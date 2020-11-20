Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,59 75,68 EUR Нал. 90,83 89,89 USD Бирж. 76,02 -0,04 EUR Бирж. 90,24 -0,10 USD ЦБ. 76,26 +0,34 EUR ЦБ. 90,35 +0,12 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 18179,00 +369,00 IMOEX 3045,31 -0,04% RTSI 1262,19 +0,26% Brent 44,27 +0,25% DJIA 29483,23 +0,15% Nasdaq 11904,71 +0,87%
Новая кабала для кабельных операторов
Лента новостей
Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. 10:20, РБК и SAP Как правильно выбрать криптобиржу. Простые советы 10:19, Крипто В ХМАО беременная женщина и ребенок погибли в ушедшей под лед машине 10:16, Общество За сутки Москве от коронавируса вылечились более 5,8 тыс. человек 10:07, Общество Путин ликвидировал Роспечать и Россвязь 10:05, Политика Глава SEC объяснил рост курса биткоина 10:02, Крипто От COVID-19 умер сербский патриарх Ириней 09:56, Общество Россиянин получил 13 лет за попытку передать ЦРУ военные разработки 09:55, Общество Какие конкурсы и олимпиады помогают школьникам поступить в престижный вуз 09:51, РБК и АНО «РСВ» Денис Буцаев вернется на пост главы Российского экологического оператора 09:47, Бизнес Собянин счел близкой победу над пандемией COVID-19 09:42, Общество Совладельцем группы FESCO стал Михаил Рабинович 09:41, Бизнес Отец рассказал о состоянии пропавшего и найденного через даркнет мальчика 09:34, Общество В офисе Зеленского назвали способ возвращения Крыма 09:30, Политика Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы оценили в ₽1,4 трлн 09:27, Бизнес Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором 09:22, РБК и INSIGMA Минздрав решил обязать врачей сообщать о неопознанных пациентах 09:22, Общество Названа мировая столица экологического строительства 09:22, Недвижимость BuzzFeed объявил о покупке интернет-издания HuffPost 08:54, Бизнес Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации 08:53, РБК и Райффайзенбанк В IIHF назвали два противопоказания для переноса ЧМ-21 из Минска в Москву 08:46, Спорт В России исчезнут два ведомства, побочка от вакцины. Главные новости РБК 08:42, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 ноября 08:29, Общество Нейросети и видеоаналитика в бизнесе: как быстро окупятся инвестиции 08:24, РБК и Intel NUC Прокормить «единорога»: на каких стартапах инвесторы не экономят в кризис 08:01, PRO Дептранс попросил водителей сменить резину после смертельного ДТП 07:55, Общество Как работает Кольская атомная станция — самая северная в Европе 07:55, «РБК Стиль» и «Росатом» Минобороны Азербайджана объявило о входе войск в Агдамский район 07:47, Политика
Газета
Новая кабала для кабельных операторов
Газета № 096 (3263) (2011) Технологии и медиа,
0

Новая кабала для кабельных операторов

В Думу внесен законопроект, ужесточающий порядок работы распространителей телесигнала
Роскомнадзор не контролирует около 60% кабельного ТВ: у него нет доступа к сетям операторов для установки спецоборудования. Инициатива депутатов обернется дополнительными расходами, предупредил бизнес
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Крупные операторы кабельного ТВ назвали необоснованным обременением для бизнеса предложение депутатов обязать их предоставить Роскомнадзору доступ к их сетям для установки специального оборудования. С его помощью ведомство сможет контролировать контент на распространяемых по кабелю телеканалах на предмет его неправомерности. Соответствующий законопроект во вторник, 17 ноября, в Госдуму внесли депутаты Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев (представлен в виде изменений в ст. 46 закона «О связи»). С помощью этого оборудования Роскомнадзор мог бы записывать контент кабельных телеканалов, а затем контролировать исполнение ими закона «О СМИ».

Согласно инициативе оборудование будет принадлежать Роскомнадзору и его установка не потребует дополнительных расходов от операторов. Однако, как заявил РБК вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин, в проекте не указано, кто будет оплачивать каналы связи и обслуживать оборудование, то есть эти расходы могут переложить на кабельных операторов.

Технологии и медиа
Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения Фото: Marco Passaro / Global Look Press

Что власти хотят найти в трансляциях нишевых каналов и как к этому желанию отнеслись ТВ-операторы — в материале РБК.

