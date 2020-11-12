От отсрочки к просрочке

Банки оценили платежную дисциплину заемщиков после окончания кредитных каникул

К старому графику платежей не в состоянии вернуться до 25% тех, кто воспользовался отсрочками по ссудам после начала пандемии, сообщили РБК в крупных банках. Спрос заемщиков на повторные каникулы кредиторы пока считают невысоким

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Значительная часть россиян, которые на пике кризиса и пандемии воспользовались правом на кредитные каникулы, уже должны гасить долги по старым правилам: отсрочки закончились у 50–80% таких заемщиков, сообщили РБК в крупных банках. Кредитные организации по-разному оценивают финансовую дисциплину «пандемийных» должников, но все признают, что часть из них так и не смогли восстановить платежеспособность.

По оценкам Газпромбанка, доля клиентов, которые не вернулись в прежние графики платежей, сейчас составляет 10%.

В «Уралсибе» аналогичный показатель находится на уровне 20%, сообщил зампред правления банка Станислав Тывес. Но срок первого платежа после окончания льготного периода пока наступил только у 27% заемщиков, вышедших с каникул, добавил он.

Доля пропусков первого платежа после окончания каникул не превышает 25% и варьируется в зависимости от программы, сообщил представитель банка «Дом.РФ».

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский считает, что платежеспособность «пандемийных» должников хорошая. «Менее 5% клиентов допускают просрочки после окончания льготного периода», — оценил он.

В банке «Хоум Кредит» не раскрыли долю заемщиков, которые допустили просрочки после льготного периода. В ВТБ, Промсвязьбанке (ПСБ), Почта Банке и «Зените» также не привели точные цифры, но охарактеризовали поведение должников.

Как уточнил представитель ПСБ, каникулы закончились у 60% из 19,5 тыс. заявителей и «подавляющее число этих клиентов вернулись в график платежей».

«Значительная часть клиентов не смогли справиться с возникшими трудностями, и существенная часть договоров все равно выходит в просрочку», — прокомментировал зампред правления Почта Банка Святослав Емельянов. Всего банк провел реструктуризацию для 150 тыс. клиентов.

«Доля кредитов, вышедших на просрочку после периода каникул, примерно в два раза выше, чем выход на просрочку по стандартному портфелю», — оценил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Аналогичную оценку поведения клиентов после каникул давал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «У нас, например, три четверти всех каникул, взятых по самому основному портфелю — по кредитам наличными, — завершились. И просрочка, то есть доля неоплат по «каникулярам», которые вышли с каникул, в целом в два раза хуже, чем стандартный сгенерированный неканикулярный портфель», — говорил он.

В Сбербанке не стали отвечать на вопрос РБК, уточнив, что лишь 5% их клиентов уже вышли с кредитных каникул. Оценивать успешность завершения каникул пока рано, считает и замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Елена Дорофеева. По ее словам, сроки льготных программ истекли лишь у небольшой доли клиентов Росбанка.

Какие льготы по кредитам могли получить россияне во время пандемии Еще в марте, когда в России только начала расти заболеваемость COVID-19, ЦБ рекомендовал банкам дать послабления заразившимся заемщикам. Например, предлагать им варианты реструктуризации задолженности по собственным программам. В срочном порядке также был принят закон о государственных кредитных каникулах (106-ФЗ). Он позволял клиентам сдвинуть платежи по обязательствам на срок до шести месяцев. На отсрочку могли рассчитывать граждане, попавшие в трудную финансовую ситуацию: если они вышли на длительный больничный, потеряли работу или их доход упал более чем на 30%. Сумма задолженности должна была вписываться в установленные правительством лимиты. На похожих условиях клиенты также могли получить ипотечные каникулы по другому закону, принятому до пандемии (76-ФЗ). По данным ЦБ, с начала кризиса за реструктуризацией кредитов обратились почти 3 млн россиян. В итоге банки предоставили отсрочки по 1,79 млн кредитов на 807 млрд руб. Из них чуть менее 160 тыс. заявлений одобрены по программе государственных кредитных каникул (106-ФЗ). Организации также реструктурировали 13,5 тыс. ипотечных ссуд по 76-ФЗ. Для 33 тыс. россиян отсрочки по кредитам закончились раньше времени: банки аннулировали их заявки на каникулы, поскольку заемщики не смогли подтвердить значительную потерю дохода.

