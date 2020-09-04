Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Заемщиком Сбербанка, обеспечившим в июле резкий рост просроченных долгов российских банков, оказался «Евроцемент» Филарета Гальчева, выяснил РБК. Тогда Сбербанк отнес к проблемным обязательства на ₽92,6 млрд и почти $2 млрд

Фото: eurocement.ru

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.

На прошлой неделе РБК писал, что в июле объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками, увеличился на 271,5 млрд руб. и превысил 3 трлн руб. Это максимальный прирост за месяц с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9. Рост проблемных долгов затронул и рублевые, и валютные обязательства: по кредитам в национальной валюте просрочка выросла на 98,4 млрд руб., а по валютным — на $2,1 млрд.

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали. «За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем», — сообщил тогда представитель банка. 3 сентября он отказался прокомментировать сведения, что этот заемщик — «Евроцемент», сославшись на конфиденциальную клиентскую информацию. РБК направил запрос в пресс-службу «Евроцемента».