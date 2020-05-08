Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

В ВТБ пояснили, что каждое решение по работе с социально значимыми платежами принимается индивидуально в соответствии с законодательством. Сбербанк и Райффайзенбанк не наблюдают значительного интереса клиентов к открытию счетов для получения социально значимых платежей, пояснили их представители. По словам руководителя дирекции по обслуживанию физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Романа Зильбера, у группы есть удачный европейский опыт удаленной идентификации клиентов, поэтому банк готов разрабатывать идентификацию, например, с помощью видео и в России, если эксперимент продлится и после 1 июля.
В пресс-службе РСХБ напомнили, что у клиентов есть возможность открывать счета в их банке дистанционно с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), но для этого заранее надо было сдать в любом отделении банка биометрические образцы лица и голоса. Остальные банки не ответили на запрос РБК.
В ЦБ рассчитывают, что банки начнут предоставлять услугу, если она будет востребована клиентами, сказал РБК представитель регулятора: «Кредитные организации в большинстве своем располагают техническими возможностями, чтобы организовать такую работу, и банк может получить необходимую информацию от клиента, используя современные средства связи».
Что мешает открывать счет дистанционно
Основная причина в том, что у банков нет четкого понимания процедуры удаленной идентификации и точной категоризации социально значимых платежей, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Его ассоциация в конце марта просила ЦБ разрешить банкам открывать счета новым клиентам по видеосвязи, чтобы они в условиях пандемии не посещали отделения и не рисковали своим здоровьем и здоровьем окружающих. Действующая ЕБС не является универсально доступным методом удаленной идентификации из-за низкого уровня регистрации пользователей, отмечали в АЭД.
Банки решили не рисковать нарушением антиотмывочного законодательства, так как применяемые против нарушений меры могут быть серьезными, продолжает Достов. Санкции со стороны ЦБ могут включать штрафы до 1 млн руб., а также ограничение отдельных операций банка, например открытия счетов, привлечения вкладов, переводов денежных средств, пояснил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Он также указал, что регулятор в своем письме к банкам сделал акцент на том, что те могут столкнуться с наказаниями, если откроют счета на основании недостоверных сведений, несмотря на послабления.
«Дистанционная же идентификация однозначно несет риски предоставления клиентами недостоверной информации, а ЦБ так и не указал, какие именно способы дистанционной передачи данных будут считаться безопасными», — подчеркнул юрист.
Еще одна причина в технических настройках. Банки были готовы к внедрению удаленной идентификации еще до истории с пандемией — в прошлом и позапрошлом годах, утверждает партнер отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев. Однако необходимо проводить перенастройку автоматизированной банковской системы (АБС), и у крупных кредитных организаций она может занимать значимое количество времени, особенно если АБС обслуживает внешняя компания.
Банки могли не воспользоваться этим послаблением и из-за того, что сейчас многие клиенты предпочитают пользоваться старыми счетами или откладывают открытие нового счета, а сама клиентская база счетов для социально значимых платежей недостаточно широка, чтобы удаленная идентификация стала массовым явлением, указал Лебедев.
Пока проблема с невозможностью дистанционного открытия счетов остро не стоит, но если ограничительные меры продлятся еще несколько месяцев, тогда банки могут начать внедрять удаленную идентификацию, прогнозирует Достов.