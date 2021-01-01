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На Украине оценили шансы возвращения Донбасса военным путем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак не видит возможностей для военного решения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — заявил Хомчак.

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, при ведении военных действий на территории густонаселенных районов Украина нарушит международное гуманитарное право. В регионе будет много жертв среди гражданского населения.

Во-вторых, Украину в таком случае ожидают большие потери среди военных. В-третьих, Россия обладает большими ресурсами по сравнению с Украиной, поэтому вести боевые действия в регионе будет сложно, добавил Хомчак.

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Он также заявил, что жители Донбасса «не везде» поддерживают украинских военных, поэтому их ждут «выстрелы в спину».

Ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан обратился к российскому президенту с просьбой «сделать шаг назад» в связи с минскими соглашениями по Донбассу. По его словам, эти соглашения нужно переподписать на других условиях. Также он заявил о необходимости изменить договоренности в части особого статуса Донбасса, на котором настаивает Москва.

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В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо, чтобы каждая страна выполняла свои обязательства, а рассуждения о подмене одних договоренностей другими могут отбросить стороны переговоров назад.

Украина Донбасс ВСУ
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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