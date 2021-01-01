На Украине оценили шансы возвращения Донбасса военным путем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак не видит возможностей для военного решения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — заявил Хомчак.

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, при ведении военных действий на территории густонаселенных районов Украина нарушит международное гуманитарное право. В регионе будет много жертв среди гражданского населения.

Во-вторых, Украину в таком случае ожидают большие потери среди военных. В-третьих, Россия обладает большими ресурсами по сравнению с Украиной, поэтому вести боевые действия в регионе будет сложно, добавил Хомчак.