Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса

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Клиенты не предъявляли повышенный спрос на валюту в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.

«Я не знаю, если честно, мы какой-то активности не заметили. Моя гипотеза: что на период пандемии банки, как обычно, запаслись наличностью на всякий случай, если население пойдет массово за наличными. Потом поняли, что столько денег наличных не нужно», — сказал Верхошинский в ответ на вопрос о росте спроса на наличные, который фиксировала статистика ЦБ.

«Даже в пик коронакризиса мы не видели кого-то выноса валюты. Мы, как положено, подкрепились валютой, но смотрим — население за деньгами не приходит. Я думаю, это связано во многом со взрослением, с финансовой грамотностью населения в том числе», — добавил глава Альфа-банка.