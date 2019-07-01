В Госдуму внесли законопроект о защите генетических данных россиян

Кабмин внес в Госдуму законопроект, направленный на защиту генетических данных россиян. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Законопроектом предлагаются сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, отнести к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита», — говорится в тексте распоряжения.

В правительстве пояснили, что целью этого законопроекта является обеспечение соблюдения конституционных прав россиян в сфере отношений, которые связаны с обработкой биометрических персональных данных.

В январе текущего года на портале нормативно-правовых актов появился документ, который подготовил Роспотребнадзор. В нем предлагалось внести изменения в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей». В качестве «предмета защиты» документ предлагал установить «информацию о человеке, которая была получена из его биоматериала».