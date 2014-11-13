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Mail.Ru Group купила картографический сервис Maps.me
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Mail.Ru Group купила картографический сервис Maps.me
Технологии и медиа, 13 ноя 2014, 18:00
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Mail.Ru Group купила картографический сервис Maps.me
Mail.Ru Group купила сервис Maps.me, который позволяет пользователям загружать подробные карты любого места в мире и использовать их даже без подключения к интернету, сообщили РБК в группе компаний
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Maps.me – это приложение для устройств, работающих под операционными системами Android и iOS: оно позволяет загружать подробные офлайн-карты любого места в мире и использовать их без подключения к интернету. Приложение берет данные карт краудсорсингового проекта OpenStreetMap (OSM). Карты OSM создаются и наполняются по тому же принципу, что и «Википедия»: пользователи по всему миру могут самостоятельно редактировать карты известных им местностей, нанося на карту города, дороги и другие точки. У OSM на сегодня – более 1,8 млн редакторов.

Первая версия приложения Maps.me вышла в 2011 году. По данным Mail.Ru Group, с тех пор его установили более 7 млн пользователей. Его используют жители России (18% пользователей), США (13%), Германии (7%), Италии (4%), Китая (4%) и других стран.

По данным Comscore, в России в августе 2014 года «Яндекс. Картами» пользовались примерно 21,5 млн человек, картами от Google – 5,6 млн, картами от Mail.Ru – 1 млн.

Продавцами Maps.me выступили его основатели – гендиректор компании MapsWithMe GmbH Юрий Мельничек, технический директор Виктор Говако и Александр Золотарев. Мельничек подтверждает продажу.

Структуру сделки и ее стоимость стороны не раскрывают. Создатель другого картографического сервиса считает, что Maps.me мог стоить от $30 млн.

У приложения есть две версии – бесплатная и расширенная платная, за счет которой сервис монетизируется. Расширенная версия стоит около $5, она доступна в магазинах App Store, Google Play, Amazon Apps, Samsung Apps, Android Pit, SlideMe, BlackBerry World, «Яндекс.Store». В расширенной версии появляются дополнительные опции, например, прокладывание маршрутов (от любой точки) без подключения к интернету, поиск по карте, добавление в закладки и проч. Рекламы в сервисе нет. В Mail.Ru Group пока не раскрывают, как будут зарабатывать на приобретенном приложении. 

Команда Maps.me, в том числе и основатели, присоединится к Mail.Ru Group, чтобы продолжить работу над развитием сервиса. Приобретение позволит предоставлять дополнительные продукты и сервисы растущей аудитории My.com – международного бренда Mail.Ru Group, заявили РБК в пресс-службе группы.

 «В основе OpenStreetMap лежит замечательная идея краудсорсинга карт, и мы верим, что глобальная роль OSM будет становиться все более значительной», – заявил основатель и гендиректор Mail.Ru Group Дмитрий Гришин.

«Сотрудничество с Mail.Ru Group – идеальный вариант для Maps.me: компания разделяет наш взгляд на открытые данные и их роль в развитии инновационных технологий. Кроме того, многомиллионная аудитория Mail.Ru Group и My.com по всему миру получит доступ к нашему продукту и сможет редактировать карты, что в результате приведет к улучшению продукта, который получают пользователи», – сказал Мельничек.

«Команда Maps.me  прекрасная, они были одним из последних сильных независимых игроков, все остальные команды купили Google и Apple»,  рассказал РБК основатель картографического сервиса Mapbox Эрик Гундерсен. Покупка Maps.me принесет Mail.Ru 100 млн новых пользователей, которые помогут редактировать OpenStreetMap, что положительно отразится на всех игроках рынка, считает он.

Mail.Ru Group управляет почтовой службой, мессенджером ICQ, социальными сетями «Одноклассники» и «Мой мир». Структуры Алишера Усманова контролируют 64,6% голосов компании, южноафриканская Naspers – 12,5%. Капитализация Mail.Ru Group на Лондонской бирже в четверг на 17:00 мск снизилась на 1,7%, до $4,9 млрд.

Авторы: Дарья Луганская, Ирина Юзбекова.
Теги: Mail.ru Group , Maps.me , интернет , maps.me , Дмитрий Гришин
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