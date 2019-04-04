Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила изменить закон «О связи», обязав кабельных операторов установить на своих сетях специальное оборудование. С его помощью Роскомнадзор сможет удаленно отслеживать контент всех кабельных телеканалов

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Техническое оборудование необходимо Роскомнадзору, чтобы иметь представление о контенте телеканалов, распространяемых исключительно в кабельных сетях, следует из материалов министерства. Сейчас в России как телеканалы и телепрограммы зарегистрированы более 7,2 тыс. средств массовой информации. Лицензию на вещание в кабельных сетях и так называемую универсальную лицензию (позволяет вещать в том числе и в кабеле) имеют более 2,1 тыс. СМИ. При этом около 60% кабельных телеканалов, которые распространяются в пределах одного региона, находятся вне контроля Роскомнадзора, говорится в пояснительной записке.

Какое именно оборудование придется устанавливать операторам, не уточняется. Операторы кабельного ТВ не понесут дополнительных расходов, не потребуются и дополнительные средства из федерального бюджета, указали в пояснительной записке авторы законопроекта.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что речь идет об установке специальных комплексов, которые позволят записывать распространяемые в кабельных сетях телеканалы. Порядок их установки будет определен специальным подзаконным актом. Мера в том числе направлена на выявление фактов распространения в кабельных сетях телеканалов, не зарегистрированных в качестве СМИ, без лицензии на вещание и (или) без договора с вещателем. Представитель Роскомнадзора также отметил, что примерно 75% выявляемых сейчас нарушений — это нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

РБК направил запрос в Минкомсвязь.