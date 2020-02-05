Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства сыра

Завод «Карат» в случае введения с 1 июня обязательной маркировки молочной продукции готов перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию. Оператор маркировки настаивает, что такой перенос не оправдан

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

О возможных действиях московского завода «Карат» (производителя плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») по переносу части производственных мощностей из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов стало известно из протокола прошедшего 30 января 2020 года совещания в Минсельхозе. Копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников совещания.

На совещании у замминистра Оксаны Лут обсуждался эксперимент по маркировке молочных продуктов, срок завершения которого Минпромторг ранее предложил перенести с 29 февраля на 31 мая 2020 года. Среди участников совещания были чиновники Минсельхоза, Минпромторга, сотрудники оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), а также представители бизнеса и отраслевой ассоциации Союзмолоко.

Эксперимент по маркировке кодами Data Matrix отдельных видов молочной продукции (молока, сливок, кефира, йогурта, сыров, сливочного масла и т.д.) идет в России с 15 июля 2019 года. Он проводится накануне введения обязательной маркировки молочных продуктов, старт которой запланирован на 1 июня 2020 года.

Изначально маркировка была интересна производителям молока как альтернатива обязательным электронным ветеринарным сертификатам, которые они должны оформлять для своих товаров в разработанной Россельхознадзором системе «Меркурий». Но сейчас, когда система «Меркурий» уже стала обязательной для производителей молочной продукции, они возражают против введения двух систем. Прошлой осенью от участия в эксперименте отказался один из крупнейших переработчиков молока — российская «дочка» французской Danone.