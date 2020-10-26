Фонд Хабенского написал Путину о дефиците лекарств для онкобольных

Благотворительные организации жалуются на дефицит 26 важнейших препаратов для лечения онкобольных и просят власти принять экстренные меры. Причинами дефицита они называют несовершенство госрегулирования и уход крупных игроков

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Благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с другими благотворительными фондами и организациями (в их числе «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и другие) опубликовал открытое письмо, в котором сообщает о дефиците лекарств для онкологических больных в России. Письмо направлено в Госдуму, Совет Федерации, президенту и профильным ведомствам, говорят в фонде.

Полная версия письма и список подписавшихся опубликованы здесь.

Как говорится в письме, фонды, помогающие больным с онкологией, столкнулись с нехваткой 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов». В их числе винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон и другие. Их принимают, в том числе, и пациенты с излечимыми формами заболеваний, но их выздоровление без этих препаратов невозможно. Авторы письма пишут об опросе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии», который выявил «критическую нехватку» препаратов.

Одна из причин — сокращение производства. Например, в случае с этопозидом производство упало в 20 раз — с 278 тыс. упаковок до 13,7 тыс., говорится в письме.

К осени ситуация осложнилась еще сильнее, утверждают авторы обращения. «В 2020 году производство этих препаратов резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков. В сентябре—октябре 2020 года ситуация с обеспечением лекарствами онкологических больных вновь ухудшилась: Росздравнадзор уведомил о том, что компания «Верофарм», один из ключевых российских поставщиков онкологических препаратов, отозвала из обращения (в частности, в связи с обнаружением примесей) более 100 серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств», — говорится в письме.