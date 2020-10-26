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Mail.ru Group вернула прогноз на 2020 год на доковидный уровень

Mail.ru Group ожидает, что ее выручка по итогам 2020 года составит 103 млрд руб. Этот прогноз компания давала в начале года, но в середине снизила из-за пандемии, сейчас же вновь вернула благодаря восстановлению рекламного рынка
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ВВП России в 2020, годовая выручка Mail.ru Group может вырасти на 17–19% по сравнению с прошлым годом, до 103 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Это соответствует прогнозу, который холдинг давал до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В феврале Mail.ru Group сообщала, что ожидает роста выручки в 2020 году на 18–20%, до 103–105 млрд руб., однако в апреле отозвала этот прогноз из-за неопределенности, установившейся на рынке во время эпидемии COVID-19. По итогам второго квартала компания заявила, что ее выручка за год «может превысить 100 млрд руб.», но рентабельность снизится из-за изменения распределения выручки между сегментами бизнеса и инвестиций: этот показатель в игровом сегменте значительно ниже, чем в рекламном.

В обновленном прогнозе Mail.ru Group по-прежнему ожидает краткосрочного снижения рентабельности. По итогам года показатель должен быть в диапазоне 24–27%.

Как сообщила Mail.ru Group, в третьем квартале ее выручка увеличилась на 16,2%, до 25,6 млрд руб., а с учетом сделки по приобретению игровой студии Deus Craft, о которой компания сообщила уже после завершения третьего квартала, показатель мог увеличиться на 19,9%, до 26,4 млрд руб. Показатель EBIDTA снизился на 1,4% и составил 6,7 млрд руб., а чистая прибыль — на 19,5%, до 2,8 млрд руб.

Выручка от рекламы, которая является основным источником доходов компании, выросла на 5% и составила 9,5 млрд руб. При этом во втором квартале 2020 года Mail.ru Group показала снижение рекламной выручки на 5,2%, до 7,98 млрд руб. Активность рекламодателей постепенно восстанавливалась в третьем квартале, говорится в сообщении компании.

Выручка игрового сегмента в третьем квартале увеличилась на 33% год к году и составила 10,6 млрд руб. Без учета результатов Deus Craft рост этого показателя составлял 24%. В компании отметили, что объем игрового направления сопоставим с сегментом «социальные сети и коммуникационные сервисы» (40% и 48% всей выручки, соответственно).

Выручка от других направлений увеличилась на 63,7%, до 3 млрд руб. Главным образом это произошло за счет образовательных онлайн-проектов (Skillbox, GeekBrains). Даже когда ситуация нормализовалась после снятия ограничительных мер, выручка проектов выросла более чем на 35%, до 1,6 млрд руб. В компании ожидают, что в 2020 году консолидированные активы в области онлайн-образования принесут ей более 5 млрд руб. выручки.

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Выручка Delivery Club (вместе с сервисами «Самокат» и «Ситимобил» входит в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка o2o) в третьем квартале выросла в 2,1 раза год к году и составила 2,6 млрд руб. У «Самоката» выручка увеличилась в 20 раз, до 2 млрд руб. «Ситимобил» нарастил количество поездок в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 50 млн поездок. Показатели выручки агрегатора такси компания не раскрыла.

Автор
Анастасия Скрынникова
Mail.Ru Group квартальная отчетность
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