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Газета № 081 (3248) (2910) Экономика,
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Аудит будущего

Счетная палата представила макропрогноз до 2023 года
Счетная палата впервые в истории представила прогноз развития экономики России. Он оказался негативнее ожиданий правительства: ВВП, по мнению аудиторов, вернется на докризисный уровень в 2022 году, а его темпы роста будут ниже 3%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После критики официального прогноза правительства за излишний оптимизм Счетная палата представила свою оценку развития российской экономики до 2023 года на фоне пандемии COVID-19. Государственные аудиторы впервые за историю существования Счетной палаты опубликовали сценарный прогноз основных показателей социально-экономического развития России, который оказался пессимистичнее оценок Минэкономразвития.

Причины появления макропрогноза от Счетной палаты

Собственный макропрогноз позволит Счетной палате делать более грамотные выводы об обоснованности прогнозов правительства, пояснили РБК в пресс-службе ведомства. «Такой документ — элемент конструктивной критики, когда мы не только критикуем чужое, но и открыто публикуем свое», — сообщили в Счетной палате, подчеркнув, что главная цель публикации — «не покритиковать правительство, а способствовать всестороннему обсуждению проблем развития российской экономики». В разработке прогноза участвовали экономисты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, уточнили в ведомстве.

Как полагают в Счетной палате, по своим масштабам потрясения первой половины 2020 года (обвал цен на нефть, карантинные ограничения и введение режима нерабочих дней в апреле, сокращение российского экспорта из-за спада мировой экономики) превзошли предыдущие кризисы 2008–2009 и 2014–2015 годов. Директивное ограничение деловой активности в текущем году, по мнению госаудиторов, является «уникальным фактором, примеров которому в современной экономической истории трудно найти».

Экономика
Минтруд поспорил со Счетной палатой о прожиточном минимуме пенсионера Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Потери экономики России в результате введения режима самоизоляции населения за первое полугодие 2020 года достигли примерно 8% изначально ожидавшегося ВВП 2020 года, считают аудиторы, но характер восстановления по мере снятия карантинных ограничений свидетельствует о том, что по итогам года масштабы падения будут заметно меньше. В условиях сохранения рисков пандемии и введения новых ограничений госаудиторы подготовили два сценария развития экономики: базовый и консервативный (стресс-сценарий).

Сценарий без нового карантина

Базовый сценарий Счетной палаты предполагает, что основной удар пандемии был пережит во втором квартале 2020 года и власти не будут вводить новые строгие карантинные ограничения и режим самоизоляции, применяя альтернативные меры сдерживания распространения вируса — отслеживание контактов больных и масштабное тестирование населения. В 2021 году с началом широкой вакцинации и завершения периода ограничений ожидается, что темп роста мировой экономики ускорится до 5% после спада на 5% в 2020 году, а в 2022–2023 годах вернется к средним значениям 2010–2019 годов, то есть около 3,5% в год.

Сделка ОПЕК+ в базовом сценарии сохранится в полном объеме до конца первого квартала 2022 года, а после ее окончания в 2022–2023 годах объемы предложения нефти на мировом рынке вернутся на уровень 2019 года. Среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 2020 году заложена на уровне $42 за баррель, в 2021 году — $50 за баррель, а в 2022–2023 годах — $55 за баррель. На объемы глобального потребления нефти к середине 2020-х годов начнут оказывать влияние факторы деуглеродизации мировой экономики и развития «зеленых» технологий в энергетике и на транспорте, предсказывают в Счетной палате.

Экономика
Счетная палата сочла непрозрачной отчетность о ФНБ Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Счетная палата в этом сценарии ожидает, что ВВП России сократится на 4,2% в 2020 году (правительство ждет спада на 3,9%). Быстрого роста экономики в 2021 году за счет «эффекта базы», по мнению аудиторов, не произойдет в отличие от большинства других стран. В следующем году российский ВВП вырастет на 2,2%, а в 2022–2023 годах темпы роста экономики ускорятся до 2,5–2,7% в год. На уровень 2019 года реальный ВВП России возвратится только в 2022 году, следует из прогноза СП. Темпы роста инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2021–2023 году оцениваются Счетной палатой в 2,5–4% в год, что, по мнению госаудиторов, недостаточно для обеспечения более высоких темпов роста экономики.

Для сравнения: правительство в своем базовом сценарии ожидает роста ВВП на 3,3% в 2021 году и выхода экономики на докризисный уровень уже в третьем квартале 2021 года, в 2022 и 2023 годах темпы роста ВВП России должны составить 3,4 и 3% соответственно. Этот прогноз как необоснованно оптимистичный критиковали и независимые экономисты: без изменения действующей экономической модели, по их мнению, Россию после пандемического кризиса ждет стагнация.

Безработицу в 2020 году Счетная палата прогнозирует на уровне 6,3% экономически активного населения с пиковым значением в августе—сентябре 2020 года не выше 6,5%, что соответствует масштабам безработицы в кризис 2015–2016 годов, но уже в 2022 году она вернется на докризисный уровень — в районе 4,5%, ожидают аудиторы.