Почему кредитные каникулы помогли не всем заемщикам

Часть клиентов не смогли вернуться к первоначальным условиям погашения кредитов, поскольку динамика доходов населения не улучшается, считает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева. «Заемщики, которые не смогли вернуться в график платежей, по всей видимости, работают в таких сегментах экономики, которые не смогли полностью и быстро восстановиться даже после отмены жестких локдаунов», — отмечает старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

До 18% взявших каникулы должников нуждаются в продлении льготного периода, оценивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, добавляя, что для многих россиян условия выхода с кредитных каникул оказались непосильны. Жалобы касаются того, что при окончании льготного периода по госпрограммам ежемесячная сумма для погашения стала больше, при этом сотрудники банков не объясняют, на каком основании она выросла, не предоставляют новый график платежей и угрожают заемщикам аннулировать льготный период или досрочно расторгнуть договор с требованием выплатить всю сумму единовременно, рассказывает Лазарева.

Как работают повторные кредитные каникулы

В сентябре Банк России рекомендовал участникам рынка продлевать кредитные каникулы для добросовестных заемщиков, например предлагать им новую отсрочку платежей уже по собственным программам банков. Как следует из ответов участников рынка, пока незначительная доля клиентов обратились за повторными отсрочками. В банке «Дом.РФ» таких вовсе нет, в Сбербанке и Райффайзенбанке их доля не превышает 1%, в Росбанке — 3%, в «Уралсибе» и «Зените» — 5%, а в ВТБ — 9%.

Основное условие для нового входа в программу — подтверждение потери дохода повторно, после окончания первой фазы пандемии, поясняет Шорников. По его словам, доля таких клиентов незначительна. «Мы понимаем, что не всем удалось полностью восстановить платежеспособность, но не готовы предоставлять полную отсрочку по ежемесячному платежу», — говорит Тывес.

Что будет после окончания кредитных каникул

«За кредитными каникулами к нам в основной массе обращались довольно ответственные люди, которые на пике пандемии беспокоились о том, как падение доходов скажется на их возможности оплачивать кредитные обязательства», — отмечает директор департамента риск-процессов банка «Хоум Кредит» Светлана Напорова. По ее словам, «пандемийные» должники лучше возвращаются к нормальному графику платежей, чем те, кто обращался за реструктуризацией до кризиса.

Поведение заемщиков, вышедших с каникул, все же оказалось лучше ожиданий, отмечал Пьянов: «Мы предполагали, что каникулы по показателю дефолтности будут сопоставимы со стандартной реструктуризацией. При этом сейчас в зависимости от продукта мы видим, что поведение «каникуляров», вышедших с каникул, в полтора-два раза лучше, чем «допандемийные» реструктуризации».

Рассчитывать на улучшение ситуации с платежеспособностью заемщиков пока не стоит, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: «Если накануне второй волны пандемии можно было говорить о стабилизации ситуации с доходами населения, что позволяло рассчитывать и на стабилизацию качества кредитов, то сейчас есть вероятность, что ограничительные меры вновь будут оказывать давление на платежеспособность. Кроме того, на просрочку могут начать выходить не только «каникулярные», но и обычные кредиты».

Уже сейчас рост просрочки от 90 дней в розничном портфеле опережает рост самого портфеля — с апреля по сентябрь прирост составил 17 против 6%, замечает Караваева. Но эти показатели пока не отражают реальной картины, подчеркивает аналитик. К концу первого квартала следующего года примерно треть заемщиков, вышедших на каникулы, будут иметь просрочки по кредитам, оценивают в НРА. «Но на горизонте ближайших 12 месяцев доля таких заемщиков сократится. Объем ссуд клиентов, которые не выйдут к первоначальному графику, может составить около 1,5% розничного портфеля», — говорит Караваева.

После реструктуризации примерно по 10–15% потребительских кредитов снова будет допущен дефолт, считает Шорников. По его словам, это произойдет еще до конца первой половины 2021 года.