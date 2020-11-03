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Газета
Mail.ru Group сбросила карты
Газета № 084 (3251) (0311) Технологии и медиа,
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Mail.ru Group сбросила карты

Владельцем сервиса Maps.me стала швейцарская компания
Mail.ru Group объявила о продаже международного сервиса Maps.me как непрофильного для группы. Его приобретает Parity Group из Швейцарии за 1,6 млрд руб., что почти в три раза выше, чем оценивала его Mail.ru Group шесть лет назад
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me компании Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Стоимость сделки составила 1,557 млрд руб.

Приложение Maps.me позволяет загружать на мобильные устройства карты и данные об объектах с открытого картографического сообщества OpenStreetMap. Пользователи по всему миру могут самостоятельно редактировать карты известных им местностей, нанося на них города, дороги и другие точки. При этом карты и навигатор доступны бесплатно и без подключения к интернету.

Maps.me был основан в 2010 году белорусскими предпринимателями и разработчиками Юрием Мельничком, Виктором Говако и Александром Золотаревым. Проект создавался на собственные накопления соучредителей: чтобы получить деньги на развитие Maps.me, Мельничек продал квартиру в Минске, сообщало белорусское издание «Наша нива» со ссылкой на предпринимателя.

Технологии и медиа
Mail.ru Group вернула прогноз на 2020 год на доковидный уровень Фото: Владислав Шатило / РБК

Mail.ru Group приобрела Maps.me в 2014 году за 542 млн руб. у его основателей. За счет сделки компания планировала увеличить международную аудиторию своих мобильных приложений, которые продвигала через платформу Мy.com. На тот момент приложение Maps.me скачали более 7 млн раз, у него было 1,8 млн активных пользователей. К настоящему времени число установок Maps.me превысило 140 млн, у приложения 10 млн активных пользователей в месяц, указано в сообщении. В 2019 году выручка Maps.me составила 159 млн руб., а убыток по EBITDA — 25 млн руб.

Parity Capital AG — швейцарская компания, которая развивает одноименный сервис для перевода денег, обмена валюты и других услуг. Как пояснил РБК представитель Parity, они планируют превратить Maps.me в глобальную финтех-компанию. По его мнению, пользователи Maps.me выиграют от того, что получат мгновенный доступ к финансовым сервисам. Он привел данные внутреннего опроса, который показал, что 47% пользователей Maps.me хотели бы иметь простые и удобные финансовые услуги внутри приложения.

По данным Parity, 46,6% пользователей Maps.me сосредоточены в Европе, 18,55% — в Азии, 11,8% — в России, 8,1% — на Ближнем Востоке, 8,8% — в Латинской Америке и 6,2% — в Северной Америке.

Как сделка отразится на Mail.ru Group

Как отмечается в сообщении Mail.ru Group, актив продан в рамках стратегии компании по развитию основных активов, к которым не относятся международные путешествия. Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин пояснил РБК, что Maps.me не использовался активно в продуктах экосистемы компании, это приложение ориентировано в первую очередь на пользователей. «Карты OpenStreetMap, на которых работает сервис, можно использовать свободно: они открыты для всех, — отметил Лучин. — Группа работает над собственными сервисами картографии для продуктов на основе этой платформы». Кроме того, он напомнил, что совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — «О2О Холдинг» — является акционером картографического сервиса 2ГИС. В августе Сбербанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению 2ГИС. Банк получил 72%, а О2О — 3%, оставшиеся 25% сохранили основатели сервиса и менеджмент.

Mail.ru Group генерирует около 100 млрд руб. выручки в год, поэтому сумма продажи будет не сильно заметна для компании, указал аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин: «Холдинг продал Maps.me примерно за десять годовых выручек, это считается хорошей сделкой: картографические активы всегда непросто монетизируются».

«Сейчас капитализация Mail.ru Group — около 465 млрд руб. Масштаб сделки относительно капитализации составляет около 0,3%, поэтому не стоит ждать сильного влияния на акции Mail.ru Group», — добавил аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

Либин напомнил, что у Mail.ru Group три стратегически важных направления — коммуникации и социальные сети, игры и новые инициативы, в которые входит много активов, например сервис бесплатных объявлений «Юла». Он допустил, что в будущем Mail.ru Group может продать еще какие-то активы из направления новых инициатив. «Например, у «Юлы» есть социальная составляющая и определенная синергия с «ВКонтакте», но теоретически, если будет хорошее предложение, Mail.ru Group вполне могла бы продать сервис», — рассуждает Либин. Он также добавил, что у компании может быть много активов, о которых неизвестно в силу их малых размеров, например разного рода стартапов.

По итогам 2019 года совокупная выручка Mail.ru Group составила 96,2 млрд руб. Основной доход компании принесли онлайн-реклама (38%) и игры (37,8%).

Автор: Анастасия Скрынникова.
Теги: maps.me , Mail.ru Group
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