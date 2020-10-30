Сбербанк зацементировал владения

Группа компаний Филарета Гальчева перешла в собственность ее крупнейшего кредитора

Крупнейший производитель цемента в России, принадлежавший Филарету Гальчеву, достался Сбербанку за долги. Это позволило банку снизить долю обесцененных кредитов. Теперь он ищет покупателей для «Евроцемента»

Филарет Гальчев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Сбербанк по согласованию с «предыдущим бенефициаром» консолидировал 100% акций GFI Investment Limited, головной компании группы «Евроцемент», следует из отчета банка за третий квартал 2020 года по МСФО, который был опубликован в четверг, 29 октября.

РБК направил запрос в пресс-службу «Евроцемента».

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, который до последнего времени принадлежал бизнесмену Филарету Гальчеву через

GFI Investment Limited. Он объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также производства бетона и железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов.

Как Сбербанк получил контроль над «Евроцементом»

Переход 100% группы Сбербанку связан с «мероприятиями по урегулированию задолженности» «Евроцемента», говорится в отчете банка. «Банк воспользовался инструментами, предусмотренными обеспечительной документацией, и инициировал взыскание акций <...> банк не имеет операционного контроля [над группой]», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Однако еще в феврале 2020 года главой «Евроцемента» был назначен Ашот Хачатурянц, который незадолго до этого ушел в отставку с поста руководителя «Сбербанк Капитала» (занимается проблемными заемщиками).

По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированные чистые активы группы «Евроцемент» составили 79,2 млрд руб., говорится в отчете.

Переход группы под контроль Сбербанка понадобился для выхода из «сложной финансовой ситуации», в которой оказался производитель цемента, отмечает пресс-служба банка.

В Сбербанке и «Евроцементе» не раскрывают сумму задолженности группы. Но она оказалась проблемным заемщиком, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности банка летом 2020 года, рассказывали источники РБК. В июле Сбербанк показал самое большое в своей истории увеличение просроченной задолженности по корпоративным кредитам — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд.

По данным за 2016 год, общий долг «Евроцемента» составлял 100 млрд руб., из которых 65 млрд руб. компания должна была Сбербанку. Долгосрочные обязательства «Евроцемента» в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд (данные СПАРК). В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед Сбербанком еще вырос, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ (размер не раскрывался), отдав в обмен ВТБ почти 50 млрд руб. долга «Мечела». По итогам сделки крупнейший госбанк стал основным кредитором компании Гальчева. Благодаря «мероприятиям по урегулированию задолженности» «Евроцемента» доля обесцененных кредитов Сбербанка в третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 0,6 п.п. — с 7,5 до 6,9%, отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам сократилось на 3,6 п.п., до 98,4%, говорится в отчете.

«У «Евроцемента» была непростая ситуация и раньше, у них очень большой валютный долг, компания попала в ножницы, — говорил глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» в конце сентября. — Во-первых, рублевая выручка получила все валютные риски, и, во-вторых, конечно, спад производства на фоне уменьшения спроса и падения цен привел к тому, что в компании очень непростая финансовая ситуация». Еще по итогам 2019 года группа увеличила объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн т, но заводы были недозагружены: их производственные мощности превышают 60 млн т цемента и 11 млн куб. м бетона в год. В апреле 2020 года топ-менеджер Сбербанка говорил РБК, что макроэкономическая и эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса негативно сказывается на экономике компании.

