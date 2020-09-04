Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Как Сбербанк консолидировал долги «Евроцемента»
Сбербанк — крупнейший кредитор группы. По данным за 2016 год общий долг компании составлял 100 млрд руб., из которых 65 млрд компания должна была Сбербанку. Долгосрочные обязательства «Евроцемента» в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд (данные СПАРК).
В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед Сбербанком увеличился, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ (размер не раскрывался), отдав в обмен ВТБ почти 50 млрд руб. долга «Мечела». По итогам сделки крупнейший госбанк стал основным кредитором компании Гальчева. «Сбербанк является крупнейшим, но не единственным кредитором «Евроцемента». В состав кредиторов также входит ряд российских и зарубежных банков», — заявил РБК топ-менеджер Сбербанка, не уточнив деталей.
Вскоре после сделки с ВТБ Сбербанк решил не продлевать «Евроцементу» отсрочку на нарушение ковенант по кредитам: в отчетности за 2019 год компания сообщила, что приостановка требования о досрочном погашении в случае неисполнения обязательств прекратила действовать 1 февраля 2020 года. Через две недели, 14 февраля, главой «Евроцемента» был назначен Ашот Хачатурянц, который незадолго до этого ушел в отставку с поста руководителя «Сбербанк Капитала» (занимается проблемными заемщиками). Тогда в компании сообщили, что первоочередными задачами нового топ-менеджера будет подготовка новой стратегии развития, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей «Евроцемента».
«Менеджмент компании проводит стресс-тесты и вырабатывает дальнейшую стратегию работы с кредиторами с учетом текущих реалий. Компания готовит ряд предложений по антикризисным мерам, которые в ближайшее время будут представлены банку», — заявил топ-менеджер Сбербанка в начале апреля. С тех пор в пресс-службе банка не отвечали на запросы РБК о получении антикризисных предложений от «Евроцемента».
Почему банк решил судиться с компанией Гальчева
Предприятия «Евроцемента» в январе—июле 2020 года увеличили поставки цемента на экспорт на 67%, до 329 тыс. т, сообщила пресс-служба компании. Но уже в апреле топ-менеджер Сбербанка указал на то, что макроэкономическая и эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса сказывается на экономике компании. А в конце лета банк решил через суды взыскать с нее часть задолженности и активы, заложенные по кредитам.
4 августа Сбербанк подал два иска к «дочке» «Евроцемента» «Петербургцементу» на общую сумму 33,44 млрд руб., следует из базы арбитражных судов Москвы и Петербурга. А затем банк подал иск к самому «Евроцементу» об обращении взыскания на заложенное имущество. Третьими лицами по этим искам выступают еще одна структура компании, «Мальцовский портландцемент», и банк ВТБ, переуступивший Сбербанку часть долга компании Гальчева.
Другой кредитор «Евроцемента», ВЭБ, еще в июле выставил на продажу права требования на 7,2 млрд руб. к двум другим компаниям группы, «Мордовцементу» и «Невьянскому цементнику». «В связи с ненадлежащим исполнением «Мордовцементом» и «Невьянским цементником» кредитных обязательств перед ВЭБ.РФ принято решение об объявлении всей задолженности по кредитным договорам срочной к платежу и ее взыскании», — сообщил тогда старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБа Сергей Фролов.
Судя по доступным финансовым показателям, долг компании Гальчева превышает показатель EBITDA более чем в десять раз, а пандемия только ухудшила ее состояние, указывает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В такой ситуации взыскание части активов для дальнейшей продажи — более логичное решение, чем ожидание реструктуризации и улучшения финансовых показателей «Евроцемента», считает он. Снижение долговой нагрузки под контролем кредиторов уже показало свою эффективность на примере «Мечела», которому в апреле 2020 года пришлось продать Эльгинский проект почти за 100 млрд руб.