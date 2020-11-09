Бюджет с надеждой на поправку

Мэрия Москвы представила план доходов и расходов на три ближайших года

Экономика Москвы из-за пандемии переживет самое глубокое падение с 2009 года — на 2,4% в текущем году, следует из проекта столичного бюджета. Но мэрия ожидает стремительного восстановления и собирается наращивать расходы и долг

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Мэрия Москвы ожидает быстрого восстановления столичной экономики после спада из-за пандемии и запланировала рост бюджетных расходов на ближайшие три года, следует из проекта городского бюджета на 2021–2023 годы. Ожидаемый дефицит 0,5 трлн руб. в 2021 году мэрия намерена профинансировать за счет заимствований и накопленной за прошлые годы денежной подушки.

Экономика, зарплаты и инвестиции

Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы упадет на 2,4% по итогам 2020 года после роста на 2,3% в 2019 году, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития столицы на 2021–2023 годы. Московские власти ожидают резкого V-образного восстановления ВРП: уже в 2021 году он увеличится на 3,3% и выйдет на рост 3,4% в 2022–2023 годах.

Согласно данным Росстата, падение ВРП Москвы в 2020 году станет самым глубоким за 11 лет. В последний раз экономика столицы сокращалась сильнее в 2009 году, когда ВРП рухнул на 12,8%. После этого московская экономика уже не возвращалась на темпы роста 7–8% (а порой и двузначные), которые демонстрировала с 2002 по 2008 год: после кризиса 2014–2015 годов ее ВРП рос темпами от 1 до 3% в год. Москва, согласно данным Росстата, обеспечивает 21% суммарного ВРП всех регионов.

Из-за карантинных ограничений и режима самоизоляции населения оборот розничной торговли в столице сократится на 1,6% по итогам 2020 года, но быстро восстановится в 2021 году (+3,6%) и в следующие два года сохранит трехпроцентные темпы роста, прогнозируют в мэрии. Увеличению товарооборота будут способствовать рост реальных доходов населения и замедление инфляции, ожидают московские власти. Кроме того, драйверами роста должны стать «открытие новых торговых объектов, создание новых каналов товародвижения, а также развитие торговли с регионами РФ».

Инвестиции в основной капитал после замедления роста до 2% в 2020 году будут расти на 5–5,8% в 2021–2023 годах, ожидает мэрия, рассчитывая стимулировать инвестиционную активность за счет «масштабной программы развития инфраструктуры», прежде всего транспортной. За 2021–2023 годы, согласно проекту столичного бюджета, в городе планируется построить 58,1 км линий метрополитена, 25 новых станций метро и 271,86 км автодорог (в том числе продолжение строительства Северного дублера Кутузовского проспекта, Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордовых магистралей, Южной рокады и др.).

С начала пандемии число официально зарегистрированных безработных в Москве выросло в 7,7 раза, по состоянию на 7 октября их 221,9 тыс. человек, следует из данных мэрии. Уровень регистрируемой безработицы достиг 3,02% экономически активного населения города. В целом по итогам 2020 года безработица прогнозируется на уровне 2,1%, а к концу 2022 года численность регистрируемых безработных вернется на уровень 2019 года — 29 тыс. человек, или 0,4% от экономически активного населения, ждет московское правительство.

Рост среднемесячных номинальных зарплат в Москве по итогам 2020 года замедлится до 5% после 12,5% по результатам 2019 года. В 2021 году номинальные зарплаты, по прогнозам, вырастут на 5,9%, в 2022 году — на 7%, в 2023 году — на 6,9%. Такой рост зарплат поддержит приток поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — главного источника наполнения московского бюджета. В 2021 году НДФЛ обеспечит 45,9% всей доходной части бюджета столицы (в 2022 году — 45,5%, в 2023 году — 45,3%).

Расходы на метро с реновацией и трехлетний дефицит

В целом доходы бюджета Москвы в 2021 году возрастут на 6,5% по сравнению с ожидаемой оценкой доходов 2020 года и составят 2,6 трлн руб. В дальнейшем они будут ежегодно увеличиваться темпом свыше 9% и, согласно прогнозу, составят 2,9 трлн руб. в 2022 году и 3,2 трлн руб. в 2023 году.

В проекте бюджета мэрия заложила рост бюджетных расходов на протяжении всех трех лет: с 3,2 трлн руб. в 2021 году до 3,34 трлн руб. в 2023 году. Расходы Москвы эквивалентны почти 15% расходов федерального бюджета (по оценке за 2021 год). Подавляющая часть московских расходов (93% общего объема) распределена по 17 госпрограммам. Одной из самых дорогостоящих станет госпрограмма «Развитие транспортной системы», финансирование которой потребует 2,1 трлн руб. за три года. В нее, в частности, входят бюджетные ассигнования Московскому метрополитену, которые в течение трех лет превысят 840 млрд руб.

Финансирование программы реновации жилищного фонда, которая остается одним из основных приоритетов столичных расходов, закладывается в проекте городского бюджета в объеме свыше 320 млрд руб. на 2021–2023 годы. Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» (сюда включаются доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и льготы по оплате ЖКХ) возрастут с 525 млрд руб. в 2021 году до 546 млрд руб. в 2023 году.

Пособия и выплаты семьям с детьми и москвичам старшего поколения будут проиндексированы на уровень выше инфляции, на 3,7% будет увеличен размер оплаты труда работникам бюджетной сферы, заявила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова в комментарии, поступившем в РБК.

Значительных денежных ресурсов потребует госпрограмма «Столичное здравоохранение», затраты на реализацию которой превысят 2 трлн руб. за 2021–2023 годы. Они будут профинансированы не только из бюджета столицы и московского фонда ОМС, но и федерального бюджета и средств юридических и физических лиц, указано в документе. В рамках госпрограммы в течение трехлетки предполагается строительство 30 новых поликлиник, 18 больничных корпусов, шести подстанций скорой помощи и т.д.

Власти Москвы намерены направить 10 млрд руб. из средств городского бюджета на массовую вакцинацию от COVID-19 в 2021 году. В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация москвичей от новой коронавирусной инфекции может начаться в конце ноября — начале декабря.

Амбициозные расходы после пандемического кризиса приведут к дефициту столичного бюджета, который в 2021 году составит 510 млрд руб. В 2022 году он снизится до 340 млрд руб., в 2023 году — до 183,4 млрд руб. Для покрытия дефицита московские власти намерены увеличить госдолг и привлечь заемные средства в объеме 396 млрд руб. в 2021 году, 178,5 млрд руб. в 2022 году и 44,1 млрд руб. в 2023 году, следует из проекта бюджета. На эти суммы будут размещены облигации Москвы, следует из документа. Кроме того, источником покрытия дефицита станут остатки средств на счетах (почти 114 млрд руб. в 2021 году, или 22% бюджетного дефицита).