Потребительская модель экономики

Модель развития российской экономики, по оценке Счетной палаты, будет характеризоваться лидирующей ролью потребительского спроса. Повышение доступности потребкредитов и снижение сбережений в условиях низких банковских ставок будут способствовать росту потребления (розничный товарооборот в базовом сценарии будет прибавлять 2–3% ежегодно в 2021–2023 годах).

Такой механизм не может стать серьезным драйвером для роста экономики России выше 2–2,5% в год, так как численность населения России не растет быстрыми темпами (правительство ожидает, что оно будет сокращаться как минимум до 2024 года. — РБК), а значительная часть потребительского спроса направляется на приобретение импортных товаров и услуг, подчеркивают аудиторы.

Ускорение темпов роста экономики России возможно только при условии активизации инвестиционной активности в частном секторе экономики, уверены в Счетной палате. Краткосрочные факторы, такие как увеличение бюджетных расходов для поддержки экономики и населения в условиях кризиса, отдельные крупные проекты госкомпаний, расширение потребительского спроса оказывают значимое влияние на темпы роста ВВП в отдельные годы. Но, поскольку структурные темпы роста остаются низкими (около 1,5% в год), добиться темпов роста 3% и выше «практически нереально», констатируют в Счетной палате.

Стресс-сценарий второй волны COVID-19 и новых ограничений

Консервативный сценарий прогноза Счетной палаты предполагает более жесткое прохождение мировой экономикой и отчасти Россией второй волны пандемии COVID-19 осенью и зимой 2020–2021 годов и, возможно, весной 2021 года. В странах Европы и крупнейших городах России будут вновь введены карантинные ограничения на ведение деловой активности и работу бизнесов (хотя не в таком масштабе и на менее продолжительное время, чем весной 2020 года). Массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны — лета 2021 года.

Общая тенденция к постепенному повышению цен на нефть на протяжении 2021–2023 годов сохранится, но оно будет медленнее. Среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 2020 году составит $40 за баррель, в 2020 году возрастет до $45 за баррель, а в 2022–2023 годах — $55 за баррель.

В результате спад ВВП России в 2020 году составит 4,8 против 4,2% в базовом сценарии. Различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: темп роста экономики будет почти на 1 п.п. ниже, чем в базовом, — 1,3 против 2,2%. Эффект восстановления экономики после растянувшихся на два года (2020–2021 годы) ограничений проявится только в 2022 году, когда темпы роста ВВП повысятся до 2,4%. Однако в 2023 году годовой рост, по пессимистичному сценарию Счетной палаты, снова снижается до уровня 1,5–2%, а экономика России возвращается на уровень 2019 года только к концу 2023 года (по уровню реального ВВП и уровню безработицы).

В обоих сценариях прогноза экономика России по импорту машин и оборудования не выходит к концу 2023 года даже на уровень 2019 года в том числе потому, что реальный курс рубля остается ниже докризисного уровня, импортные машины и оборудование остаются дорогими для реализации инвестпроектов, ориентированных на внутренний рынок, подчеркивают госаудиторы. Это препятствует внедрению новых технологий и более эффективных средств производства, предупреждают они. Для ускорения структурных темпов роста экономики понадобится обеспечить увеличение бюджетных расходов на образование, здравоохранение, инфраструктуру, рост инвестиций, внедрение новых технологий и выход на внешние рынки для частного бизнеса, констатирует ведомство.

Позиция правительства

Тенденции, заложенные в сентябрьском прогнозе на 2021–2023 годы, «в целом оправдывают себя», оценки ключевых макропараметров в рамках текущего и следующего годов близки к консенсус-прогнозам различных аналитиков и международных организаций, сообщили РБК в пресс-службе правительства. «В условиях текущей турбулентности социально-экономической ситуации разброс прогнозов по-прежнему остается значительным, при этом прогнозы ряда аналитиков на 2020 год все еще оптимистичнее, чем у правительства России», — добавили в кабинете министров, не уточнив, о каких именно аналитиках идет речь. В середине октября МВФ улучшил оценку падения российской экономики по итогам 2020 года до 4,1% (в июне оценка составляла 6,6%), напомнили в правительстве.

Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2021–2023 годы, сообщили РБК в пресс-службе министерства. «Минэкономразвития внимательно следит за развитием ситуации в российской и мировой экономике, которая, как неоднократно отмечалось, зависит прежде всего от эпидемиологического фактора. Считаем, что в настоящее время нет оснований пересматривать сценарные условия прогноза социально-экономического развития министерства, на основе которого сверстан проект федерального бюджета», — сообщили РБК в министерстве. Госдума в среду, 28 октября, одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: макропрогноз , пандемия , российская экономика , ВВП , Счетная палата , Алексей Кудрин ...
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