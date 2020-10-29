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Форум «Россия зовет!» ,  
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Набиуллина заявила об отсутствии проблем на ипотечном рынке

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Банке России не видят проблем на ипотечном рынке. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», трансляцию ведет РБК.

По словам главы ЦБ, этот рынок во всех странах чреват рисками, связанными с финансовой стабильностью, ипотечными пузырями.

«На данный момент мы не видим таких [рисков финансовой стабильности] проблем, но должны очень внимательно следить за несколькими показателями», — сказала Набиуллина.

Председатель ЦБ также заверила, что регулятор внимательно следит за рынком и в случае проблем принимаются необходимые меры.

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Фото:Антон Ваганов/ТАСС

Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил РБК, что сентябрьские выдачи ипотеки побили рекорд августа на десятки миллиардов рублей. На сентябрь пришлось 180–185 тыс. выданных кредитов, а их объем приблизился к 0,5 трлн руб.

23 октября ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 4,25%. На данный момент ключевая ставка находится на своем историческом минимуме. С июня 2019 года ЦБ опустил ее в общей сложности на 3,5 п.п. В этом году Банк России снизил ставку на 2 п.п., регулятор пошел на смягчение на фоне роста пандемии коронавируса.

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