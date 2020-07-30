Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных

Доля безналичных платежей в России выросла за время пандемии, отмечают в Сбербанке. Заметнее всего она поднялась во втором квартале в Карелии, Мурманской области и Коми. Но тренд может измениться из-за повышения спроса на наличные

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Доля безналичного торгового оборота в республике достигла 63,6%, лидер первого квартала, Мурманская область, откатился на второе место с 62,8%. Далее идет Республика Коми (62,3%).

В топ-10 впервые вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, которые учитываются в рейтинге совместно. Доля безналичного оборота в Петербурге и области составила 59 против 57,58% кварталом ранее и 54,24% по итогам 2019 года. Москва и Московская область с показателем 55,94% в топ-10 не вошли. Среди аутсайдеров рейтинга — Дагестан (16,91%), Чечня (10,95%) и Ингушетия (10,70%).

Второй квартал 2020 года оказался нехарактерным во всем, отмечают авторы рейтинга: «Обычно весной и летом россияне активнее используют наличные средства, но не в условиях пандемии. На пике в рамках недели 4–10 мая был зафиксирован показатель 57,3%». В целом по России во втором квартале доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг достигла 53,4%.

В Сбербанке высказали опасение, что период самоизоляции может стать переломным для многолетнего тренда на увеличение доли безналичных операций. По данным Центробанка, в апреле—июне объем наличных в системе вырос на 1,2 трлн руб., за первое полугодие — на 1,69 трлн руб. «По всей видимости, спрос на наличные средства прямо связан с желанием бизнеса выжить и обеспечить себе хотя бы минимальную выручку в период, когда работа запрещена», — отмечено в исследовании.