Предприниматели заклеймили тотальную маркировку

Бизнес-сообщество предложило отказаться от дополнительной защиты товаров в ряде отраслей

«Опора России» просит правительство отказаться от обязательной маркировки на тех рынках, где нет нелегальной продукции и уже отслеживается движение товаров. В этом месяце стало известно о масштабных сбоях при маркировке лекарств

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой не вводить маркировку «Честный знак» в тех отраслях, где есть уже работающие механизмы прослеживания товаров, а также на тех рынках, где нет нелегальной продукции. Письмо за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил представитель «Опоры России».

В условиях экономического кризиса введение маркировки отдельных групп товаров может негативно сказаться на деловой активности, обращает внимание в своем письме Калинин. Ускоренное введение маркировки, напоминает «Опора России», приводит к технологическим и функциональным сбоям, что также сказывается на экономической активности.

Обращение направлено на фоне проблем с маркировкой, с которыми столкнулись фармпроизводители. В частности, иностранные компании признавались, что не могут поставить дистрибьюторам и аптекам более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок. Из-за сбоев и ошибок в системе маркировки в оптово-розничном звене был введен уведомительный режим.

Помимо фармацевтов о наличии технологических сбоев и простоя в поставках продукции также сообщают производители парфюмерной продукции, констатирует глава «Опора России».

Сбои в системе зафиксировали и игроки обувного рынка. В российском представительстве Nike рассказали об увеличенном из-за них времени поставок импортной обуви. «По некоторым категориям обуви они могут достигать нескольких недель. Как следствие, это ведет к росту операционных затрат бизнеса, включая малые и средние предприятия, что особенно болезненно во время пандемии», — сообщил представитель компании.

Решение о переходе к промышленному запуску маркировки, по мнению «Опоры России», должно приниматься после решения всех технических и функциональных вопросов, а также на основании выработанных совместно с деловым сообществом критериев, с проведением исследований о доле оборота контрафактной продукции на рынке, а также анализа об эффективности маркировки для снижения уровня такой продукции.

Что такое маркировка «Честный знак» Система прослеживаемости товаров от производителя до продавца «Честный знак» уже стала обязательной для меховых изделий, лекарств, обуви и табака. Маркировать продукцию обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, предприятия оптовой и розничной торговли. С 1 октября 2020 года маркировка станет обязательной для духов и фотоаппаратов, а с 1 ноября — для шин и покрышек. Систему сплошной маркировки товаров в России планируется создать к 2024 году. Единый оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, — был утвержден в 2017 году. Специалисты Научно-исследовательского финансового института Минфина ранее подсчитывали, что в случае маркировки всех товаров народного потребления ежегодные затраты бизнеса составят 1,5 трлн руб. В среднем затраты на маркировку прибавят 5,4% к стоимости товаров.

Президент «Опоры России» убежден, что необходимости в введении маркировки нет, в частности, на молочном рынке: нелегальный рынок там практически отсутствует, при этом в этой индустрии одна единица товара отличается низкой стоимостью и введение маркировки приведет к росту себестоимости.

Эксперимент по маркировке кодами Data Matrix отдельных видов молочной продукции (молока, сливок, кефира, йогурта, сыров, сливочного масла и т.д.) идет в России с 15 июля 2019 года. Маркировка будет вводиться поэтапно: с 1 мая 2021 года она станет обязательной для нескольких товарных категорий (сливочного масла, сыров и мороженого), через два года — для всех молочных продуктов.

Помимо этого маркировка, по мнению «Опоры России», избыточна в тех отраслях, где уже существуют иные механизмы контроля движения товаров, например при производстве, дистрибуции и продаже пива. В сентябре Минпромторг предложил расширить проект обязательной маркировки на алкогольный рынок, начав с пивоваров. Движение алкогольной продукции уже контролирует ЕГАИС.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев говорит, что инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков является необоснованной и избыточной. «В пиве отсутствуют подделки. В сравнении с иными категориями алкоголя, где доля неучтенной и контрафактной продукции достигает 50%, размер неучтенной продукции в пиве в разы ниже — около 7% и в основном лежит в сегменте разливного пива», — указывает он. Дублирующая ЕГАИС система будет дорогостоящей, а затраты лягут в финальную цену. Стоимость установки оборудования, доработки систем внутреннего учета и логистики компания оценивает в $7 млн на завод (их у компании 11).

Эксперимент по внедрению маркировки готовится также для минеральной и питьевой воды, но отрасль считает эту идею также нецелесообразной, говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Цель и причины введения маркировки непонятны: по словам Новикова, доля нелегальной продукции на рынке воды небольшая — не более 1,5% от всего выпускаемого объема.

В пресс-службе ЦРПТ уточнили, что судить о том, каков нелегальный оборот в той или иной отрасли, можно только оценочно. Оператор настаивает, что система маркировки уже показала эффективность на различных рынках, где она стала обязательной. В частности, представитель привел данные по официальному росту продаж шуб, после введения маркировки (с 6 млрд до 60 млрд руб.) 23% новых участников оборота стали передавать сведения в налоговую впервые. В «несколько раз больше официальной статистики» оказался рынок обуви, отмечает представитель ЦРПТ. Обеление, по данным оператора, также произошло на табачном рынке, где зарегистрировались 18 новых табачных производителей, и за восемь месяцев текущего года объем поступлений табачных акцизов вырос на 59 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. В случае с лекарствами еще на этапе эксперимента по маркировке было выявлено нарушений на 500 млн руб., заявили в пресс-службе компании.

РБК направил запрос в Минпромторг о письме «Опоры России». Министр в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что перевод фармдистрибьюторов и аптек в уведомительный режим уже позволил ЦРПТ увеличить работу системы в 12 раз. Такой формат работы для отрасли сохранится до конца года.