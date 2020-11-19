Обвинение на бройлерной основе

Михаил Мень задержан по делу о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан по подозрению в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году. Политологи допускают, что уголовное дело связано с тем, что Мень критиковал ход мусорной реформы

Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В среду, 18 ноября, генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации сообщил, что фигурантом дела о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году стал аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

«В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — заявил Краснов.

Верхняя палата единогласно проголосовала за решение о задержании аудитора Счетной палаты и привлечении его в качестве обвиняемого. Позднее следователи СКР задержали Меня и доставили его для дачи показаний в здание СК в Техническом переулке, где бывшему губернатору Ивановской области были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

В пресс-службе Счетной палаты РБК заявили, что обвинения должны быть объективно расследованы. «Будем ждать итогов расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Чем известен Михаил Мень Михаил Мень — сын священника и богослова Александра Меня, который был убит неизвестными в 1990 году. Он родился в 1960 году в Сергиево-Посадском районе Московской области. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности «Режиссура», Российскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», проходил профессиональную переподготовку в Государственной академии нефти и газа имени И.М. Губкина. В 1990-е годы Мень занимался предпринимательской деятельностью. Тогда же стал депутатом Московской областной думы. С 1995 по 1999 год являлся заместителем председателя комитета Госдумы по культуре. В 1999 году Михаил Мень был назначен на должность вице-губернатора Московской области, а с 2002 года являлся вице-мэром Москвы. В 2005 году Мень становится губернатором Ивановской области, а в 2013-м — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 2018 году назначен аудитором Счетной палаты России.

В чем суть обвинений

Эпизод с хищением около 700 млн руб. бюджетных средств чиновниками правительства Ивановской области и бенефициарами группы «Продо» произошел в 2011 году, рассказал сенаторам Краснов. По версии следствия, зная, что государство планирует выделять субъектам Федерации кредиты для частичного покрытия дефицита бюджетов, неустановленные бенефициары группы «Продо» объединились в преступную группу, чтобы получить такой кредит от Минфина. Средства, перечисленные в бюджет области, должны были поступить компании «Ивановский бройлер». Хищениями, по словам Краснова, руководил сам Михаил Мень (он мог заключать от имени областного правительства соглашения о предоставлении бюджетного кредита и фактически распорядиться им), а также заместитель гендиректора ООО «Продо Менеджмент» Екатерина Семенова.

Бюджетные средства «Ивановскому бройлеру» были выделены через областной Фонд поддержки малого предпринимательства. Хотя правительство Ивановской области возглавлял тогда Михаил Мень, подписи на документах о выделении средств из бюджета области «Ивановскому бройлеру» ставил его первый заместитель Павел Коньков (впоследствии губернатор области), которого Мень назначил исполняющим обязанности председателя правительства — хотя сам находился на рабочем месте, рассказал генпрокурор.

Чтобы выделить средства «Ивановскому бройлеру», который не был малым или даже средним предприятием, в устав областного Фонда поддержки были спешно внесены изменения. Согласно заявке на кредит за 700 млн руб. фабрику должны были реконструировать и сделать ее предприятием европейского уровня.

Что такое «Ивановский бройлер» Предприятие было основано в 2002 году в селе Подвязновский Ивановской области. Оно специализируется на выращивании мяса птицы. В 2008–2011 годах единственным владельцем «Ивановского бройлера» была группа «Продо», которую в 2004-м основала подконтрольная Роману Абрамовичу инвесткомпания Millhouse Caplital. РБК направил запрос представителю Millhouse и в группу «Продо». В сентябре 2011 года «Ивановский бройлер» сменил владельца: новым собственником стало зарегистрированное в Ивановской области ОАО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция», учредителями которой, по информации ЕГРЮЛ на ноябрь 2019 года, были Павел Кудряшов и Людмила Михайлова. Сейчас «Продо» — один из крупнейших российских производителей мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов. Среди ее активов — пять птицефабрик и четыре мясоперерабатывающих предприятия, расположенных в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Учредителями головного ООО «Продо» сейчас ЕГРЮЛ называет менеджеров из команды Абрамовича — Ирину Панченко (25%), Ефима Малкина (25%) и Андрея Городилова (50%).

