Эксперты назвали наиболее уязвимые к пандемическому кризису города России
Пандемический кризис привел к росту безработицы, падению доходов населения и выручки предприятий, что неразрывно связано с сокращением доходной базы российских городов. Как оказалось, чем автономнее бюджет города и чем больше он имеет собственных источников дохода, тем сильнее уязвимость перед кризисом, утверждают эксперты Центра городской экономики КБ «Стрелка», оценившие в исследовании потенциальное влияние пандемии на городские бюджеты.
Как рассчитывали уязвимость перед пандемией
Эксперты КБ «Стрелка» учитывали риски падения бюджетных доходов российских городов, опираясь на методологию аналогичного исследования, проведенного вашингтонским аналитическим центром Brookings Institution. Американские эксперты рассчитывали потенциальное влияние COVID-кризиса на муниципальные бюджеты в США на основании двух факторов — доли занятости в наиболее пострадавших от кризиса отраслях и доли поступлений подоходного налога и налога на прибыль компаний в бюджете.
Для составления рейтинга уязвимости российских городов эксперты Центра городской экономики КБ «Стрелка» оценили, какую долю в доходах городского бюджета занимают налоговые доходы, с наибольшей вероятностью способные сократиться из-за пандемического кризиса. Речь идет о сокращении поступлений НДФЛ за счет уменьшения занятости в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от пандемии, а также налога на прибыль компаний за счет сокращения доходов предприятий в пострадавших отраслях. При расчете степени уязвимости аналитики разделили города России на несколько групп по численности городского населения (от 250 тыс. до 1 млн человек, от 100 тыс. до 250 тыс. и т.д.) и типу муниципального образования.
Итоговую оценку степени уязвимости бюджета к пандемическому кризису аналитики КБ «Стрелка» получили по 976 из 1117 российских городов. Из расчета были исключены три города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, которые не являются муниципалитетами и имеют принципиально другую структуру бюджета.
- Среди крупнейших российских городов (с численностью населения свыше 1 млн человек) самыми уязвимыми к пандемическому кризису в КБ «Стрелка» признали Омск, Красноярск и Волгоград. В то же время наиболее устойчивыми, с точки зрения аналитиков, стали Воронеж, Самара и Ростов-на-Дону.
- Среди крупных городов России (население от 250 тыс. до 1 млн) рискуют потерять значительную часть доходов из-за кризиса прежде всего Мурманск, Сочи и Якутск, а Смоленск, Вологда и Тверь, наоборот, обладают, с позиции авторов исследования, низкой уязвимостью.
- В группе городов с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек главными аутсайдерами по степени прочности стали городские бюджеты Уссурийска, Норильска и Северодвинска. Наиболее сильны позиции таких городов, как Каспийск, Альметьевск и Батайск.
Города за пределами рейтинга
Кроме городов федерального значения в рейтинге не учитывались три города, получившие городской статус в 2019 году и позднее: Белоозерский (Московская область), Курчалой (Чечня) и Мурино (Ленинградская область). Это связано с тем, что в расчетах используются данные о бюджете за 2018 год. Еще 135 городов (два крупных, 12 больших, 24 средних и 97 малых) не попали в расчет и не получили итоговую оценку степени уязвимости муниципального бюджета к кризису, поскольку в открытых источниках для них не оказалось достаточно данных об исполнении бюджета или данные противоречили друг другу (сумма разных видов доходов превышает общие доходы).