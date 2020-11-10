Видеосвязь добралась до «песочницы»

Крупнейшие банки готовы тестировать новый способ дистанционной идентификации клиентов

Банки протестируют в «песочнице» ЦБ открытие счетов физическим лицам через видеосвязь. В проекте участвуют 18 организаций, в том числе Сбербанк. Если пилот будет признан удачным, потребуется изменение законодательства

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин.

Регуляторные «песочницы» используются для тестирования новых технологий банками без риска нарушить закон. Совет уже получил предварительное одобрение заявки от департамента финансовых технологий ЦБ, а на следующей неделе должно состояться обсуждение деталей, пояснил Емелин. Представитель ЦБ после выхода материала сообщил РБК, что идентификация по видеосвязи связана «с высокими рисками как для граждан, так и для финансовых организаций». «Именно поэтому он нуждается в тщательном изучении и пилотировании в «песочнице» Банка России», — сказал представитель регулятора.

В пилотировании проекта принимают участие 18 банков, в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, QIWI, БКС Банк, Делобанк, «Зенит» и другие. На первом этапе видеосвязь предлагается использовать для открытия счетов людям с ограниченными возможностями, а также счетов для получения зарплат и социальных выплат. Остаток по таким счетам не будет превышать 100 тыс. руб., а ежемесячный объем операций — 60 тыс. руб.

В перспективе, как поясняет Емелин, технологию с использованием видеосвязи можно расширить и использовать для открытия счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи, для проверки клиентов (физических и юридических лиц) при заключении договоров обслуживания, для проверки личности клиентов — физических лиц в процессе принятия решения по кредитным заявкам, поступившим из цифровых каналов, а также для проверки пользователей краудфандинговых платформ, маркетплейсов и т.д.

По словам Емелина, для масштабирования технологии после пилота необходимо внести изменения в антиотмывочное законодательство, чтобы официально разрешить банкам использовать видео-конференц-связь в качестве инструмента подтверждения личности при удаленной идентификации клиентов.

Проверка клиента по видеосвязи Сначала клиент должен через сайт банка подать заявку на сеанс видеосвязи и оставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес для идентификации или дать разрешение на использование персональных данных, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (при наличии подтвержденной записи на портале госуслуг). Видеосвязь банка с клиентом или его представителем может быть установлена через мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры или решения «Ростелекома», которые используются в Единой биометрической системе. Во время видео-конференц-связи сотрудник сверит данные паспорта клиента с теми данными, которые он указал в заявке или которые указаны на портале госуслуг, а также удостоверится, что вышедший на связь человек предъявляет свои документы. После успешной проверки клиент дает согласие на заключение договора (вводит код из СМС либо оформляет его через мобильное приложение). Сценарий процедуры будет похож на общение в офисе, только по видео, объяснила замгендиректора группы QIWI Мария Шевченко: «Исключение — в том, что документы нужно будет показывать в камеру так, чтобы их было достаточно видно для распознавания и сравнения с человеком, которого мы видим в видеопотоке».

Конкуренция с биометрией

На российском банковском рынке уже существует возможность удаленной идентификации новых клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая была запущена «Ростелекомом» в 2018 году. Для ее использования необходимо один раз посетить банковское отделение, чтобы сдать биометрические данные (образцы голоса и изображение лица). Такая идентификация не имеет ограничений на остаток и объем операций по счетам. С момента запуска ЕБС по август 2020 года (последние открытые данные «Ростелекома») в системе были зарегистрированы всего 150 тыс. пользователей.

«В ряде случаев использование биометрической идентификации является объективно крайне затруднительным или даже вовсе невозможным. В первую очередь речь идет о лицах с дополнительными потребностями (например, с инвалидностью в части проверяемых ЕБС биометрических модальностей), а также об открытии счетов для социальных нужд, например выплаты заработной платы лицам, работающим в отдаленных местностях, в которых сбор биометрических персональных данных технически и/или организационно затруднен», — объяснил Емелин. Он добавил, что актуальность проблемы повысилась в условиях сложной эпидемиологической ситуации, так как из-за ограничительных мер у людей также может отсутствовать возможность посетить банковское отделение.

Проект с видео-конференц-связью более перспективен, чем биометрия, за счет своей простоты и доступности, говорит директор по розничному бизнесу БКС Банка Алексей Карчажкин. ЕБС — надежный способ идентификации, но нужно время, чтобы база наполнилась данными, а «иные способы дистанционной идентификации нужны уже сейчас», добавляет Мария Шевченко. Такого же мнения придерживается и представитель Промсвязьбанка.

Преимущества и риски технологии

Сбербанк поддерживает способ удостоверения личности по видео, сказал управляющий директор центра GR Сбербанка Сергей Беспалов на платежной конференции Ассоциации банков «Россия» в конце октября. «Стоит обсуждать более детально вопросы, связанные с информационной безопасностью такого способа. Но принципиально это очень правильный вариант, особенно актуальный в наших условиях, когда все переходят на дистанционную работу, когда минимизируются контакты по известным причинам», — отметил он.

У такой технологии могут быть риски подмены и сохранности персональных данных, но пилот как раз и проводится для того, чтобы их минимизировать, указала Шевченко.

Промсвязьбанк планирует использовать технологию в удаленных точках страны и с ее помощью предоставлять до 90% банковских услуг, которые клиенты получают в отделениях, рассказал представитель банка, назвав эту возможность основным плюсом технологии. Удаленная идентификация повысит доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов, считает директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Удаленная идентификация активно применяется за рубежом, а Национальный институт стандартов и технологий США присваивает ей высокий уровень безопасности, отмечает партнер технологической практики KPMG в России и СНГ Оксана Борисова. Однако установленные лимиты на остаток и операции по счету могут быть недостаточными для зарплатных клиентов крупных городов, добавляет эксперт.

К плюсам технологии можно отнести отсутствие необходимости сдачи биометрических данных и возможность бесшовного перехода на обслуживание в банк с сайта, из сall-центра, мобильного приложения или мессенджера, отмечает зампред банка «Зенит» Дмитрий Юрин. Риски же, по его словам, «базовые и не отличаются от идентификации при личном присутствии клиента».

Основной риск заключается в том, что технология видеозвонков развивается параллельно с другими специальными технологиями искусственного интеллекта, предупреждает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Сейчас получает закономерную популярность технология Deep Fake, которая представляет из себя реалистичную манипуляцию аудио- и видеоматериалами с помощью искусственного интеллекта — под видом клиента к видеозвонку может присоединяться третье лицо с наложением лица и голоса клиента банка», — говорит юрист. Он считает, что для минимизации подобного риска банку придется предусматривать какой-то алгоритм идентификации клиента (например, контрольное слово, сведения из биографии, осведомленность о последних транзакциях), но усиливать финансовый мониторинг таких клиентов не нужно.