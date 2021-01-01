Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды

Роскомнадзор обратился в Google с требованием «снять ограничения» против YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, с октября видеоматериалы YouTube-канала Соловьева не попадают в раздел видеохостинга «В тренде», хотя «ранее это происходило регулярно».

«Такую ситуацию можно расценить, как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что видеохостинг «обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

РБК направил запрос в Google.

Владимир Соловьев зарегистрировал свой YouTube-канал 11 марта 2020 года. Он насчитывает 495 тыс. подписчиков.

Как говорится в справке Google, раздел «В тренде» был создан в YouTube для того, чтобы «представить ролики, которые будут интересны широкому кругу зрителей». Список видео формируют алгоритмы компании, учитывающие множество показателей. В частности, речь идет о количестве просмотров видео, времени с момента публикации, популярности видеозаписей относительно других роликов, недавно опубликованных в канале.

В сентябре YouTube заблокировал на канале СоловьевLive стрим «Битва за Белоруссию». Посмотреть видео без авторизации было невозможно. По словам журналиста, на видеозаписи от 30.08.20 появилась возрастная метка 18+, в связи с чем видеозапись была заблокирована. Как впоследствии объяснил журналист, проблема была устранена после подачи апелляции в YouTube.

«Мы подали апелляцию, которая была рассмотрена модераторами YouTube в течение рабочего дня, понедельник был выходной в Лондоне. После рассмотрения нашего запроса с видео сняли флаг», — говорил журналист.