В 2013 году по иску одного из кредиторов началась процедура банкротства «Ивановского бройлера». В апреле 2015 года Арбитражный суд Ивановской области признал предприятие банкротом — общая сумма долга перед кредиторами составляла более 1,1 млрд руб. Заем Фонду поддержки малого предпринимательства так и не был возвращен.

В июне 2019 года Следственный комитет сообщил, что Коньков, на тот момент уже экс-губернатор, и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств, которые они необоснованно перечислили на счета организаций, входящих в группу «Продо». Как сообщил 18 ноября генпрокурор, именно Коньков дал показания на Меня.

В июне 2020 года стало известно, что «Продо» вернула долг «Ивановского бройлера»: группа договорилась с ивановским Фондом поддержки малого предпринимательства и выкупила задолженность. Деньги практически сразу поступили в бюджет, отчитывался нынешний глава области Станислав Воскресенский. «Деньги в полном объеме — 710 млн — это долг, который был перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка еще вчера во второй половине дня поступили», — рассказал Воскресенский в июне. По его словам, в последние годы «не было надежд», что эти деньги вернутся, но «предприниматели из группы «Продо» повели себя очень ответственно». Решить, как потратить «незапланированные деньги», губернатор предложил всем жителям области.

Источник РБК, близкий к правительству, добавил, что «история с Менем — старая, его давно вели и им давно занимались».

Чем Мень занимался в Счетной палате

На должности аудитора Счетной палаты Михаил Мень курировал работу Министерства природных ресурсов и экологии. В конце сентября этого года аудиторы во главе с Менем раскритиковали министерство за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Они заявили, что ситуация с мусорными полигонами в России «близка к критической», так как при нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов — 1–2% в год — в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — уже до 2022 года. 9 ноября премьер Михаил Мишустин отправил в отставку главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, которого на этом посту сменил Александр Козлов.

Этой истории предшествовала попытка назначения Меня на пост главы «Российского экологического оператора» в ноябре прошлого года. «В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», — заявил тогда Алексей Гордеев, который на тот момент был вице-премьером, курирующим экологию.

Но после смены правительства в январе 2020 года РЭО возглавил Илья Гудков. Гудков ушел в отставку в конце октября 2020 года, не проработав на этом посту и года. Тогда Мень не стал отвечать на вопрос РБК, является ли он снова претендентом на пост главы госкомпании. Он лишь выразил надежду, что новый руководитель компании в связке с Минприроды быстро включится в работу и показатели, обозначенные президентом, будут достигнуты.

Есть ли в деле политические мотивы

Эксперты считают, что дело о кредите девятилетней давности может быть политически мотивировано и связано с кураторством Менем экологии и мусорного бизнеса. «Эта тема является чувствительной для власти, и подоплека его преследования может быть связана с этим», — уверен политолог Евгений Минченко. Дело, по которому Мень был задержан, изначально было возбуждено в отношении его преемника Конькова и оно расследуется уже не первый год, напомнил Минченко. «Странно, что эпизод 2011 года, по которому следственные действия ведутся уже несколько лет, только сейчас оказался связан с Менем, — отметил эксперт. — Видимо, есть политическое решение этим делом заняться, а генпрокурор не мог выйти в Совет Федерации, не уведомив президента, Алексея Кудрина и прочих, поэтому пока перспективы дела выглядят нерадужными».

Политолог Константин Калачев в разговоре с РБК отметил, что у Меня были хорошие отношения с бывшим председателем правительства и нынешним заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и его женой Светланой. По словам эксперта, Меня «вполне можно считать медведевским человеком». «Дело против него может быть как-то связано с его профессиональной деятельностью в Счетной палате, где он занимался сферой мусора», — соглашается с Минченко Калачев.