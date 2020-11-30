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Пленные стали заложниками «формулы Штайнмайера»
Газета № 102 (3269) (3011)
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Пленные стали заложниками «формулы Штайнмайера»

Москва отклонила инициативу Киева по очередному обмену задержанными
Обмен пленными между непризнанными республиками и Киевом до Нового года, за который выступала Украина, невозможен, считают в Москве, а также в ДНР и ЛНР
Фото: Валерий Квит / EPA / ТАСС
Фото: Валерий Квит / EPA / ТАСС

Почему обмена не будет

Обмена пленными между непризнанными республиками Донбасса и Украиной до Нового года не произойдет, рассказал РБК собеседник, близкий к переговорному процессу с российской стороны, и подтвердил представитель ЛНР.

Провести до конца года очередной обмен ранее призвал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Он также заявил, что Украина подала документы на 11 человек и ожидает от непризнанных республик ответных действий.

Москва, со своей стороны, обвиняет Киев в торможении процесса подготовки к новому обмену с Донбассом. «Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными», — заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи контактной группы в формате видеоконференции 25 ноября. По его словам, это «создает непреодолимые препятствия для нового обмена».

«Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует», — сказала РБК глава рабочей группы ЛНР по обмену Ольга Кобцева, подразумевая процедуру снятия юридических претензий с освобожденных лиц. Сколько человек самопровозглашенные республики хотели бы обменять, их представители не раскрывают.

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«Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается», — объясняет РБК собеседник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского. «Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается», — добавил источник.

РБК направил запрос в офис президента Украины.

Между Украиной и Россией масштабный обмен по формуле «35 на 35» прошел 7 сентября 2019 года. Россия, в частности, передала Украине моряков, задержанных в Азовском море, и режиссера Олега Сенцова. Киев освободил журналиста Кирилла Вышинского и военного из ДНР Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР за последний год прошло два раунда обмена удерживаемыми лицами: в декабре 2019 года и 16 апреля 2020 года.

Как выйти из тупика

Для Зеленского обмен и возвращение пленных — один из ключевых пунктов политической повестки, эту задачу он поставил еще на инаугурации в мае 2019 года. «Провести обмен до конца 2020 года — установка Владимира Зеленского», — отмечает украинский политолог Владимир Фесенко. В Москве это поняли и каждый раз перед обменом используют этот шаг для лоббирования своих интересов в политической части переговоров. Например, в прошлом году перед большим обменом Киев пошел навстречу требованиям Москвы и согласился на «формулу Штайнмайера», что вызвало всплеск недовольства среди украинцев, напоминает эксперт.

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Состоится или не состоится обмен — вопрос тактической борьбы в переговорном процессе. Гораздо более серьезный вопрос — включит ли Украина «формулу Штайнмайера» в обновленную версию закона об особом статусе Донбасса, указывает Фесенко. Действие этого закона в очередной раз истекает в декабре: несколько лет он продлевается на год в неизменном виде. Этот документ предусматривает введение особого статуса в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных Киеву территориях выборов. Закон был принят на основе минских соглашений. «С большой вероятностью сейчас стороны торгуются по этому вопросу: как будет записана в нем «формула Штайнмайера» и будет ли записана вообще. Киев согласился на это в прошлом году в Париже, но выполнять это на практике чревато протестами», — отмечает эксперт.

«Формула Штайнмайера»

1 октября 2019 года делегации Украины, ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера». Она названа по имени действующего президента Германии, прежде главы МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.

Формула представляет компромиссный порядок выполнения согласованного сторонами в начале 2015 года комплекса мер по выполнению минских соглашений. В утвержденной редакции соглашений говорится, что восстановление Украиной полного контроля над государственной границей с Россией должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа).

11-й пункт соглашений указывает, что Украина должна провести конституционную реформу и принять на постоянной основе закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Стороны не могут договориться еще по нескольким ключевым вопросам, что делает урегулирование кризиса в Донбассе едва ли возможным в ближайшее время, констатирует директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Один из краеугольных пунктов противоречий — вопрос об очередности выполнения минских соглашений, напоминает эксперт РБК: Киев настаивает на передаче границы под контроль Украины, а непризнанные республики и Москва — на проведении на спорной территории местных выборов. Кроме того, стороны не могут договориться по вопросу амнистии: должна ли она быть для всех или только для тех, кто совершил нетяжкие преступления. Также спорным остается вопрос о необходимости внесения закона об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины (Киев считает это неприемлемым), добавляет Бортник.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Украина , Минские переговоры , Донбасс , ДНР , обмен пленными , ЛНР
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