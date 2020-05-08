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Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Спустя месяц после того, как ЦБ разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, крупнейшие банки так и не начали предоставлять услугу. Они опасаются наказаний за антиотмывочные нарушения, полагают эксперты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.

Банк России месяц назад разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении — такая мера действует с 6 апреля по 1 июля и касается тех счетов, которые открываются для «социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам. Для этого ЦБ пообещал не наказывать банки за то, что они вынуждены будут нарушить антиотмывочное законодательство, которое напрямую запрещает открывать счета без личного присутствия физических лиц.

ЦБ утвердил правила открытия счетов во время самоизоляции
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Как отреагировали банки

Спустя месяц после введения послаблений ни один из крупнейших банков не предоставил новым клиентам такую возможность. В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию. У «Открытия» также нет такой услуги, сообщил представитель банка. В пресс-службе Альфа-банка и Промсвязьбанка рассказали, что граждане, которые не являются клиентами их банков, могут открыть счет удаленно только с помощью заказа банковской карты на дом.

В ВТБ пояснили, что каждое решение по работе с социально значимыми платежами принимается индивидуально в соответствии с законодательством. Сбербанк и Райффайзенбанк не наблюдают значительного интереса клиентов к открытию счетов для получения социально значимых платежей, пояснили их представители. По словам руководителя дирекции по обслуживанию физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Романа Зильбера, у группы есть удачный европейский опыт удаленной идентификации клиентов, поэтому банк готов разрабатывать идентификацию, например, с помощью видео и в России, если эксперимент продлится и после 1 июля.

Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи
Финансы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В пресс-службе РСХБ напомнили, что у клиентов есть возможность открывать счета в их банке дистанционно с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), но для этого заранее надо было сдать в любом отделении банка биометрические образцы лица и голоса. Остальные банки не ответили на запрос РБК.

В ЦБ рассчитывают, что банки начнут предоставлять услугу, если она будет востребована клиентами, сказал РБК представитель регулятора: «Кредитные организации в большинстве своем располагают техническими возможностями, чтобы организовать такую работу, и банк может получить необходимую информацию от клиента, используя современные средства связи».

Что мешает открывать счет дистанционно

Основная причина в том, что у банков нет четкого понимания процедуры удаленной идентификации и точной категоризации социально значимых платежей, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Его ассоциация в конце марта просила ЦБ разрешить банкам открывать счета новым клиентам по видеосвязи, чтобы они в условиях пандемии не посещали отделения и не рисковали своим здоровьем и здоровьем окружающих. Действующая ЕБС не является универсально доступным методом удаленной идентификации из-за низкого уровня регистрации пользователей, отмечали в АЭД.

Банки решили не рисковать нарушением антиотмывочного законодательства, так как применяемые против нарушений меры могут быть серьезными, продолжает Достов. Санкции со стороны ЦБ могут включать штрафы до 1 млн руб., а также ограничение отдельных операций банка, например открытия счетов, привлечения вкладов, переводов денежных средств, пояснил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Он также указал, что регулятор в своем письме к банкам сделал акцент на том, что те могут столкнуться с наказаниями, если откроют счета на основании недостоверных сведений, несмотря на послабления.

«Дистанционная же идентификация однозначно несет риски предоставления клиентами недостоверной информации, а ЦБ так и не указал, какие именно способы дистанционной передачи данных будут считаться безопасными», — подчеркнул юрист.

Еще одна причина в технических настройках. Банки были готовы к внедрению удаленной идентификации еще до истории с пандемией — в прошлом и позапрошлом годах, утверждает партнер отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев. Однако необходимо проводить перенастройку автоматизированной банковской системы (АБС), и у крупных кредитных организаций она может занимать значимое количество времени, особенно если АБС обслуживает внешняя компания.

Банки могли не воспользоваться этим послаблением и из-за того, что сейчас многие клиенты предпочитают пользоваться старыми счетами или откладывают открытие нового счета, а сама клиентская база счетов для социально значимых платежей недостаточно широка, чтобы удаленная идентификация стала массовым явлением, указал Лебедев.

Пока проблема с невозможностью дистанционного открытия счетов остро не стоит, но если ограничительные меры продлятся еще несколько месяцев, тогда банки могут начать внедрять удаленную идентификацию, прогнозирует Достов.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, банки
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Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи
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