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ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно. Об этом говорится в письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, которое адресовано банкам (.pdf).

В Банк России поступают обращения об отказах со стороны банков собирать биометрические персональные данные, говорится в документе. Речь идет об отказе обслуживать граждан, которые не являются клиентами банков, следует из письма Швецова. Однако «отсутствие предшествующих договорных отношений с банком, в том числе отсутствие заключенного договора банковского счета, не может являться основанием для отказа в размещении и обновлении в электронной форме в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте — физическом лице», отмечает Швецов.

В ЦБ также напомнили, что если клиент отказывается от получения банковских услуг, это не повод отказывать ему в сдаче данных для ЕБС.

«В целях формирования единообразной практики правоприменения Банк России рекомендует банкам принять во внимание вышеизложенные разъяснения по вопросу сбора и размещения биометрических данных клиента — физического лица в Единой биометрической системе», — резюмировал Швецов.

ЕБС была запущена ЦБ и «Ростелекомом» в конце июня 2018 года для удаленного предоставления финансовых услуг. До конца 2019 года закон обязывает все банки с универсальной лицензией обеспечить прием биометрии во всех своих отделениях. Позже «Ростелеком» планирует расширить применение системы на здравоохранение, образование, ретейл, e-commerce, получение государственных и муниципальных услуг.

Банки не раз говорили о проблеме с наполняемостью ЕБС. За все время работы биометрические данные сдали около 100 тыс. клиентов, в настоящее время биометрию принимают в 11 тыс. отделений банков, сообщил РБК представитель «Ростелекома».

Биометрию также собирают банки для своих внутренних сервисов. Активно это делает Сбербанк: на конец 2018 года он собрал около одного миллиона биометрических образцов лица и голоса.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: биометрия, Центробанк
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