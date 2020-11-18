Вторая волна добралась до промышленности

Росстат представил данные о ситуации в производственном секторе в октябре

Российская промышленность в октябре прекратила восстановление, упав на 5,9% год к году, сообщил Росстат. Несмотря на то что ограничений, как весной, не ожидается, спрос потребителей падает, а компании ведут себя крайне осторожно

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Индекс промышленного производства в России в октябре 2020 года снизился на 5,9% после спада на 3,6% в сентябре, следует из данных Росстата. По итогам десяти месяцев 2020 года российская промышленность сократилась на 3,1%.

С мая 2020 года, когда промпроизводство рухнуло сразу на 7,9%, оно постепенно восстанавливалось, с каждый месяцем замедляя темпы падения. Однако в октябре на фоне развития второй волны пандемии российская промышленность ускорила падение год к году.

К предыдущему месяцу промпроизводство в октябре продемонстрировало нулевую динамику (с исключением сезонного и календарного факторов).

Ежемесячный спад промышленности на 5–6% в годовом выражении — это «некая новая нормальность» для России в условиях сокращения доходов бизнеса, предупреждает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. По итогам четвертого квартала сокращение промпроизводства ускорится из-за новых карантинных ограничений, полагает он. Несмотря на то что власти не намерены жестко закрывать экономику по аналогии с весенним локдауном, потребительское и инвестиционное поведение компаний в условиях высокой неопределенности будет крайне осторожным, добавляет Сальников.

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Падение в целом российской экономики, и в том числе промышленности, в четвертом квартале будет более сильным, чем в третьем, считает профессор РЭШ Олег Шибанов. Введение карантинных ограничений в Европе, по его предварительной оценке, будет сдерживать спрос на российский экспорт и негативно отразится на показателях добывающей промышленности, добавил он. Именно добыча полезных ископаемых вносит основной отрицательный вклад в годовую динамику промпроизводства, и сдерживающим фактором здесь остается действие соглашения ОПЕК+.

На фоне роста заражений COVID-19 настроения российского бизнеса ухудшились: производители намерены повышать отпускные цены и отказываться от инвестиций, показал октябрьский опрос IHS Markit. Согласно мониторингу потребительской активности Сбербанка, за неделю с 5 по 11 октября потребительские расходы снизились на 3,8%, за неделю с 12 по 18 октября — на 2,8%, а с 19 по 25 октября — на 1,7% к соответствующему периоду прошлого года. Рост товарооборота по непродовольственным товарам, по данным Сбербанка, в октябре замедлился по сравнению с июлем—сентябрем.

Спад по отраслям

Добыча полезных ископаемых в условиях действия сделки ОПЕК+ сократилась на 8,8% в октябре в годовом выражении после спада на 9,4% в сентябре. Добыча сырой нефти и природного газа за десять месяцев 2020 года снизилась на 7,6% в годовом выражении.

Обрабатывающие отрасли в октябре показали падение на 4,4% после роста на 0,5% в сентябре и на 0,4% в августе 2020 года. Сезонно скорректированное значение индекса деловой активности IHS Markit PMI в обрабатывающих отраслях в октябре опустилось до 46,9 после 48,9 в сентябре (уровень ниже 50 свидетельствует об ухудшении ситуации).

Электро- и теплоэнергетика снизились в октябре на 3,7%, а по итогам января—октября демонстрируют снижение на 2,8% год к году.

Отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, увеличили объемы производства на 2% в октябре, продемонстрировав положительные темпы роста впервые с февраля 2020 года.

По прогнозу IHS Markit, российский производственный сектор продолжит сокращаться до второго квартала 2021 года под давлением спада внутреннего спроса и сохраняющейся неопределенности из-за пандемии COVID-19. Действительно, во втором квартале следующего года индекс промпроизводства продемонстрирует положительные темпы роста, но исключительно за счет эффекта низкой базы 2020 года, осторожен Сальников. Однако, по его словам, первые признаки качественного восстановления российской промышленности должны проявиться в первом квартале 2021 года, после завершения второй волны COVID-19.

Правительство в официальном прогнозе ожидает спада промышленности по итогам 2020 года на 4,1%. В 2021 году промпроизводство, по оценке властей, сможет вырасти на 2,6%, в 2022 году — на 3,6%, а в 2023 году — на 2,3%. Под влиянием слабого внешнего спроса и действия сделки ОПЕК+ до 2022 года темпы роста добывающей промышленности в 2021 году будут умеренными — 1,2% (в 2020 году — снижение на 8,4%), прогнозируют в правительстве. В 2022 году, в условиях ожидаемого увеличения добычи нефти, темп роста добывающей промышленности ускорится до пиковых 4,7% с последующей стабилизацией, ожидают в кабинете министров.