Зачем нужен законопроект

Как указано в пояснительной записке, Роскомнадзор не может контролировать около 60% телеканалов и программ, распространяющихся по кабельной сети. Ведомство заключило договоры с 49 крупными операторами кабельного ТВ, «что позволяет охватить контролем только крупные кабельные каналы».

Кроме того, служба регулярно сталкивается с ситуациями, когда при обнаружении нарушений российского законодательства у кабельного канала его вещатель просто заключает договор с другим оператором связи, контролировать который у Роскомнадзора нет возможности.

Технологии и медиа
ФАС потребовала от каналов объяснить их ультиматум операторам платного ТВ Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Всего в России более 1,8 тыс. операторов имеют лицензию на оказание услуг для кабельного вещания. Подавляющее большинство населения — 80% согласно отраслевому докладу Федерального агентства по печати — в 2019 году пользовались услугами платного телевидения: кабельного, спутникового или IPTV. Вслед за ростом потребления платного контента растет и необходимость проводить больше «систематических наблюдений» за кабельными каналами и их вещателями, резюмируют авторы проекта. Кроме того, все чаще операторы связи отказывают Роскомнадзору в заключении договоров, фактически лишая возможности осуществить проверку соблюдения требований законодательства. «Данная ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости», — сказано в пояснительной записке.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Когда появилась идея

По словам Силина, идея подобного законопроекта появилась несколько лет назад, и АКТР выступала против нее. В частности, в октябре 2019 года аналогичный текст законопроекта был опубликован на портале Regulation.gov.ru. Его автором была указана Минкомсвязь (сейчас — Минцифры). В конце прошлого года Медиа-коммуникационный союз, который объединяет крупнейшие телекоммуникационные компании и медиахолдинги, направил письмо Алексею Волину, тогда замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором указывал, что важно определить источник финансирования затрат на установку и эксплуатацию оборудования, а также предусмотреть возмещение соответствующих расходов операторам. Представитель союза опасался, что технические средства контроля могут оказаться несовместимыми с другим оборудованием операторов и повлияют на качество связи, следует из копии письма, которая есть у РБК. Ее подлинность подтвердил представитель Медиа-коммуникационного союза. Он отметил, что изложенная в письме позиция по-прежнему актуальна.

Технологии и медиа
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Инициатива дополнительных обременений для операторов выглядит странной и необоснованной, считает собеседник РБК в одном из крупных кабельных операторов. Если есть потребность контролировать контент и выявлять неправомерный, то логично осуществлять это на стороне СМИ, а не перекладывать это обязательство на кабельных операторов, пояснил он. «Это мешает развитию отрасли и привносит дополнительные барьеры, которых с каждой принимаемой законодательной инициативой становится все больше», — заключил он.

Представители «Акадо-Телеком» и «МегаФона» также указали, что необходимо будет дополнительно оценить затраты кабельных операторов. Представители «Ростелекома» и «Эр-Телекома» сообщили, что пока изучают документ. Представитель МТС отказался от комментариев.

Нужно ли контролировать кабельные телеканалы

В кабельной среде распространяются как эфирные телеканалы, например 20 общедоступных, которые входят в два цифровых мультиплекса и должны бесплатно предоставляться всем жителям страны, так и тематические телеканалы. По данным MediaScope за первые девять месяцев 2020 года, в топ-5 самых популярных тематических телеканалов вошли «Дом кино» (аудитория — 185 тыс. человек), «Мульт» (123 тыс.), «Русский роман» (96 тыс.), «Кино ТВ» (86 тыс.) и телеканал «Победа» (62 тыс.). «На мой взгляд, подобные телеканалы вряд ли могут служить площадкой для предоставления неправомерной информации, потому что в случае выявления таковой Роскомнадзор может быстро закрыть телеканал», — считает глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Технологии и медиа
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По мнению Михаила Силина, при последовательном контроле каналов вероятность обнаружения нарушений мала, а при параллельном стоимость мониторинга станет очень большой. Он также считает, что большинство опасного контента проходит через интернет, а не транслируется в сетях кабельного ТВ, поэтому несправедливо, что предлагается установить контроль за кабельными операторами, а не за теми, кто распространяет контент через сеть.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Елизавета Ефимович.
Материалы по теме
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов Технологии и медиа
Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter