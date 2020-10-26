Mail.ru Group вернула прогноз на 2020 год на доковидный уровень

Mail.ru Group ожидает, что ее выручка по итогам 2020 года составит 103 млрд руб. Этот прогноз компания давала в начале года, но в середине снизила из-за пандемии, сейчас же вновь вернула благодаря восстановлению рекламного рынка

Фото: Владислав Шатило / РБК

Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ВВП России в 2020, годовая выручка Mail.ru Group может вырасти на 17–19% по сравнению с прошлым годом, до 103 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Это соответствует прогнозу, который холдинг давал до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В феврале Mail.ru Group сообщала, что ожидает роста выручки в 2020 году на 18–20%, до 103–105 млрд руб., однако в апреле отозвала этот прогноз из-за неопределенности, установившейся на рынке во время эпидемии COVID-19. По итогам второго квартала компания заявила, что ее выручка за год «может превысить 100 млрд руб.», но рентабельность снизится из-за изменения распределения выручки между сегментами бизнеса и инвестиций: этот показатель в игровом сегменте значительно ниже, чем в рекламном.

В обновленном прогнозе Mail.ru Group по-прежнему ожидает краткосрочного снижения рентабельности. По итогам года показатель должен быть в диапазоне 24–27%.

Как сообщила Mail.ru Group, в третьем квартале ее выручка увеличилась на 16,2%, до 25,6 млрд руб., а с учетом сделки по приобретению игровой студии Deus Craft, о которой компания сообщила уже после завершения третьего квартала, показатель мог увеличиться на 19,9%, до 26,4 млрд руб. Показатель EBIDTA снизился на 1,4% и составил 6,7 млрд руб., а чистая прибыль — на 19,5%, до 2,8 млрд руб.

Выручка от рекламы, которая является основным источником доходов компании, выросла на 5% и составила 9,5 млрд руб. При этом во втором квартале 2020 года Mail.ru Group показала снижение рекламной выручки на 5,2%, до 7,98 млрд руб. Активность рекламодателей постепенно восстанавливалась в третьем квартале, говорится в сообщении компании.