Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Спустя месяц после того, как ЦБ разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, крупнейшие банки так и не начали предоставлять услугу. Они опасаются наказаний за антиотмывочные нарушения, полагают эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.

Банк России месяц назад разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении — такая мера действует с 6 апреля по 1 июля и касается тех счетов, которые открываются для «социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам. Для этого ЦБ пообещал не наказывать банки за то, что они вынуждены будут нарушить антиотмывочное законодательство, которое напрямую запрещает открывать счета без личного присутствия физических лиц.

Как отреагировали банки

Спустя месяц после введения послаблений ни один из крупнейших банков не предоставил новым клиентам такую возможность. В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию. У «Открытия» также нет такой услуги, сообщил представитель банка. В пресс-службе Альфа-банка и Промсвязьбанка рассказали, что граждане, которые не являются клиентами их банков, могут открыть счет удаленно только с помощью заказа банковской карты на дом.