Как Гальчев оказался в долгах Филарет Гальчев создал «Евроцемент» в 2002 году и за 15 лет увеличил его производственные мощности с 10 до 60 млн т (пятое место в рейтинге мировых цементных компаний), скупая цементные заводы на рынке. Только за пять заводов «Интеко» Елены Батуриной, по оценкам участников рынка, он заплатил около $800 млн, а его основным кредитором был Сбербанк. Весной 2007 года Гальчеву пришлось выкупить долю своего бизнес-партнера Григория Краснянского в «Евроцементе» с рассрочкой платежа на четыре года (эта сделка оценивалась в $1 млрд, на нее также пришлось привлекать средства в Сбербанке). А в сентябре 2008 года, незадолго до финансового кризиса, «Евроцемент» приобрел 6,52% акций одного из крупнейших в мире производителей цемента, швейцарской Holcim, а затем увеличил долю в компании до 10,8% (после объединения Holcim c другим производителем, Lafarge, в 2015 году его доля в объединенной компании снизилась до 6,12%). Эти сделки также осуществлялись на кредитные средства (их общая сумма могла составить $2,4 млрд). В начале 2016 года «Евроцемент» лишился доли в LafargeHolcim, которая подешевела вдвое из-за обвала акций компании на бирже, в результате маржин-call в Сбербанке. «В январе 2016 года что-то пошло не так. Договорились со «Сбером», что защитим инвестиции… но что получилось, то получилось. Я не ожидал», — говорил Гальчев в интервью «России 24». «В будущем будем осмотрительны, будем внимательно следить за своими амбициями, мы уже мудрые, поэтому посмотрим», — добавил он, отвечая на вопрос о возможности новых покупок. В 2010 году бизнесмен занимал 32-е место в рейтинге российских миллиардеров журнала Forbes с оценкой состояния в $2,4 млрд, к 2018 году оно снизилось до $1 млрд (66-е место). В рейтинг 2019 года с отсечкой в $500 млн он не попал.

В августе Сбербанк решил через суды взыскать с «Евроцемента» часть задолженности и активы, заложенные по кредитам. Сначала он подал два иска к «дочке» «Евроцемента» — «Петербургцемент» на общую сумму 33,44 млрд руб., а затем — жалобу к самому «Евроцементу» об обращении взыскания на заложенное имущество. Третьими лицами по этим искам выступают еще одна структура компании, «Мальцовский портландцемент» и банк ВТБ, переуступивший Сбербанку часть долга компании Гальчева. «Банк реализовал свое право [подав эти иски], но готов обсуждать условия урегулирования долга в рамках антикризисного плана», — отмечает пресс-служба банка.

Что Сбербанк будет делать с компанией Гальчева

Сбербанк не намерен долго оставаться акционером «Евроцемента». «В настоящее время ведется поиск инвесторов в целях последующей реализации акций в интересах «Сбера», говорится в отчете. По словам представителя банка, он ищет стратегического инвестора, готового инвестировать собственные ресурсы и улучшить финансовое состояние компании, но пока нет договоренностей по продаже актива.

Ранее топ-менеджер Сбербанка говорил РБК, что этот банк является крупнейшим, но не единственным кредитором «Евроцемента». «В состав кредиторов также входит ряд российских и зарубежных банков», — отмечал он, не уточнив деталей.

Помимо Сбербанка требования к «Евроцементу» были и у ВЭБа. В июле он выставил на продажу кредит на 7,2 млрд руб. к двум компаниям группы, «Мордовцементу» и «Невьянскому цементнику». «В связи с ненадлежащим исполнением «Мордовцементом» и «Невьянским цементником» кредитных обязательств перед ВЭБ.РФ принято решение об объявлении всей задолженности по кредитным договорам срочной к платежу и ее взысканию», — говорил тогда старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБа Сергей Фролов. ВЭБ остается кредитором компаний из группы «Евроцемент», сказал РБК в четверг представитель госкорпорации, но общую сумму долга он не раскрыл. «Сбер» — крупнейший кредитор группы, поэтому консолидация 100% акций выглядит логичным шагом», — добавил он.

Судя по доступным финансовым показателям, долг «Евроцемента» превышает показатель EBITDA более чем в десять раз, а пандемия коронавируса только ухудшила ее состояние, замечал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В такой ситуации взыскание активов для дальнейшей продажи — более логичное решение, чем ожидание реструктуризации и улучшения финансовых показателей «Евроцемента», сказал он. Снижение долговой нагрузки под контролем кредиторов уже показало свою эффективность на примере «Мечела», которому в апреле 2020 года пришлось продать Эльгинский проект почти за 100 млрд руб., указывал эксперт.