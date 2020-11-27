Симптомы COVID-19 проигнорировал каждый второй с ВИЧ

Роспотребнадзор проанализировал проблемы пациентов СПИД-центров в пандемию

48% пациентов с ВИЧ, имевших симптомы коронавируса, не обращались за медпомощью, выявило исследование Роспотребнадзора и пациентских организаций. Причины — страх перед деанонимизацией и нежелание нарушать самоизоляцию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Почти половина пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), имевших симптомы коронавируса, не обращались за медицинской помощью. Об этом говорится в исследовании (есть у РБК), проведенном Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с экспертами из ЮНЭЙДС (объединенная программа ОНН по ВИЧ/СПИД) и «Коалицией по готовности к лечению» (ITPCru).

Как проводилось исследование Исследование проводилось посредством интернет-опроса с августа по сентябрь. Отдельная часть исследования — интервью с ВИЧ-положительными участниками анкетирования, перенесшими коронавирус. В исследовании принял участие 931 респондент из 68 регионов России (67% женщин и 32% мужчин). Средний возраст респондентов составил 38 лет с распределением в диапазоне от 18 до 67 лет. Конечная выборка включила 590 участников опроса, заявивших о своем положительном ВИЧ-статусе, 262 ВИЧ-отрицательных, 79 человека не имели опыта тестирования на инфекцию.

Симптомы и боязнь обследоваться

О различных симптомах, которые характерны для коронавируса, в общей сложности сообщили более половины (55,3%) ВИЧ-положительных и 35,1% ВИЧ-отрицательных участников опроса. Пациенты с ВИЧ наиболее часто жаловались на усталость (38%), кашель (22,5%), повышенную температуру (38%), боль в мышцах и суставах (20,7%). При этом 47,5% носителей ВИЧ, имеющих симптомы, не обращались за медицинской помощью. Среди ВИЧ-негативных таких было 41,3%.

Из 590 участников опроса с положительным ВИЧ-статусом проходили обследование на коронавирус или обращались к врачу в связи с симптомами 166 человек. У 39 из них результаты обследования выявили COVID-19. При этом менее половины таких пациентов (41,4%) сообщили о заболевании в региональные центры по профилактике и борьбе со СПИДом (СПИД-центры).

Авторы доклада называют несколько причин, которые помешали людям с ВИЧ и симптомами коронавируса обратиться за помощью к врачу. Одной из них может быть стигматизация и дискриминация ВИЧ-положительных людей. Пациенты в регионах боятся пользоваться услугами ОМС для теста на коронавирус из-за возможного раскрытия своего статуса, говорит соавтор исследования и руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов. «Другая причина не обследоваться — это желание остаться на самоизоляции и «перетерпеть» болезнь при симптомах без врачебной помощи. У таких людей симптомы могли быть выражены не слишком ярко», — объяснил он.

Автор исследования, старший научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная также не исключает, что причиной не обращаться за помощью пациентов с ВИЧ и коронавирусом могла стать дискриминация. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), СПИД-центры и другие организации призывали людей с ВИЧ тщательно следовать рекомендациям по профилактике коронавируса, говорит Ладная, в том числе из-за этого люди старались соблюдать самоизоляцию и без острой необходимости не покидать дом.

Среди пациентов с сочетанием ВИЧ/COVID-19 авторы исследования часто встречали еще и иммунодефицит. 20,6% имели уровень CD4 (клеток иммунной системы) менее 350 кл/кл при средней норме 450–500. Такие пациенты, как правило, больше подвержены различным видам инфекций и заболеваний.

Смог ли препарат для лечения ВИЧ помочь при коронавирусе Первая версия методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса включала в себя антиретровирусный препарат лопинавир/ритонавир. Среди побочных эффектов препарата — диарея, тошнота, рвота, нарушение липидного обмена. Летом руководители клинического исследования RECOVERY, изучавшие действие препарата при коронавирусе, пришли к выводу, что лекарство не оказывает положительного эффекта, испытания прекратила и ВОЗ. Однако лопинавир/ритонавир оставался в методических рекомендациях Минздрава вплоть до осени. Авторы совместного исследования Института эпидемиологии и пациентских организаций также установили, что риск снижения заболевания коронавирусом у людей с ВИЧ, принимающих АРВ-препараты, в том числе лопинавир/ритонавир, не снижается: диагноз коронавирусной инфекции COVID-19 был поставлен 4,9% от всех опрошенных ВИЧ-положительных и 1,5% от всех опрошенных ВИЧ-негативных. Пациенты с ВИЧ болеют коронавирусом так же, как и люди с негативным ВИЧ-статусом.

Проблемы с врачами и лекарствами

Эпидемия COVID-19 негативно повлияла на оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным в России, но влияние это не было таким масштабным, как предполагалось, указывают авторы исследования. Треть опрошенных (34,3%) ВИЧ-положительных пациентов рассказали о том, что СПИД-центры, где, как правило, они получают терапию, сокращали часы работы и переводили персонал на лечение больных с коронавирусом. Однако большинство (61,2%) опрошенных каких-либо изменений в работе учреждений не заметили.

70,5% респондентов заявили, что не испытывают никаких проблем с антиретровирусными препаратами, но 14,9% отметили, что им приходится добираться на транспорте, чтобы их получить, 10% сообщили о страхе заразиться коронавирусом, еще 4,6% назвали проблемой отсутствие нужных лекарств в аптеке.

Более половины (71,7%) пациентов с ВИЧ ответили, что новые подходы для доставки препаратов не применялись. Таким образом, пациенты вынуждены были забирать лекарства из СПИД-центров или рецепты у своих лечащих врачей, то есть иметь дело с общественным транспортом, подтвердил РБК Михайлов. О том, что препараты доставлялись сотрудниками центров, сказали только 14,8% пациентов.

Есть ли влияние на общую статистику

По данным Роспотребнадзора по состоянию на конец сентября 2020 года, в России зарегистрировано 1,4 млн человек с вирусом иммунодефицита. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что глобально на статистику по выявляемости COVID-19 ситуация среди ВИЧ-позитивных людей не влияет. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович поясняет: «Не обращаются [за помощью] с симптомами коронавируса не только ВИЧ-положительные, но и ВИЧ-негативные, которых значительно больше». Аналогичного мнения придерживается автор исследования Наталья Ладная: «Необращения пациентов с ВИЧ за помощью и отсутствие диагностики при симптомах коронавируса слабо отразится на статистике и выявляемости. В России живет большое количество людей с ВИЧ, но это, конечно, не большинство населения — радикально это картины не изменит», — резюмировала Ладная.