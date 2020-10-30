Без суда из следствия

Генерал-майор юстиции оспаривает свое увольнение из СКР

Бывший замруководителя Криминалистического центра СКР Сергей Рябов оспаривает свою отставку по отрицательным мотивам. СКР официально мотивировал его увольнение тем, что Рябов вступился за подчиненного, оказавшегося под следствием

Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Бывший заместитель руководителя Главного управления криминалистики (ГУК) Следственного комитета Сергей Рябов судится с ведомством из-за своего увольнения. СКР официально мотивировал отставку генерал-майора юстиции тем, что он покровительствовал своему подчиненному, ставшему фигурантом уголовного дела: он дал показания в его защиту и подписал ему положительную характеристику.

В конце декабря 2019 года президент Владимир Путин освободил от должностей большую группу высокопоставленных силовиков, среди которых был и Рябов. Вскоре после этого председатель СКР Александр Бастрыкин уволил его из органов на основании результатов служебной проверки с формулировкой о нарушении присяги и совершении проступков, порочащих честь сотрудника СКР. Однако генерал настаивает, что не нарушал трудовую дисциплину и этические принципы профессии, а лишь отказался интерпретировать действия своего подчиненного как преступные, и это стало поводом для его увольнения «по инициативе следственного блока СКР».

В среду, 28 октября, Мосгорсуд (как и Басманный суд ранее) признал увольнение Рябова законным и не изменил формулировку его основания, сообщила РБК пресс-служба суда. Генерал-майор намерен продолжить тяжбу и подать кассационную жалобу, сообщил источник РБК, знакомый с ходом дела.

Обучение «из корыстных побуждений»

Рябов стал заместителем руководителя ГУК СКР — руководителем управления организации экспертно-криминалистической деятельности в 2011 году. В прошлом году против одного из подчиненных генерала возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК). Дело вело Главное управление по расследованию особо важных дел СКР, осенью материалы с обвинительным заключением, утвержденным Генпрокуратурой, поступили в Гагаринский суд Москвы. Процесс пока не начался.

Обвиняемый по этому делу — замруководителя отдела компьютерно-технических и инженерно-технических исследований ГУК Алексей Яковлев. С 2012 года он совмещал эту работу с преподаванием в МГТУ им. Баумана и в 2017 году, по версии следствия, «незаконно, из корыстных побуждений» организовал два курса повышения квалификации для компьютерных криминалистов СКР на базе университета. Сумма соответствующих госконтрактов превысила 2,3 млн руб. При этом разработал и преподавал курсы в том числе сам Яковлев, так что часть бюджетных денег, перечисленных СКР университету — примерно 115 тыс. руб., получил в качестве вознаграждения лично он. Спустя два года в комитете сочли это «незаконным обогащением».

Еще часть суммы получили приглашенные преподаватели — коллеги Яковлева по ГУК, которых он, по мнению следствия, отвлекал от обязанностей экспертов-криминалистов, побуждая читать лекции «в рабочее время не по основному месту службы». В обвинении особо подчеркивается, что с санкции Яковлева лекции, методические материалы, программное обеспечение, разработанные сотрудниками ГУК (в том числе им самим), были переданы МГТУ им. Баумана, «что привело к потере прав интеллектуальной собственности для Следственного комитета на данные уникальные программы обучения».

Следствие обращало внимание на еще один нюанс: чтобы определить начальную цену контракта на обучение криминалистов, СКР запросил цены на схожие курсы у нескольких организаций, помимо МГТУ. Среди тех, кто отправил коммерческое предложение, оказалась компания, аффилированная с супругой Яковлева.

При этом у СКР была возможность провести такое обучение в ведомственном вузе на безвозмездной основе, считает следствие. Однако Яковлев настоял на проведении курса в университете, сославшись на то, что в Московской академии СКР нет технической базы для нужных исследований. Тем самым он ввел в заблуждение руководство нескольких главков СКР, убеждено следствие.

