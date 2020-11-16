Нейросети на маньяков

МВД планирует использовать искусственный интеллект при раскрытии особо опасных преступлений

МВД планирует использовать нейросети для расследования серийных преступлений и составления «фоторобота» по ДНК нарушителя. Технически такая возможность уже есть, но в России пока недостаточна база геномных данных для анализа

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника МВД представило в четверг, 12 ноября, на стратегической сессии, посвященной этой технологии. Ее проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием презентации министерства. Ранее этот же проект обсуждался на заседании тематической рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы), следует из имеющихся у РБК материалов группы.

Из презентации МВД (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два члена рабочей группы) следует, что министерство намерено активно использовать искусственный интеллект в своей работе, а именно:

в программном обеспечении, которое должно позволить автоматически выявлять признаки серийных (взаимосвязанных) преступлений;

в программном обеспечении, которое позволит определять внешние анатомические признаки преступников (цвет глаз и волос, форму лица и головы) по полученному с мест преступлений биоматериалу, например следам крови.

Из информации на сайте правительства следует, что стратегическая сессия проводилась для руководителей цифровой трансформации нескольких ведомств, в том числе МВД. Министерство представило такой проект в рамках сессии, подтвердил РБК представитель аппарата Чернышенко. По его словам, в протоколе по итогам сессии указано, что министерство должно обеспечить детализацию мероприятий инициатив по внедрению решения.

РБК направил запрос в МВД.

О возможности реализации проекта и его перспективах — в материале РБК.

Зачем нужен проект

Как пояснил один из собеседников РБК, МВД обратилось к бизнес-сообществу «за консультативной помощью в составлении техзаданий». Сейчас возможные связи между серийными преступлениями устанавливаются вручную, однако софт с использованием искусственного интеллекта позволит автоматически анализировать описания преступлений, показания свидетелей и другие документы, выявляя в них совпадения (например, место преступления или обнаруженные на нем предметы). Внешность преступника устанавливают, составляя фоторобот, а также по найденным на месте преступления биоматериалу и дактилоскопической информации, но только при наличии соответствующих сведений в банке данных, отмечается в презентации.

МВД рассчитывает провести научно-исследовательские работы по внедрению искусственного интеллекта для определения внешности преступника в 2021–2022 годах, в промышленную эксплуатацию система должна поступить в 2024 году. «В ходе практической реализации данного подхода российская наука выйдет в мировые лидеры в одном из наиболее перспективных направлений развития фундаментальной науки», — указано в документе.

За счет проекта МВД рассчитывает повысить эффективность выявления, раскрытия и расследования преступлений; составления психофизического портрета преступника и установления личности неопознанных жертв. В презентации говорится, что в будущем систему можно будет использовать без существенных доработок в деятельности Следственного комитета, ФСБ, ФСИН и других ведомств, а также экспортировать криминалистические технологии в другие страны. Кроме того, авторы инициативы считают, что их технологию можно использовать при разработке медицинских проектов — например, при выявлении генетических аномалий и закономерностей.

Как МВД уже использует искусственный интеллект Для оперативного поиска и идентификации лица человека по фотоизображению.

Для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Для поиска преступников с помощью системы распознавания лиц в метро, подъездных камерах и др.

Какие перспективы у подобного софта

Президент ИТ-компании «Крибрум» Игорь Ашманов отметил, что технически использовать нейросети для поиска цепочек взаимосвязанных преступлений — вполне реальная задача. Для этого система должна будет анализировать набор признаков ситуации преступления, которые сейчас криминалисты изучают вручную: кого именно выбирает своей жертвой преступник, где, в какой день и в какое время суток происходит преступление и т.д. «Если подробно описать расследуемое преступление, то возникнет набор из десятков признаков, который можно автоматически сравнивать с наборами признаков других известных преступлений», — рассказал он.

В то же время Ашманов сомневается в эффективности идеи устанавливать анатомические признаки человека по его биоматериалу. «На самом пике эйфории нейронных сетей были попытки автоматически сводить между собой парадоксальные пары признаков. Например, восстанавливать изображение лица по голосу и наоборот. Была иллюзия, что можно создать базу данных, например, из голосов и лиц, одно с другим каким-то магическим образом свяжется и предсказательная корреляция все равно возникнет», — отметил Ашманов.

Борис Зингерман, гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний», полагает, что сама возможность такого использования искусственного интеллекта пока не кажется очевидной. «Из крови можно извлечь генетический материал, но его связь с цветом глаз, волос, профессией и характером пока установлена недостаточно надежно. Для обучения таких систем с искусственным интеллектом нужно иметь огромные размеченные датасеты (наборы данных. — РБК), а в их наличие верится с трудом», — считает он.

Впрочем, еще один собеседник РБК напомнил, что в рамках Союзного государства развивается научный проект «ДНК-идентификация». «Криминалисты могут с большой вероятностью определить по ДНК черты внешности, связанные с пигментацией, то есть цвет глаз, волос и кожи, — пояснил он. — Хотя установить по ДНК форму лица нельзя».

Гендиректор компании «Третье мнение» Анна Мещерякова объяснила, что искусственный интеллект может быть использован при анализе фрагментов ДНК и для быстрой интерпретации полученных данных (цвет глаз, волос, кожи, высокий/низкий рост и т.д.). Она считает, что проект МВД «может стать частью потенциальной платформы для проведения аналогичных генетических анализов с другими целями — для поиска аномалий, подбора препаратов, в том числе для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями».

Что может помешать реализовать идею

Среди возможных трудностей при реализации проекта в презентации МВД указаны отсутствие целевого финансирования на опытно-конструкторские работы, а также национальной базы генетической информации. В июне этого года президент России Владимир Путин поручил правительству создать эту базу. Со следующего года реализация проекта должна финансироваться из федерального бюджета (размер не раскрывался). Соисполнителем проекта стал Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который вместе с правительством должен разработать информационно-аналитическую систему обработки и хранения генетических данных людей и различных организмов. Позднее директор института Александр Благов говорил, что базу запустят в 2024 году, а все данные о людях будут храниться в обезличенном виде. Предполагалось, что данные станут использовать для генетических исследований, формирования базы народов России, накопления информации о вирусах и т.д.

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому все подозреваемые и осужденные лица должны будут сдать биометрические данные. В пояснительной записке отмечается, что за первое полугодие этого года 70,2% из 70,9 тыс. назначенных исследований ДНК способствовали выявлению и раскрытию преступлений, в основном тяжких и особо тяжких. Зарубежный опыт показывает, что базы данных ДНК начинают эффективно функционировать при условии содержания в них геномной информации не менее чем 1% населения страны. В федеральной базе данных геномной информации на 1 января этого года было 965 тыс. объектов, то есть геномная информация 0,6% населения России, а если законопроект будет принят, показатель вырастет до 3,5%, говорится в пояснительной записке. При этом на реализацию проекта потребуется 7,66 млрд руб.

По словам руководителя группы машинного обучения «Инфосистемы Джет» Яны Ульяненко, даже примерно оценить стоимость проекта, описанного в презентации МВД, сложно, поскольку «нет ни деталей, ни четкой формализации задач, ни понимания того, какие вообще есть данные и как сложно их получать».

Представитель специализирующейся на киберпреступлениях компании Group-IB считает, что внедрение системы анализа и поиска закономерностей потребует «создания инфраструктуры постоянного (как минимум периодического) централизованного сбора данных о совершенных преступлениях и результатах их расследования». «Реализация подобного проекта, учитывая количество, территориальное и структурное распределение подразделений МВД, равно как и специфику данных, может оказаться гораздо более сложной задачей, чем обработка результатов», — указал он.