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Фонд Хабенского написал Путину о дефиците лекарств для онкобольных

Благотворительные организации жалуются на дефицит 26 важнейших препаратов для лечения онкобольных и просят власти принять экстренные меры. Причинами дефицита они называют несовершенство госрегулирования и уход крупных игроков
Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с другими благотворительными фондами и организациями (в их числе «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и другие) опубликовал открытое письмо, в котором сообщает о дефиците лекарств для онкологических больных в России. Письмо направлено в Госдуму, Совет Федерации, президенту и профильным ведомствам, говорят в фонде.

Полная версия письма и список подписавшихся опубликованы здесь.

Как говорится в письме, фонды, помогающие больным с онкологией, столкнулись с нехваткой 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов». В их числе винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон и другие. Их принимают, в том числе, и пациенты с излечимыми формами заболеваний, но их выздоровление без этих препаратов невозможно. Авторы письма пишут об опросе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии», который выявил «критическую нехватку» препаратов.

Одна из причин — сокращение производства. Например, в случае с этопозидом производство упало в 20 раз — с 278 тыс. упаковок до 13,7 тыс., говорится в письме.

К осени ситуация осложнилась еще сильнее, утверждают авторы обращения. «В 2020 году производство этих препаратов резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков. В сентябре—октябре 2020 года ситуация с обеспечением лекарствами онкологических больных вновь ухудшилась: Росздравнадзор уведомил о том, что компания «Верофарм», один из ключевых российских поставщиков онкологических препаратов, отозвала из обращения (в частности, в связи с обнаружением примесей) более 100 серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств», — говорится в письме.

Производители ряда препаратов покинули российский рынок, в фонде связывают это с «несовершенством системы государственного регулирования фармацевтического рынка». Например, в России действует закон, согласно которому зарубежная компания не может принимать участие в закупке при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции. В августе и сентябре правительство сняло ограничения по закону о «третьем лишнем» с части препаратов, но благотворительные фонды считают это решение запоздалым. «Так, например, на сегодняшний день в стране фактически остался только один производитель, поставляющий винкристин на рынок, — «Наукопрофи» («Винкристин-РОНЦ»). Это предприятие выпускает 13 инъекционных препаратов всей онкологической линейки для взрослых и детей и не в состоянии закрыть всю потребность российских клиник в винкристине — а это 160–200 тыс. упаковок в год», — говорится в обращении.

Фонды и благотворительные организации настаивают на принятии экстренных мер для ликвидации дефицита. Среди их рекомендаций:

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  • срочная централизованная государственная закупка ряда препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжелая ситуация, и их распределение по клиникам;
  • изменение нормативной базы при организации госзакупок препаратов;
  • создание эффективной системы контроля и быстрого реагирования, чтобы в будущем онкобольные пациенты без перебоев обеспечивались качественными препаратами.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», — заключили в фонде.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в компанию «Верофарм».

В Петербурге раскрыли хищение препаратов для онкобольных на ₽100 млн
Общество
Фото:Александр Романенко / Global Look Press

В 2019 году большой резонанс получила ситуация вокруг препаратов для детей с эпилепсией и схожими заболеваниями, которые оказалось невозможно получить в России. В нескольких случаях матери детей при заказе препаратов за рубежом и их получении на почте сталкивались с обвинениями в контрабанде наркотиков, поскольку лекарства (в их числе фризиум) не были зарегистрированы в России, в связи с чем таможня и МВД рассматривали их как запрещенные психотропные препараты. Решить проблему удалось только после обращения благотворительных фондов к властям. После этого лекарства начали закупать в особом порядке на средства из резервного фонда правительства.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Наталья Галимова, Анна Левинская
онкология рак лекарства
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