«Попустительство путем положительной характеристики»

Генерал Рябов вступился за своего подчиненного, что привело к служебной проверке и в конечном счете к увольнению генерала, следует из решения Басманного суда по его иску, которое есть в распоряжении РБК (оно также с купюрами опубликовано на портале московских судов; из этой версии документа удалены денежные суммы, даты и имена, в том числе фамилия революционера Баумана в названии университета).

«[Рябов] в ходе следствия по указанному уголовному делу дал недостоверные показания, оправдывающие Яковлева, предоставил на него положительную характеристику без объективного учета всех обстоятельств», — цитируются в решении выводы служебной проверки в отношении генерала. Проверку назначил лично председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ревизия подтвердила факт «попустительства Рябова по службе своему бывшему подчиненному Яковлеву путем подготовки положительной характеристики в отношении последнего», говорится в документе. Сослуживцы офицеров пояснили проверяющим, что между ними были дружеские отношения, которые «привели к отсутствию контроля» со стороны Рябова над действиями подчиненного, к тому, что он «критически не оценивал» его действия и не докладывал о его нарушениях руководству.

Покровительство Рябова по отношению к подчиненному, по мнению СКР, проявилось и в том, что генерал поддержал его довод о неэффективности обучения компьютерных криминалистов в ведомственной академии на одном из совещаний под руководством Бастрыкина и, более того, не отказался от этой позиции после возбуждения уголовного дела против Яковлева и начала служебной проверки в отношении него самого.

Руководитель Главного управления криминалистики Зигмунд Ложис в рамках проверки «изложил противоречивые сведения» в отношении Рябова, высказал «мнение об утрате последним управленческих функций и своевременности оперативного реагирования на факты нарушений со стороны подчиненных». Ложис признавал, что его заместитель достиг некоторых «положительных результатов работы», но допустил «серьезные просчеты и упущения» и проявил «отсутствие требовательности к подчиненным».

Недопустимые «дружеские чувства»

В своем иске Рябов требовал признать результаты служебной проверки и свое увольнение незаконными, а формулировку записи об увольнении в трудовой книжке — недействительной. Генерал просил считать себя уволившимся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

В суде генерал настаивал, что он действовал строго в рамках служебной необходимости и в интересах ведомства. Его мнение о «профессионализме, работоспособности и служебных результатах» Яковлева до сих пор «никем и ничем не опровергнуто», уверен Рябов. «В Следственном комитете я 12 лет отвечал за организацию производства экспертиз. В подчиненном мне управлении было семь отделов, 113 сотрудников, в числе которых 15 руководителей — все профессионалы высокого уровня. Яковлев — один из них, и отношения с ним у меня были такие же, как со всеми, — служебные, основанные на требованиях субординации, служебной этики и профессионализма. Утверждения об ином моем отношении к Яковлеву (попустительстве, некритичности) голословны», — говорится в его объяснениях, подготовленных для суда (текст есть у РБК).

Эксперты СКР до 2019 года постоянно проходили обучение в гражданских вузах. Лингвистов и фоноскопистов направляли в МГУ и МГЛУ им. Мориса Тореза, экспертов-строителей — в НИУ ВШЭ; это была системная работа, утверждал генерал. При этом обучать экспертов в ведомственной академии в 2017 году было вовсе невозможно, указал Рябов: до октября 2019 года закон «О Следственном комитете» не содержал положения о том, что судебно-экспертная деятельность входит в число полномочий ведомства, а в Московской академии СКР не было соответствующей образовательной программы. «Отсутствие таких полномочий в законе исключало любую возможность организации обучения экспертов в вузах системы СКР. Правовых оснований для этого не было», — подчеркнул генерал.

Басманный суд и Мосгорсуд не встали на его сторону. Помимо этического кодекса и присяги, обязывающей сотрудников СКР «дорожить своей профессиональной честью, быть образцом моральной чистоты и скромности», Рябову вменили нарушение ведомственного приказа «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам». Согласно ему сотрудник «обязан быть требовательным к себе, принципиальным, беспристрастным в решениях, не допуская, чтобы на них влияли какие-либо предубеждения, враждебные и дружеские чувства».

РБК направил запрос официальному представителю СКР.