Лекарственный сбой

Производители медицинских препаратов заявили о проблемах в работе системы маркировки

Иностранные фармпроизводители продолжают фиксировать проблемы с маркировкой лекарств: в розницу, по их оценкам, не могут быть своевременно поставлены 40 млн упаковок более 450 различных препаратов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Две трети компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), из-за сбоев в системе маркировки лекарственных препаратов испытывают проблемы при прохождении таможенных процедур: либо эта процедура затянулась по срокам, либо компании вовсе не могут ввезти в Россию свою продукцию. Это следует из опроса, который ассоциация провела среди своих членов 27 октября (РБК ознакомился с результатами).

В AIPM входят более 60 международных компаний, на долю которых, по их собственной оценке, приходится более 80% всех выпускаемых лекарств в мире.

Более чем у половины компаний — членов AIPM возникли сложности при вводе продукции в гражданский оборот — они не могут сделать это в течение недели, в некоторых случаях задержки длятся до двух недель, следует из предоставленных AIPM данных. О сбоях в системе при отгрузке дистрибьюторам сообщили две трети членов AIPM. Из-за этого блокируется дальнейшее движение лекарств.

Нестабильная работа системы маркировки лекарств привела к тому, что на данный момент на разных этапах «зависли» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок, резюмирует AIPM.

По данным DSM Group, в сентябре объем продаж лекарств в России составил 416,2 млн упаковок, что на 9,5% больше, чем в августе, но на 11,1% меньше, чем в сентябре 2019-го. Проблемы, как указывает AIPM, есть с поставками как в коммерческий (аптеки), так в государственный сектор (медицинские учреждения). Речь идет в том числе о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах.

Трудности есть как на этапе таможенной очистки, так и на вводе в гражданский оборот и отгрузке дистрибьюторам, при этом речь идет о значительных объемах продукции, подтверждает представитель российского офиса Johnson & Johnson. С 30 сентября сбои и медленная работа системы приводят к тому, что отчеты обрабатываются некорректно и ошибки затрагивают существенную часть объема поставок, согласен представитель Sandoz.

У британской компании GSK, как сообщили РБК в ее российском офисе, из-за сбоев в системе маркировки уже заблокировано свыше 1 млн упаковок. Один из ключевых оптовиков уже письменно уведомил производителей о том, что прекращает принимать маркированный товар, пока не получит сведения о его отгрузке из системы мониторинга, добавили в GSK.

Что отвечает ЦРПТ на претензии AIPM

Оператору маркировки — Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже удалось сократить время взаимодействия между собственной системой и системами Федеральной таможенной службы, уверяет заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, с 27 октября действует так называемая схема 703, которая позволяет автоматически исправить ошибки, возникшие в системе, или неконсистентные данные на импортные препараты. Уже на этой неделе это позволит решить подавляющее большинство случаев, когда оформление поставок у компаний занимало много времени или поставки не проходили, обещает Юсупов. Как утверждает собеседник РБК, решения со «сложными» поставками были уже найдены, в частности, для Bayer, Gedeon Richter, Abbott, клиентов логистического оператора «Сантэнс», который обслуживает 45% импорта лекарств в Россию, и других крупных фармкомпаний. РБК обратился за комментариями в «Сантэнс».

В Минпромторге, Минздраве, Росздравнадзоре не ответили на запросы РБК. Представитель ФТС заверил, что все ее системы работают в штатном режиме: таможня своевременно оформляет все поступающие декларации на товары.

Что уже известно о проблемах с маркировкой

С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств — 30 сентября и 20 октября.

В конце сентября произошел масштабный технический сбой, признал в середине октября ЦРПТ. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. Позднее представитель ЦРПТ сообщал, что последствия устранены. Но уже 20 октября система не работала в течение 12 часов.

Как вводилась маркировка лекарств Цель маркировки — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю. В 2015 году Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить разработку и поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга лекарств.

В 2017 году постановлением правительства был утвержден эксперимент для определения эффективности этой системы, позднее он был продлен до декабря 2019 года.

Изначально предполагалось, что маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, однако позднее старт был перенесен на 1 июля.

Аптеки в октябре столкнулись с тем, что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них невозможно было продать потребителям: система маркировки находилась в режиме обновления или фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию и т.п.

На этом фоне представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились 23 октября к правительству с просьбой незамедлительно отказаться от передачи данных в систему. В итоге было разрешено продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки в аптечном и дистрибьюторском сегментах, — на этом этапе система стала работать только в уведомительном режиме.

Уведомительный режим для отдельных этапов движения лекарств — это скоропалительная попытка латания дыр по «живому организму», констатирует исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. Он убежден, что наиболее приемлемый вариант работы в текущей ситуации — поэтапный ввод системы в действие. Переход к каждому последующему этапу должен основываться на оценке работоспособности предыдущего. «В подобной ситуации невыполнения своих обязательств оператором системы ЦРПТ в полном объеме справедлива и постановка вопроса о существенном сокращении платы за не работающую должным образом услугу», — говорит Шипков.