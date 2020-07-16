Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

Арбитраж Москвы отказал в иске фонда Pala Assets и компании Aleia к владельцу банка «Русский стандарт» Рустаму Тарико на ₽3,3 млрд. В холдинге Тарико решение сочли справедливым, их оппоненты считают, что оно не устоит в апелляции

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы в четверг, 16 июля, отказал в удовлетворении исков фонда Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и компании Aleia Trading к акционерам и членам совета директоров банка «Русский стандарт» Рустама Тарико (контролирует 100% кредитной организации). Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.

О решении РБК сообщили в пресс-службе алкогольного холдинга Roust, принадлежащего Тарико, и подтвердил Кирилл Бабаев, член правления инвестиционной компании А1, которая консультирует истцов.

Pala Assets и Aleia Trading — владельцы дефолтных облигаций Russian Standard Ltd (RSL) на $757 млн (тело долга вместе с процентами). RSL зарегистрирована на Британских Виргинских островах и входит в группу Тарико. Она разместила облигации на $451 млн в 2015 году, по этому долгу заложены 49% акций банка «Русский стандарт». В 2017 году по бумагам был допущен первый дефолт.

Pala Assets и другие кредиторы наняли инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для консультаций в процессе взыскания долга. Сейчас кредиторы добиваются взыскания заложенных акций банка через трастового управляющего — лондонский Citibank. Citi уже предъявил компаниям группы Тарико досудебную претензию о погашении долга, писал ранее РБК. В ближайшее время может быть подан иск о взыскании акций в российском суде, говорил РБК представитель держателей дефолтных облигаций (консолидировал более 25% от объема бондов).