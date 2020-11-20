Блокировка действительности

Пять вопросов об инициативе властей по защите российского контента на иностранных интернет-площадках

Власти занялись созданием информационного «ядерного оружия»: они готовы блокировать популярные зарубежные интернет-площадки за необоснованное ограничение доступа к размещенному там контенту российских СМИ

Фото: Nicolas Armer / DPA / ТАСС

В четверг, 19 ноября, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет полностью или частично ограничить доступ к ресурсам, владельцы которых нарушают «основополагающие права и свободы человека».

Поправки в законы «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривают, что Генпрокуратура и МИД могут признать владельца любого интернет-ресурса, в том числе находящегося за пределами России, причастным к нарушению прав и свобод. Если владелец ресурса никак не отреагирует на такое признание, то по указанию Роскомнадзора операторы связи должны будут заблокировать доступ к интернет-площадке.

Санкциям могут быть подвергнуты сайты, которые дискриминируют материалы российских СМИ, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект внесен по инициативе администрации президента, рассказал источник в Госдуме и подтвердил собеседник, знакомый с процедурой его подготовки.

В Кремле пока не выработали свою позицию, какие инструменты лучше использовать для борьбы с цензурой российских СМИ на зарубежных платформах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поправки планируется принять в трех чтениях до конца года, уточнил собеседник в Госдуме.

РБК отвечает на ключевые вопросы, связанные с законопроектом.

Чем обусловлено появление законопроекта

В 2020 году были зафиксированы 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний, сообщил в четверг Роскомнадзор. Среди пострадавших он назвал RT, «РИА Новости», «Спутник», «Крым 24» и «Царьград». В пояснительной записке к законопроекту его авторы предъявляют претензии к YouTube, Facebook и Twitter.

В июле этого года YouTube отключил аккаунт канала «Царьград», принадлежащий находящемуся под санкциями США бизнесмену Константину Малофееву. Владелец видеосервиса, американская Google, объяснял, что заблокировал «Царьград», поскольку «соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли». «Царьград» расценил блокировку как «политическую акцию против Малофеева» и сейчас пытается оспорить ее в Арбитражном суде Москвы.

Накануне внесения поправок в Госдуму Роскомнадзор потребовал от Google вернуть в раздел «В тренде» на YouTube ролики из канала Владимира Соловьева: раньше контент из «Соловьев Live» попадал в этот раздел регулярно, но с октября этого больше не происходит, что, по мнению ведомства, можно расценить как «попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора».

В конце октября недовольство Роскомнадзора вызвал и Twitter: мессенджер пометил ролик RT о нарушениях во время выборов в США уведомлением о том, что твит содержит спорный контент и может ввести в заблуждение.

«Это законопроект мы давно ждали, — прокомментировал внесенные в Госдуму поправки учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. — Мы рады, что наши законодатели понимают: речь идет не о какой-то развлекательной платформе и не просто о поисковой машине. Речь идет о том, кто будет контролировать мозги наших сограждан».

Телеканал RT, как передала через пресс-службу его главный редактор Маргарита Симоньян, «счастлив, что такой законопроект внесен в Госдуму».

«Мы давно призывали российские власти принять меры в отношении иностранных соцсетей и ИТ-платформ, цензурирующих и блокирующих наши материалы», — отмечает представитель «РИА Новости».

РБК направил запросы Владимиру Соловьеву и в «Крым 24».

Насколько популярны зарубежные сервисы

В сентябре 2020 года ежемесячная аудитория YouTube в России достигла на мобильных устройствах и декстопах 78,8 млн человек старше 12 лет. Большие показатели были только у «Яндекса» (84 млн) и Google (83,4 млн).

Ежемесячная аудитория Facebook в сентябре равнялась 36,9 млн россиян, Twitter — 11,1 млн. Для сравнения: аналогичный показатель «ВКонтакте» — 72,3 млн, «Одноклассников» — 46,3 млн человек.

Информационный ресурс, ограничивающий основополагающие права и свободы граждан, может быть заблокирован полностью или частично, говорится в законопроекте. Подавляющее большинство сайтов, в том числе YouTube, Facebook и Twitter, сейчас используют протокол шифрования https, что не позволяет заблокировать только одну конкретную страницу: даже если будет принято решение ограничить доступ частично, перестанет работать весь сервис.

РБК направил запросы в Google, Facebook и Twitter.

Насколько обоснованы претензии

Цензура — это в соответствии с законом «О СМИ» требование какой-либо организации или должностного лица согласовать с ним материал, а также запрет на распространение материалов. Применительно к интернет-платформам речь идет, по мнению адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимира Энтина, о другом: эти самостоятельные хозяйствующие субъекты сами принимают решение, что распространять, что — нет.

Поскольку по законам США и стран Евросоюза эти сервисы будут нести ответственность за распространение подстрекательства или фейков, материалы, которые платформы считает таковыми, они и пресекают. Такие действия ущемляют российские СМИ, но цензурой не являются, считает Энтин.

Эффективна ли блокировка

В России уже предпринималась попытка заблокировать популярный ресурс. В апреле 2018 года Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджер Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, и операторы связи приступили к блокировке. «Деградация» мессенджера на различных устройствах составляет 10–15%, отчитывался в первый месяц ограничений Роскомнадзор. Но негативно на показателях сервиса это не отразилось: аудитория Telegram в 2018 году после блокировки выросла в полтора раза и продолжала увеличиваться и в 2019-м. В июне 2020-го Роскомнадзор отказался от претензий к мессенджеру.

Блокировка YouTube, Facebook и Twitter технически возможна, но бесполезна, констатирует гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Он уверен, что если этими ресурсами уже пользуются десятки миллионов россиян, они найдут средства обхода блокировки. Такие попытки обойти блокировку, предупреждает Казарян, будут сильно нагружать Сеть, так как трафик перестанет быть внутрироссийским — особенно сильная нагрузка будет в случае с YouTube, который занимает порядка 70% трафика операторов связи.

Основной трафик YouTube, Facebook и других подобных сервисов в России приходится на мобильные устройства, многие из которых работают на операционной системе Android, обращает внимание технический директор Qrator labs Артем Гавриченков. По его мнению, поскольку Android принадлежит Google, компании будет несложно заранее установить программу, позволяющую пользователям обходить блокировки. В случае блокировки, например Facebook, могут возникнуть сложности у пользователей принадлежащих ему сервисов WhatsApp и Instagram, добавляет Казарян. Их ежемесячная аудитория в России составляет, по данным Mediascope на сентябрь 2020 года, почти 73 млн и 59 млн человек.

Стоит ли ждать блокировки

Законопроект дает теоретическую возможность заблокировать весь YouTube, признал в разговоре с РБК председатель комитета Госдумы по информационной политике и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн, добавив, что он надеется, что «этого [блокировки] не произойдет».

«Это как создание ядерного оружия, это механизм сдерживания, — заявил Хинштейн. — Так как на данный момент такого механизма сдерживания просто нет, противопоставить что-либо [противнику] просто невозможно».

Опрошенные РБК эксперты также сомневаются, что чиновники решатся на блокировку популярных ресурсов. С большими игроками, такими как, например, Google, российские власти предпочитают договариваться, констатирует доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук Екатерина Шульман. Она допускает, что этот законопроект — «заявка на дальнейший раунд подобных переговоров, которые будут непубличными, но результат которых мы ощутим».

Власть видит Россию накануне думских выборов как осаждаемую Западом крепость и собирается объяснять активность оппозиции иностранным вмешательством, считает политолог Александр Пожалов. «Это не означает, что нас ждет полная блокировка YouTube или Facebook», — говорит эксперт. Этот механизм, полагает Пожалов, как и, например, возможность заблокировать сайты «Умного голосования» или признать кандидатов на выборах иноагентами, рассматривается как резервный.

По его мнению, власти осознают, что пропагандистский потенциал государственного ТВ в отношении внутрироссийских проблем ослабевает, а интерес к информации из соцсетей и «новых медиа» растет.