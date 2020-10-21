Минэк оценил улучшение экономической динамики в третьем квартале

Снижение ВВП России в ретьем квартале замедлилось до 3,8% после спада на 8% во втором квартале. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за сентябрь 2020 года», который подготовило Министерство экономического развития (МЭР).

В ведомстве отметили, что из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада внесло улучшение динамики торговли и обрабатывающей промышленности, а также рост выпуска в сельском хозяйстве. Помимо этого снятие карантинных ограничений, которые были введены из-за коронаивруса COVID-19, в течение третьего квартала сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.

«Вместе с тем, в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП», — говорится в докладе.

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