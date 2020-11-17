Долговой цикл завершил здоровую фазу

Аналитики S&P ожидают роста доли просроченных розничных кредитов

Аналитики рейтингового агентства S&P считают, что кредитный цикл в российской банковской рознице завершился в середине 2020 года. Впереди — замедление роста выдач новых кредитов гражданам и увеличение проблемных долгов

Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

В середине 2020 года темпы «здорового» роста кредитования физических лиц в России достигли максимума — очередной кредитный цикл в банковской рознице завершился, говорится в обзоре рейтингового агентства S&P (есть у РБК). В 2018 году задолженность домохозяйств перед банками выросла на 22%, в 2019-м — на 18%, а за восемь месяцев этого года — всего на 12% в годовом выражении из-за кризиса и пандемии.

В течение года темпы роста розничного кредитования замедлятся до 10–12%, а объем потерь по выданным ссудам, наоборот, начнет увеличиваться, считают аналитики. По их оценкам, доля проблемных розничных кредитов (с просроченными платежами 90 дней и более) может достичь 6% — показатель увеличится на 1,7 п.п. по сравнению с уровнем начала 2020 года, когда была зафиксирована минимальная доля просрочки за последние десять лет — 4,3%.

Что повлияло на оценку S&P

«Мы ожидали, что темпы роста розницы существенно замедлятся и пик будет пройден, даже не беря во внимание коронавирус и спад в экономике <...>. Кризис и пандемия просто усилили замедление», — говорит ведущий кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко. По его словам, разворот кредитного цикла в большей степени касается необеспеченного кредитования: предельные темпы роста в этом сегменте были бы и так достигнуты в 2020–2021 годах из-за достаточно высокой закредитованности населения. Качественный, «здоровый» рост кредитования соответствует темпам роста экономики и благосостояния населения, но в России в последние годы это было не так, замечает Вороненко.

В стране долг домохозяйств перед банками на конец прошлого года составлял 16% ВВП, что считается умеренным уровнем, указывают в S&P. По данным американского Института международных финансов (IIF), на конец 2019 года задолженность населения в развивающихся странах в среднем была на уровне 40,1% ВВП (pdf.). Однако качество обязательств и показатели благосостояния российских семей «неравномерно распределены по регионам», указывают в рейтинговом агентстве.

«Мы отмечаем не только повышение концентрации домохозяйств с очень высоким уровнем задолженности в некоторых регионах, но и рост числа заемщиков с низким уровнем доходов, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, что обусловливает увеличение дисбалансов», — говорится в обзоре S&P.

Как эксперты оценивают проблемные долги россиян

По оценкам S&P, качество кредитов, выданных гражданам, поддерживается во многом благодаря ипотеке. К октябрю 2020 года ипотечный портфель банков достиг 8,6 трлн руб., или 45% всех розничных кредитов. В 2010 году доля ипотеки в рознице оценивалась в 23%. За счет роста ипотеки (дисциплина заемщиков по ней выше) доля проблемных кредитов физлиц на фоне пандемии увеличится не так сильно, как в кризис 2014–2015 годов, считает Вороненко: «Если мы говорим про нижнюю точку прошлого кредитного цикла, тогда показатель был чуть выше 8%. Сейчас доля проблемных активов в рознице вряд ли превысит 6%, поскольку растет ипотека, ее доля в совокупном портфеле увеличивается и чисто математически это способствует тому, что портфель выглядит лучше». Доля проблемных долгов именно в необеспеченной рознице может дойти с текущих 8,5 до 12% в 2021 году, добавляет аналитик S&P.

Просрочка в рознице продолжает размываться за счет бурного роста ипотеки, соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Без учета данных по ипотеке доля просроченной задолженности по розничному портфелю с начала года прибавила почти 1 п.п. (рост с 6,8 до 7,7%)», — замечает он. По прогнозу НКР, к концу года аналогичный показатель достигнет 8%, а в 2021 году — превысит 10%.

Даже при самом худшем сценарии доля проблемных кредитов в рознице не выйдет за пределы 15%, считает старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Но на точность оценок может сильно повлиять вторая волна пандемии в России, предупреждает она.

Как ситуацию в банковской рознице оценивал ЦБ

Банк России с весны пока не обновил свои оценки по финансовой устойчивости розничных заемщиков. В последнем «Обзоре финансовой стабильности» регулятор не исключал, что кризис и пандемия ударят по трудовым доходам населения (pdf.). «Особенно сложная ситуация у граждан, работающих в наиболее пострадавших отраслях, имеющих задолженность перед банками и столкнувшихся с существенным снижением доходов», — отмечал ЦБ.

Хотя на 1 апреля долговая нагрузка населения (доля платежей по кредитам к располагаемым доходам) достигла 10,9% — максимума за все время наблюдений, Банк России указывал, что индикаторы риска в банковской рознице устойчиво снижаются, а условия «существенно отличаются» от кризиса в этом сегменте в 2015 году. В августе ЦБ предупредил об увеличении доли россиян, имеющих сразу несколько активных кредитов. Регулятор особенно выделял заемщиков, которые имеют долги одновременно перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО), а также тех, кто берет потребкредит для финансирования первоначального взноса по ипотеке. Для купирования этих рисков ЦБ предлагал обязать банки регулярно пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

Для особо пострадавших в пандемию были введены кредитные каникулы на полгода — их можно было получить как по федеральному закону, так и по собственным программам реструктуризации банков. По данным ЦБ, с начала кризиса за реструктуризацией кредитов обратились почти 3 млн россиян. В итоге банки предоставили отсрочки по 1,79 млн кредитов на 807 млрд руб. Такие кредиты банки временно могут не считать проблемными.

Согласно последним оценкам Банка России, в сентябре розничный портфель банков увеличился на 352 млрд руб., или на 1,8% (pdf.), до 19,4 трлн руб. Основным драйвером выдач была ипотека, тогда как необеспеченное кредитование выросло на 1,1%, что оказалось ниже показателей августа. Регулятор связывал это «с завершением активного восстановления спроса на потребительские товары».