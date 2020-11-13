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Отложенный спрос замедлил падение
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Газета
Отложенный спрос замедлил падение
Газета № 091 (3258) (1311) Экономика,
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Отложенный спрос замедлил падение

Росстат представил данные по динамике российского ВВП в третьем квартале
ВВП России более чем вдвое замедлил темпы падения: в III квартале он снизился на 3,6% после спада на 8% во II квартале, предварительно оценил Росстат. Экономику поддержал отложенный спрос после снятия весенних карантинных мер
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

ВВП России снизился на 3,6% по итогам третьего квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата, основанной на оперативной отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Темпы спада российского ВВП значительно замедлились по сравнению с вторым кварталом, когда экономика на фоне карантинных ограничений и режима самоизоляции населения рухнула сразу на 8% в годовом выражении.

Предварительная оценка Росстата оказалась лучше ожиданий Минэкономразвития. Ведомство Максима Решетникова в конце октября прогнозировало, что снижение ВВП России в третьем квартале замедлится до минус 3,8% год к году.

Следующую оценку ВВП за третий квартал, а также за январь—сентябрь 2020 года Росстат представит 11 декабря.

За счет чего спад ВВП уменьшился

Фундаментальные факторы торможения спада экономики России в третьем квартале — это завершение локдауна и реализация отложенного спроса не только у потребителей, но и у производителей, поясняет член-корреспондент Российской академии наук Александр Широв. «Люди, которые в течение трех-четырех месяцев не покупали товары длительного пользования, автомобили, бытовую технику, пришли на рынок и в течение одного-двух месяцев реализовывали отложенный спрос. Существенное замедление темпов падения ВВП в третьем квартале связано с этим», — сказал он.

Экономика
Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии Фото: Роман Пименов / ТАСС

Согласно данным Росстата, отраслевые индикаторы свидетельствуют, что сельское хозяйство вышло в положительную область в третьем квартале (+2,7%), промышленность сократилась на 5%; максимальное падение наблюдалось в добыче полезных ископаемых — на 11,5%. По словам Широва, это объясняется действием сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Розничный товарооборот снизился в третьем квартале на 2,5% в годовом выражении, пассажирооборот — на 44,7%, объем платных услуг населению — на 17,4%, следует из данных госстатистики. Реализация отложенного спроса в третьем квартале в России в отличие от большинства развитых стран не позволила вывести розничную торговлю на докризисные уровни, потому что восстановление потребления сдерживало сохраняющееся падение реальных располагаемых денежных доходов населения, подчеркивает заместитель директора Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ Олег Засов. В третьем квартале реальные располагаемые доходы россиян сократились почти на 5% после рекордного падения на 8,4% во втором квартале, следует из данных Росстата.

Что ждать от экономики в конце года

К концу третьего квартала восстановление экономики практически остановилось, предупреждает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. «В четвертый квартал мы вползаем уже с исчерпанным потенциалом восстановления, началась и вторая волна пандемии», — указал он. В четвертом квартале спад экономики в условиях новых карантинных ограничений и отсутствия значимой господдержки усилится, российский ВВП сократится на 5,5%, приводит Засов прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Негативный эффект окажут снижение внешнего спроса на российские товары, ослабление курса национальной валюты и, как следствие, ускорение инфляции, перечислил он. Очень многое будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки и действий властей, добавил Сальников.

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Даже если бы не случилось второй волны коронакризиса, в четвертом квартале быстрого восстановления ВВП не произошло бы, потому что уровень доходов в экономике и потребительский спрос снизились, замечает Широв. «Равновесные значения спроса и предложения сейчас находятся на более низких уровнях, чем это было год назад. Волна отложенного спроса, которая была в третьем квартале и которая довольно сильно подбросила розничную торговлю и обрабатывающую промышленность, будет постепенно спадать. На каком уровне это остановится, будет зависеть от того, насколько сильно просели доходы», — констатировал он. По прогнозу Широва, спад ВВП в четвертом квартале 2020 года может составить 4–5% в годовом выражении.

Тревога российского бизнеса растет

В последние недели наблюдается расхождение в динамике «мягких» и «жестких» данных (soft and hard data, субъективные и количественные), сказала РБК заместитель министра экономики России Полина Крючкова. По ее словам, с одной стороны, оперативные индикаторы экономической активности за октябрь рисуют достаточно устойчивую картину и можно говорить о том, что экономика вышла на «плато» после активного восстановления в летние месяцы и держится на достигнутых уровнях. «С другой стороны, видим повышенную тревожность бизнеса на фоне волатильности на финансовых рынках, сложной эпидемиологической ситуации», — отметила она. По мнению замминистра, «определяющее влияние на экономику в ближайшие месяцы будет оказывать динамика распространения новой коронавирусной инфекции в России и мире, а также ожидания и настроения».

На фоне роста заражений COVID-19 настроения бизнеса в России ухудшились: индекс оптимизма компаний с июня рухнул сразу на 14 процентных пунктов, оценила IHS Markit. Производители заявили о намерении повышать отпускные цены, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек. А доля компаний, готовых к новым инвестициям в ближайший год, впервые более чем за десять лет оказалась ниже доли тех, кто не готов к вложениям.

Автор: Юлия Старостина.
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