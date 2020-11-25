Ivi замахнулся на широкую аудиторию инвесторов

Крупнейший российский онлайн-кинотеатр начал подготовку к IPO

Видеосервис ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США: компания может провести IPO на NASDAQ в начале 2021 года. Видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, рост дополнительно усилила пандемия

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd, головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi, подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщил РБК источник, близкий к компании, и подтвердил другой источник из числа партнеров сервиса.

В пресс-службе ivi отказались от комментариев. В открытом доступе на сайте SEC документы ivi.ru Media Ltd пока не доступны. РБК направил запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Собеседники РБК лишь уточняют, что онлайн-кинотеатр планирует разместить американские депозитарные акции головной ivi.ru Media Ltd на американской бирже NASDAQ. Дата и параметры размещения пока не известны. Один из источников РБК, близкий к сервису, предполагает, что это произойдет в первом квартале 2021 года.

Координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк, сообщал ранее Reuters. Его источники также утверждали, что IPO запланировано на 2021 год.

Гендиректор и основатель ivi Олег Туманов неоднократно говорил о планах выхода на биржу. Еще в 2018 году он утверждал, что IPO может состояться к 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля». Однако активная фаза подготовки к листингу началась только в январе 2020 года, сообщал «Коммерсантъ». По оценке экспертов, онлайн-кинотеатр еще в 2019 году мог стоить $700–800 млн.

В первом полугодии 2020 года выручка ivi выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 58%, до 4,3 млрд руб., подсчитало агентство Telecom Daily. Сейчас видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, и этот рост в 2020 году дополнительно усилили пандемия и связанная с ней самоизоляция: онлайн-кинотеатры за первое полугодие 2020 года увеличили свою суммарную выручку в России в 1,5 раза, до 18,6 млрд руб.

Лидер рынка Долю ivi на российском рынке онлайн-кинотеатров по итогам первых шести месяцев 2020 года агентство Telecom Daily оценивает в 23%, показатель ближайшего конкурента — Okko — 17%. У видеоплатформы YouTube — 9%, другими крупными игроками считаются также Megogo (7%) и «Ростелеком» (6%). Инвесторы готовы вкладываться в видеосервисы, свидетельствуют события этой осени. В конце октября 2020 года Сбербанк консолидировал 100% Rambler Group, основным активом которой сейчас является как раз Okko. В том же месяце оператор связи «МегаФон» объявил о приобретении 33,8% видеосервиса Start, чья доля оценивается в 4%. Кроме того, в сентябре стало известно о планах Veon, владельца российского оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), приобрести онлайн-кинотеатр Megogo.

Видеосервис ivi был запущен в феврале 2010 года. Последняя доступная отчетность по МСФО головной ivi.ru Media Ltd датируется 2016 годом: тогда при выручке почти 1,6 млрд руб. и операционном убытке 172,6 млн руб. сервис зафиксировал чистую прибыль 248,7 млн руб.

В сентябре 2019 года ivi привлек $40 млн от консорциума инвесторов, в числе которых были Российский фонд прямых инвестиций и фонд из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala. В июне 2020 года Альфа-банк предоставил видеосервису 3,7 млрд руб. в виде шестилетнего кредита, при этом, как сообщалось, банк получил право приобрести 2,5% акционерного капитала ivi.

Сейчас, как указано в кипрском реестре компаний, капитал ivi.ru Media Ltd разделен на 50,7 тыс. обыкновенных акций и 60,9 тыс. привилегированных акций шести разных классов. У фонда Frontier Ventures, за которым стоят создатели ivi Олег Туманов и Дмитрий Алимов, сейчас 1,2 тыс. обыкновенных и 722 привилегированных акции разного типа, у ru-Net Holdings Леонида Богуславского почти 11,1 тыс. обыкновенных и почти 9 тыс. привилегированных акций, у американской Tiger Global — почти 4,7 тыс. обыкновенных акций.

Российскому фонду прямых инвестиций и его партнерам принадлежат только привилегированные акции головной компании ivi: непосредственно структуре РФПИ — 276 штук, Российско-китайскому инвестиционному фонду — почти 2,6 тыс., Mubadala — 5,1 тыс. фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund — 2,2 тыс.

РБК направил запросы в Frontier Ventures, RTP Global (ru-Net Holdings), фонд Mubadala, Public Investment Fund. В РФПИ отказались от комментариев. C Tiger Global связаться не удалось.