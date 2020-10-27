Следствие уменьшило в пять раз взятки бывшему вице-мэру Сочи

Бывшему вице-мэру Сочи Анатолию Рыкову предъявили окончательное обвинение — получение взяток в размере 40 млн руб., что существенно меньше, чем прежде. Его адвокат утверждает, что Рыков просто исполнял решения суда

Анатолий Рыков (Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости)

В чем обвиняют вице-мэров

Анатолий Рыков, который в 2009–2018 годах был первым вице-мэром Сочи, и его преемник на этом посту Сергей Юрин были задержаны в октябре 2018 года, сообщал РБК со ссылкой на источники в силовых структурах. В администрации города-курорта прошли обыски, Главное следственное управление Следственного комитета 15 октября 2018 года возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере (до 15 лет лишения свободы).

В первоначальной редакции обвинений Рыкову инкриминировали получение взяток в размере 120 млн и 100 млн руб. по пяти эпизодам. В окончательной версии обвинений, которая появилась спустя два года (все это время Рыков находился под арестом), бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в размере 40 млн руб. по трем эпизодам. Об этом говорится в обвинительном заключении (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом следствия).

РБК направил запрос в пресс-службу СК и в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По делу кроме Рыкова и Юрина проходили еще пять человек. Это адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк, юрист Андрей Левентюк, замначальника департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александр Иванов, а также учредитель ООО «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов, которого подозревали в даче взятки. «Эти пятеро дали признательные показания, получили реабилитацию и были освобождены от уголовной ответственности», — сообщил источник РБК. Он уточнил, что Рыков и Юрин по-прежнему под арестом.