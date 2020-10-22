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Экономика ,  
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Счетная палата сочла непрозрачной отчетность о ФНБ

В Счетной палате считают, что действующий сейчас список активов, в которых разрешено хранить средства ФНБ, уже не актуален и его нужно обновить. При этом отчетность о хранении средств фонда в СП назвали непрозрачной
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Счетная палата (СП) провела проверку эффективности размещения средств Фонда национального благосостояния, говорится в сообщении на сайте ведомства. По ее итогам СП предложила регламентировать, во что будут вкладываться средства ФНБ после достижения порога 7% ВВП, и отметила непрозрачность отчетности о размещении средств.

В Счетной палате отметили, что сейчас в документах четко прописано, как следует размещать средства ФНБ до достижения порога 7% ВВП: в Бюджетном кодексе указано, что их можно вкладывать в ценные бумаги российских эмитентов и размещать на депозитах ВЭБ.РФ, а также на валютных счетах в Центробанке (номинированных в фунтах стерлингов, евро и долларах). «Указанные счета являются ликвидными активами, которые позволяют обеспечить сохранность средств и стабильный уровень дохода в долгосрочной перспективе», — пояснили в СП. К концу 2019 года всего на счета в иностранной валюте пришлось 79% размещенных средств ФНБ. Все остальное — это ценные бумаги и депозиты в ВЭБ.РФ (привилегированные акции кредитных организаций, долговые обязательства иностранных государств и ценные бумаги российских компаний, которые связаны с самоокупаемыми инфраструктурными проектами).

«Счетная палата считает необходимым дополнительно проработать условия размещения средств ФНБ. По мнению контрольного ведомства, их нужно инвестировать в более ликвидные финансовые активы, чтобы повысить возможность оперативного возврата», — говорится в отчете.

В частности, аудитор Алексей Саватюгин указал на то, что сейчас приобретение за счет средств ФНБ некоторых облигаций, связанных с инфраструктурными проектами в России, оценивается «в диапазоне от низколиквидных до неликвидных». «Четыре (проект АО «ТЭПК» и три проекта ОАО «РЖД») из 12 проектов, включенных в утвержденный правительством перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ не финансируются с момента внесения их в этот перечень в 2014 году. В этой связи предлагаем целесообразным рассмотреть вопрос об актуализации перечня на уровне постановления правительства», — сказал он.

Минфин начал тратить ФНБ на покрытие бюджетного дефицита
Экономика
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Отдельно Счетная палата отметила, что доступ к отчетности ФНБ ограничен. Это не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами. В связи с этим ведомство рекомендовало правительству повысить прозрачность отчетности.

ФНБ был сформирован в 2008 году. Он наполнялся за счет бюджетного правила, при котором все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ. По данным на 1 октября 2020 года, совокупный объем средств ФНБ оценивался Минфином в 13,733 трлн руб., или $172,34 млрд.

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В середине октября Минфин на средства ФНБ в размере почти 41 млрд руб. выкупил акции «Аэрофлота», выпущенные в ходе допэмиссии.

Автор
Георгий Тадтаев
Счетная палата средства ФНБ
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