Набиуллина заявила об отсутствии проблем на ипотечном рынке

Эльвира Набиуллина (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Банке России не видят проблем на ипотечном рынке. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», трансляцию ведет РБК.

По словам главы ЦБ, этот рынок во всех странах чреват рисками, связанными с финансовой стабильностью, ипотечными пузырями.

«На данный момент мы не видим таких [рисков финансовой стабильности] проблем, но должны очень внимательно следить за несколькими показателями», — сказала Набиуллина.

Председатель ЦБ также заверила, что регулятор внимательно следит за рынком и в случае проблем принимаются необходимые меры.