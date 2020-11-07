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Киев послал Москве ноту из-за указа о документах жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в связи с указом президента России о признании стране документов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Киев назвал действия российской стороны противоправными и направленными против суверенитета и территориальной целостности страны.

«Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны в рамках Минских договоренностей, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и трехсторонней контактной группой для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в сообщении.

Украинский МИД призвал международное сообщество, прежде всего страны «нормандской четверки», осудить действия Москвы и принять в отношении нее необходимые меры, в том числе санкционные.

Речь идет об указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 4 ноября. Им вносятся изменения в документ от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В частности, из названия исключены слова «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим».

Согласно указу от февраля 2017 года, в России «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» в рамках Минских соглашений признаются действительными документы жителей Донбасса, в том числе удостоверения личности, документы об образовании, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств и другие.

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