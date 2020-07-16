Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
Глава Госсовета Татарстана заявил о не попавшей в Конституцию поправке Политика, 21:09 Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд Финансы, 20:53 Верховный суд отклонил жалобу Бабарико на отказ в регистрации кандидатом Политика, 20:47 На выборах в Северной Македонии победили сторонники членства в Евросоюзе Политика, 20:21 Еще две страны обвинили Россию в краже данных о вакцине от коронавируса Политика, 20:19 «Ростов» не смог выиграть пятый матч РПЛ подряд Спорт, 20:15 В живущей без эпидемии Туркмении закрыли мечети и остановили поезда Общество, 20:09 «Динамо» обыграло «Уфу» и вышло на шестое место в чемпионате России Спорт, 20:03 Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Общество, 19:56 Власти отказались от радикального увеличения продаж топлива на бирже Бизнес, 19:52 Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2» Политика, 19:37 В Петербурге в перестрелке на проспекте Маршала Жукова ранили мужчину Общество, 19:26 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:23 Мизулина внесла поправку «о выросшей в перинатальном центре девочке» Общество, 19:23
Финансы ,  
0 

Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

Арбитраж Москвы отказал в иске фонда Pala Assets и компании Aleia к владельцу банка «Русский стандарт» Рустаму Тарико на ₽3,3 млрд. В холдинге Тарико решение сочли справедливым, их оппоненты считают, что оно не устоит в апелляции
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы в четверг, 16 июля, отказал в удовлетворении исков фонда Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и компании Aleia Trading к акционерам и членам совета директоров банка «Русский стандарт» Рустама Тарико (контролирует 100% кредитной организации). Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.

О решении РБК сообщили в пресс-службе алкогольного холдинга Roust, принадлежащего Тарико, и подтвердил Кирилл Бабаев, член правления инвестиционной компании А1, которая консультирует истцов.

Pala Assets и Aleia Trading — владельцы дефолтных облигаций Russian Standard Ltd (RSL) на $757 млн (тело долга вместе с процентами). RSL зарегистрирована на Британских Виргинских островах и входит в группу Тарико. Она разместила облигации на $451 млн в 2015 году, по этому долгу заложены 49% акций банка «Русский стандарт». В 2017 году по бумагам был допущен первый дефолт.

Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Pala Assets и другие кредиторы наняли инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для консультаций в процессе взыскания долга. Сейчас кредиторы добиваются взыскания заложенных акций банка через трастового управляющего — лондонский Citibank. Citi уже предъявил компаниям группы Тарико досудебную претензию о погашении долга, писал ранее РБК. В ближайшее время может быть подан иск о взыскании акций в российском суде, говорил РБК представитель держателей дефолтных облигаций (консолидировал более 25% от объема бондов).

Параллельно Pala решил взыскать с компаний Тарико 3,6 млрд руб. Компания указывала, что члены совета директоров банка и владеющие им компании («Русский стандарт — Инвест» и «Компания «Русский стандарт»), а также сам Рустам Тарико одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях. В результате, по мнению фонда, снизилась стоимость акций банка, заложенных по облигациям. В частности, фонд упоминал сделку по продаже банком 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation «связанной компании» в обмен «на частичную оплату и отложенное возмещение» и финансирование банком Roust Corporation на сумму 14,2 млрд руб. «в отсутствие надлежащего обеспечения». Сумма исковых требований Pala менялась и в итоге составила 2,8 млрд руб., затем к иску присоединился еще один кредитор — Aleia Trading, заявивший требования на 530 млн руб.

«Суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований истцов. Группа «Русский стандарт» считает решение арбитражного суда справедливым», — сообщили РБК в пресс-службе Roust. Там отметили, что Russian Standard Ltd «находится за периметром банковского холдинга «Русский стандарт» и корпорации Roust, а у ответчиков по иску нет финансовых обязательств перед Pala Assets Holding Limited и Aleia Trading Inc.

СМИ узнали о переговорах фирмы Ротшильдов от имени Тарико с кредиторами
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«На текущий момент эмитент находится в контакте со всеми участниками процесса и по-прежнему открыт к конструктивным переговорам для взаимоприемлемого урегулирования ситуации со всем выпуском облигаций. При этом основой для переговоров о выкупе мы считаем рыночную цену облигаций», — сообщили в Roust.

«Решение суда не войдет в силу и несомненно будет отменено в апелляционной инстанции, зато оно войдет в историю как на редкость незаконное и оскорбительное для России и ее инвестиционного климата», — сказал РБК член правления А1 Кирилл Бабаев. По его словам, «при наличии долга в $0,5 млрд из банка наспех и открыто выводятся гигантские деньги». «Ответчики с этим и не спорили, фактически признав, что все рассмотренные сделки имели место и носили порочный характер. Такие решения наносят вред прежде всего репутации самого суда», — заключил Бабаев.

РБК направил запрос представителю Pala.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Рустам Тарико, Русский стандарт
Материалы по теме
Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Финансы
Держатель бондов Russian Standard подал иск к Тарико на 3,6 млрд руб.
Финансы
СМИ узнали о переговорах фирмы Ротшильдов от имени Тарико с кредиторами
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter