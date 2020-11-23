Александр Клячин решил заняться здоровьем

РЖД выставили на тендер ведомственную сеть санаториев

Компания миллиардера Александра Клячина, среди активов которого — гостиницы Azimut, подала заявку на покупку сети санаториев РЖД. Конкуренцию на торгах ему составит агентство по поиску суррогатных матерей

Александр Клячин (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

В торгах, на которых будет продана принадлежащая РЖД сеть санаториев, намерено участвовать ООО «Эрув», бенефициар которого — Александр Клячин. Это следует из протокола, опубликованного банком ВТБ, организатором аукциона.

На торгах будут проданы 100% минус одна акция АО «РЖД-Здоровье», которые принадлежат ОАО «РЖД». Оставшаяся одна акция находится у АО «РЖД Управление активами». Решение о судьбе этой одной акции будет принято после продажи на аукционе контрольного пакета, уточнил представитель РЖД.

Минимальная цена продажи — 6,674 млрд руб., а стартовая составит 8,87 млрд руб., то есть аукцион пройдет на понижение. Торги запланированы на 23 ноября.

Что известно про санатории РЖД «РЖД-Здоровье» владеет 19 санаториями, расположенными, в частности, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Поволжье, Московской и Калининградской областях. Общая площадь — 100 га. В 2019 году в этих санаториях отдохнули 102 тыс. человек, из которых сотрудники железнодорожной монополии, члены их семей и железнодорожники на пенсии составили только 34%, указано в годовом отчете «РЖД-Здоровье». Выручка компании в 2019 году — 3,9 млрд руб., из которых на услуги, оказанные РЖД и ее структурам, пришлось 1,7 млрд руб. Заявленная чистая прибыль — 93 млн руб. Правительство одобрило продажу пакета акций «РЖД-Здоровье» в августе 2020 года. В РЖД ранее поясняли, что будут развивать программы для отдыха сотрудников на базе других своих санаториев — у монополии останется 65 здравниц.

Руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова отмечает, что с учетом стоимости каждого объекта минимальная цена выглядит вполне рыночно, но инвестору необходимо будет оптимизировать управление объектами и вложиться в их реконструкцию и оснащение, в таком случае можно рассчитывать на возврат инвестиций за 12–18 лет. Директор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что цена несколько занижена и санатории могли бы стоить и до 500 млн руб. за один объект, то есть до 9,5 млрд руб. за весь лот.

Вторым претендентом на покупку санаториев РЖД стало ООО «Международное агентство репродуктивной медицины «Репрохелп», которое принадлежит Ксении Краснопольской, Андрею Ляхову и Вере Маневич. Как указано на сайте компании, она предоставляет услуги суррогатного материнства и донорства яйцеклеток. Краснопольская и Ляхов владеют также клиникой репродуктивного здоровья Prior Clinic.

РБК направил запросы представителю Александра Клячина и в «Репрохелп».

Клячин занимает 60-ю строчку последнего рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $1,6 млрд. Его компания Azimut Hotels владеет и управляет 40 отелями в России и Европе. В Москве Клячину принадлежит также отель «Метрополь». Кроме того, Клячин контролирует компанию KR Properties, которая управляет коммерческой недвижимостью. Всего, по подсчетам Forbes, на аренде торговых, офисных, складских и гостиничных площадей за прошлый год Клячин заработал $380 млн.

Перспективы санаторного рынка

Подавляющее число клиентов «РЖД-Здоровье» проходят лечебные процедуры на базе санаториев. В 2018 году посетили санатории без лечения более 6% клиентов, в 2019 году их доля сократилась почти до 4%. Большинство гостей в прошлом году лечили в санаториях компании болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (51%), а также болезни системы кровообращения (12%) и органов дыхания (5%).

При этом почти у 20% постояльцев, которые пользовались медицинскими услугами в санаториях, никаких серьезных болезней не было. Кроме стандартных для здравниц лечебных процедур в отдельных санаториях «РЖД-Здоровье» начали внедрять пакетные предложения «Антистресс», «Детокс», Check Up (комплексная проверка здоровья) и т.п.

«У этих санаториев — прекрасная география, и на руку инвесторам играет большой тренд на здоровый образ жизни, оздоровительный туризм. Он начался еще лет десять назад и только набирает обороты. При этом качественных санаториев с современным оборудованием в России очень мало», — говорит Ивашкевич.

По его словам, опыт в управлении гостиницами поможет Клячину при победе его компании. «Принципиальной разницы в управлении гостиницами и санаториями нет. Для успешного развития новому инвестору достаточно будет привлечь грамотного медицинского управляющего», — поясняет Ивашкевич.

Общие доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг в 2019 году составили, по данным Росстата, почти 153 млрд руб., что на 11 млрд больше, чем годом ранее. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, когда несколько месяцев санатории не могли принимать гостей, доходы здравниц значительно упали: за январь—сентябрь 2020 года санатории заработали 69 млрд руб., это на 34% ниже результатов аналогичного периода прошлого года.

С 2021 года аналитики BusinesStat прогнозируют рост рынка: количество дней, проведенных в российских санаториях, станет расти на 0,8–1,6% ежегодно. В условиях экономического кризиса санаторно-курортная отрасль России будет поддерживаться за счет перераспределения спроса с зарубежного туризма на внутренний, отмечается в отчете BusinesStat, посвященном рынку санаторно-курортных услуг. Санаторно-курортный отдых в России становится более популярным у молодых путешественников, говорит директор направления индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова. По ее словам, пандемия и ограничения ускоряют этот процесс и рынок продолжит расти.