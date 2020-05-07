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S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Пандемия и обвал цен на нефть приведут к самым высоким показателям дефицита бюджетов регионов за последние 20 лет, несмотря на поддержку правительства, полагают в S&P. Субъектам РФ придется нарастить долги и потратить все резервы
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).

Общий дефицит региональных и муниципальных бюджетов может составить 6–9% совокупных доходов, ожидают аналитики S&P в базовом сценарии, который предполагает, что пик пандемии придется на середину текущего года.

Резкое снижение деловой активности из-за ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса и падение цен на нефть приведут к сокращению основных доходных источников региональных бюджетов — поступлений налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на имущество.

При этом в сырьевых регионах, по оценкам S&P, доходы бюджетов снизятся в наибольшей степени. Наиболее зависимыми от поступлений по налогу на прибыль, по оценкам международного рейтингового агентства Moody's, являются Красноярский край (более чем на 45%), Татарстан (почти на 40%), Ханты-Мансийский АО и Коми (на 35%), Башкирия (более чем на 25%). Ставка налога на прибыль составляет 20%, 17% идет в региональные бюджеты, 3% — в федеральный.

Одновременно расходы регионов продолжат расти, хотя власти могут пойти на умеренное сокращение капитальных расходов, продолжают аналитики. По их мнению, региональным руководителям придется принимать сложные политические решения при определении приоритетности своих расходов, ведь к высокого уровня социальным расходам, обязательствам по нацпроектам добавляются и неизбежные траты на борьбу с коронавирусом.

Федеральной поддержки недостаточно

Итоговый объем дефицита региональных и местных бюджетов будет зависеть от объема поддержки федеральных властей. Правительство приняло пакет мер, предназначенных для поддержки региональных бюджетов, который включает:

  • предоставление дополнительных федеральных трансфертов (в том числе субсидии в размере 200 млрд руб. на обеспечение сбалансированности бюджетов, а также 80 млрд руб. на медицинское оснащение), временную отмену законодательных ограничений в отношении размера дефицита бюджета и объема долга;
  • механизмы поддержки ликвидности, в частности отсрочку погашения бюджетных кредитов, продление срока краткосрочных казначейских кредитов и право предоставления горизонтальных бюджетных кредитов между регионами начиная с 2021 года.

Вместе с тем, несмотря на объявленные меры поддержки регионов, структурные финансовые показатели их бюджетов ухудшатся, не сомневаются в S&P. Дополнительные трансферты из федерального бюджета и реструктуризация кредитов обеспечат лишь 20% совокупных потребностей регионов в финансировании в 2020 году или менее половины возросших потребностей (потребности в финансировании включают совокупный прогнозируемый дефицит плюс средства на обслуживание долга минус меры поддержки).

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Хотя федеральное правительство — крупнейший кредитор регионов, выплаты по бюджетным кредитам не составляют значительной доли в общем объеме расходов на погашение долга (всего 16% запланированного годового объема расходов на погашение долга в 2020 году). Основную долю составляют обязательства, привлеченные на финансовых рынках, отмечают аналитики. Механизм горизонтальных бюджетных кредитов вряд ли будет задействован, поскольку у региональных органов власти не только будут отсутствовать деньги для кредитования других регионов, но и им самим может потребоваться финансирование из внешних источников, считают они.

Рост долгов возобновится

Как следствие, аналитики S&P прогнозируют возобновление роста долговой нагрузки регионов, которая достигнет 30% консолидированных текущих доходов к концу 2022 года после нескольких лет устойчивого снижения (с 2017 по 2019 годы). Регионы с небольшим фактическим дефицитом бюджета, скорее всего, будут привлекать банковские кредиты, однако субъектам РФ со слабыми финансовыми показателями может потребоваться дополнительная финансовая поддержка от федерального центра в форме новых трансфертов и бюджетных кредитов, полагают эксперты.

Самая высокая долговая нагрузка (соотношение госдолга и собственных доходов регионов без помощи из федерального бюджета), по данным на начало года, зафиксирована в Мордовии (211%) и Хакасии (98%). За ними идут Псковская (92%), Костромская (90%) и Орловская области (89,5%), следует из данных Минфина.

Москва и крупные регионы, экономика которых сконцентрирована на добыче углеводородов, сперва будет тратить накопленные остатки в размере свыше 1 трлн руб., а уже потом переходить к рыночным заимствованиям. К 2021 году основная часть резервов на счетах регионов будет израсходована, констатируют аналитики S&P. По оценкам агентства «Национальные кредитные рейтинги», 62 из 85 российских регионов в текущем году полностью исчерпают накопленные резервы, а совокупная потребность в долговом финансировании составит от 500 млрд руб.

Автор: Юлия Старостина
Теги: регионы России, дефицит бюджета, S&P
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