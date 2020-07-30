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Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных

Доля безналичных платежей в России выросла за время пандемии, отмечают в Сбербанке. Заметнее всего она поднялась во втором квартале в Карелии, Мурманской области и Коми. Но тренд может измениться из-за повышения спроса на наличные
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Доля безналичного торгового оборота в республике достигла 63,6%, лидер первого квартала, Мурманская область, откатился на второе место с 62,8%. Далее идет Республика Коми (62,3%).

В топ-10 впервые вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, которые учитываются в рейтинге совместно. Доля безналичного оборота в Петербурге и области составила 59 против 57,58% кварталом ранее и 54,24% по итогам 2019 года. Москва и Московская область с показателем 55,94% в топ-10 не вошли. Среди аутсайдеров рейтинга — Дагестан (16,91%), Чечня (10,95%) и Ингушетия (10,70%).

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Общество
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Второй квартал 2020 года оказался нехарактерным во всем, отмечают авторы рейтинга: «Обычно весной и летом россияне активнее используют наличные средства, но не в условиях пандемии. На пике в рамках недели 4–10 мая был зафиксирован показатель 57,3%». В целом по России во втором квартале доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг достигла 53,4%.

В Сбербанке высказали опасение, что период самоизоляции может стать переломным для многолетнего тренда на увеличение доли безналичных операций. По данным Центробанка, в апреле—июне объем наличных в системе вырос на 1,2 трлн руб., за первое полугодие — на 1,69 трлн руб. «По всей видимости, спрос на наличные средства прямо связан с желанием бизнеса выжить и обеспечить себе хотя бы минимальную выручку в период, когда работа запрещена», — отмечено в исследовании.

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Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Данные «Платформы ОФД» о доле безналичных платежей, основанные на фискальных чеках, отличаются от представленных Сбербанком (53,4 против 59,7%). В обычное время это различие меньше (1,5–2,5 п.п.) и связано с тем, что ИТ-компания фокусируется на основных потребительских категориях, где проникновение безналичных платежей выше. Разница в оценках в период пандемии, вероятно, связана с ростом серого сектора экономики, предполагают в Сбербанке: «Так как оценка Сбербанка основывается на транзакциях по картам, то она учитывает факт снятия наличности, отсюда более низкая доля безналичных операций. После того как клиенты снимают наличные деньги, эти средства «растворяются» в экономике при оплате товаров и услуг. Если наша логика верна, то порядка 8% выручки компаний в апреле—июне оказалась не раскрыта».

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ЦБ ранее указал, что в России наблюдается нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги (объем наличных вне банковской системы ускорил рост на 23% в годовом выражении). Повышенный спрос связан с неопределенностью относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии, объяснил регулятор.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, безналичный расчет, Карелия
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