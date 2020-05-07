S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Пандемия и обвал цен на нефть приведут к самым высоким показателям дефицита бюджетов регионов за последние 20 лет, несмотря на поддержку правительства, полагают в S&P. Субъектам РФ придется нарастить долги и потратить все резервы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).

Общий дефицит региональных и муниципальных бюджетов может составить 6–9% совокупных доходов, ожидают аналитики S&P в базовом сценарии, который предполагает, что пик пандемии придется на середину текущего года.

Резкое снижение деловой активности из-за ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса и падение цен на нефть приведут к сокращению основных доходных источников региональных бюджетов — поступлений налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на имущество.

При этом в сырьевых регионах, по оценкам S&P, доходы бюджетов снизятся в наибольшей степени. Наиболее зависимыми от поступлений по налогу на прибыль, по оценкам международного рейтингового агентства Moody's, являются Красноярский край (более чем на 45%), Татарстан (почти на 40%), Ханты-Мансийский АО и Коми (на 35%), Башкирия (более чем на 25%). Ставка налога на прибыль составляет 20%, 17% идет в региональные бюджеты, 3% — в федеральный.

Одновременно расходы регионов продолжат расти, хотя власти могут пойти на умеренное сокращение капитальных расходов, продолжают аналитики. По их мнению, региональным руководителям придется принимать сложные политические решения при определении приоритетности своих расходов, ведь к высокого уровня социальным расходам, обязательствам по нацпроектам добавляются и неизбежные траты на борьбу с коронавирусом.