«Русский стандарт» признал дефект в конструкции

В Арбитражном суде Москвы продолжается рассмотрение иска кредиторов Рустама Тарико

В договоре, по которому кредиторы Рустама Тарико пытаются взыскать 49% «Русского стандарта», обнаружился «дефект», заявили в суде адвокаты акционеров банка. Из-за этого документ является недействительным, утверждают они

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Адвокаты компаний, владеющих акциями банка «Русский стандарт», заявили в суде, что взыскать 49% акций банка, заложенных по облигационному долгу одной из структур Рустама Тарико, невозможно, передает корреспондент РБК с заседания Арбитражного суда Москвы.

Структура Тарико Russian Standard Ltd после нескольких дефолтов должна владельцам облигаций вместе с процентами $757 млн. По словам адвокатов ответчиков, они нашли сильную правовую позицию, из которой следует, что договор залога по этому долгу недействителен.

Как 49% «Русского стандарта» оказалось в залоге

Облигации на $451 млн Russian Standard Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выпустила в 2015 году, реструктурировав долг одной из компаний банка — Russian Standard Finance. За счет этого принадлежащий Тарико банк «Русский стандарт» в разгар кризиса исключил риск предъявления к нему требований. Выплаты купона по облигациям RSL были привязаны к прибыли банка, но и после того как банк начал зарабатывать, выплаты не начались. В 2017 году RSL допустила дефолт, в 2018 году — еще один. С 2018 года владельцы облигаций требуют возврата долга и взыскания залога. Теперь эти требования заявлены в суде. В облигации вложились американский фонд Pioneer, Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и другие инвесторы.

Иск о взыскании залога к компаниям, владеющим акциями банка, — «Русский стандарт» и «Русский стандарт Инвест» — подал Citibank. По условиям выпуска облигаций Citibank является трастовым управляющим заложенными акциями, то есть следит за тем, чтобы их стоимость не снижалась в ущерб кредиторам.

Как акционеры банка «Русский стандарт» защищаются

В среду, 18 ноября, на предварительном заседании по делу, которое прошло в Арбитражном суде Москвы, адвокаты компаний, владеющих акциями банка, указали, что удовлетворить иск Citibank нельзя. Представитель компании «Русский стандарт Инвест» Григорий Чернышов объяснил, что Citibank не является кредитором по обеспеченному залогом обязательству. Существует две группы отношений, пояснил адвокат компании «Русский стандарт» Сергей Ковалев: в одной из них состоит Citibank, с которым владельцы «Русского стандарта» заключили договор залога, в другой — облигационеры и эмитент облигаций RSL. Они никак не связаны, утверждает юрист.

«Договор залога противоречит норме закона и является недействительным», — заявил Чернышов. Речь идет о п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса, согласно которой залогодержателем по договору может быть только кредитор по обеспеченному залогом обязательству, уточнил он. По его словам, в момент заключения договора залога ответчик — компания «Русский стандарт Инвест» — «действовал добросовестно, он нанял ведущую международную юрфирму, которая давала ему советы, и юрфирма не обратила внимание ответчика на такой дефект».

«На момент заключения договора и на протяжении его действия ответчик искренне полагал, что договор является действительным. Ответчик категорически возражал против того, чтобы заявлять такой довод, говоря о том, что это для них (для «Русского стандарта». — РБК) сюрприз, они всегда исходили из того, что договор действительный. Но мы им рассказали, что есть сильная чисто правовая позиция, которую не использовать просто нельзя», — объяснил Чернышов.

Он также добавил, что договор залога «прекратился в силу объективных причин из-за истечения пресекательного срока». «В договоре залога нет определенного срока, поэтому пресекательный срок, в течение которого можно предъявить взыскание, составляет один год. Один год с момента дефолта (2017–2018 годы. — РБК) истек», — заявил Ковалев.

Citibank не представляет облигационеров, продолжил юрист, так как трастовый договор об управлении залогом заключен между британской кредитной организацией, компаниями «Русский стандарт» и «Русский стандарт Инвест» и эмитентом RSL. «Владельцы облигаций не передавали Ситибанку эти облигации в управление, таким образом, получается, что обратившийся за удовлетворением своих требований Ситибанк не имеет нарушенного права», — сказал он. Ковалев, в свою очередь, не утверждает, что договор является недействительным, но указывает: Citibank не выступает кредитором, поэтому и залог, на который можно было бы обратить взыскание, не возник.

Как заявление ответчиков расценили держатели облигаций

Член правления компании А1 (сопровождает спор по договору с Pala Assets, владеющей более 25% облигаций RSL) Кирилл Бабаев заявил РБК, что «позиция ответчика неожиданно оказалась противоречащей его же предыдущим действиям».

«Тарико и «Русский cтандарт» в ходе реструктуризации долга в 2015 году предложили вместо надежного должника с прямым требованием к банку конструкцию с офшорной компанией и договором залога в пользу Ситибанка», — напомнил он. «Сейчас же они заявили, что созданная ими конструкция недействительна, а залога по кредитам не существует, как и поручительства. Фактически их заявление означает, что они отказываются платить по долгам, а залог — единственное материальное обеспечение кредитов — только фикция», — делает вывод Бабаев.

Суд на этом не закончился, замечает аналитик «Мириад Рус» Андрей Рожков (компания представляет интересы около 10% держателей облигаций). «Мы не очень верим в искренность ответчиков, и если рассматривать ситуацию с этой позиции, то можно констатировать не вполне правильную реструктуризацию обязательств банка. В связи с этим мы не исключаем наличие оснований для отката сделки и возврата к начальным условиям, когда банк начнет отвечать по требованиям держателей бондов», — предполагает он.

В целом заявления ответчика ставят под вопрос весь институт еврооблигаций в России как способ привлечения финансирования на зарубежных рынках российскими и квазироссийскими эмитентами, опасается Рожков. В случае решения в пользу «Русского стандарта» суверенные российские риски привлечения капитала через евробонды существенно возрастут, уверен он.

Адвокат Citibank Александр Хретинин отказался от комментариев. Судья привлекла к участию в споре третье лицо — Russian Standard Ltd, а также назначила рассмотрение спора на 20 января 2021 года.

Залоги часто обеспечиваются таким образом, чтобы защититься от кредиторов, отмечает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками «ФБК Грант Торнтон» Роман Кенигсберг: «Возможно, что на момент выпуска такая конструкция казалась логичной, так как Citibank мог являться агентом по привлечению средств и собирал финансирование, но в итоге не стал кредитором». Без документов невозможно сказать о том, было ли это ошибкой, добавляет он.

Заявляя о недействительности, ответчики демонстрируют непоследовательное поведение: они участвовали в этой реструктуризации, были в ней заинтересованы и давали основания другим полагаться на ее действительность, считает партнер юрфирмы «Савельев, Батанов и партнеры» Сергей Савельев. Более того, использование трастового управляющего как некоего независимого авторитетного игрока с именем — это мировая практика для таких реструктуризаций, считает юрист: «В любом цивилизованном правопорядке ни у кого не возникло бы вопроса об отсутствии интереса трастового управляющего в таком иске».

«Облигационеры пошли на реструктуризацию, потому что были уверены в залоге и надежности конструкции. Если мы подорвем такую практику, то это вопрос к репутации евробондов российских эмитентов», — заключает Савельев.