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«Траст» дисконтировал авиаперевозчика на 70%
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Газета
«Траст» дисконтировал авиаперевозчика на 70%
Газета № 078 (3245) (2610) Бизнес,
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«Траст» дисконтировал авиаперевозчика на 70%

Долги Utair выставлены на торги в Российском аукционном доме
Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair выставил ее долги на ₽15 млрд на аукцион. «Траст» готов продать эти кредиты за 30% от номинала (₽4,5 млрд). Ранее требования всех частных кредиторов к компании выкупил банк «Россия»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Банк «Траст», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, выставил на аукцион долги перевозчика на 15,08 млрд руб. по начальной цене 4,5 млрд руб. (30% от номинала). Об этом говорится в материалах Российского аукционного дома, с которыми ознакомился РБК.

Менеджер аукционного дома Яна Канивец и пресс-служба «Траста» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Utair и Raiffeisenbank, консультанта авиаперевозчика по реструктуризации задолженности.

Как будут проходить торги

Торги по долгам Utair перед «Трастом» планируется провести по условиям открытого английского аукциона, говорится в материалах аукционного дома: установлена минимальная цена (4,5 млрд руб.), которая может увеличиваться в ходе торгов в случае наличия претендентов, стоимость шага и задатка для участия в аукционе — 225 млн руб. Заявки принимаются до 23:30 мск 18 ноября, а сами торги должны состояться утром 24 ноября.

«Траст» — участник двух синдицированных кредитов, которые Utair привлекла в 2015 году: 12-летнего на 23,7 млрд руб. и семилетнего на 18,9 млрд руб. (с учетом процентов). «Права [по этим долгам] никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства», — говорится в материалах.

Доля кредитов «Траста» (15,08 млрд руб.) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка «Россия», который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair, увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд до 18,8 млрд руб. (44% от двух синдицированных кредитов).

Бизнес
Банк «Россия» стал единственным частным кредитором Utair Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Источники РБК рассказывали в сентябре, что «Россия» предложила и кредитовавшим Utair госбанкам, включая «Траст», продать требования к авиакомпании. Другие кредиторы — Сбербанк (4,99 млрд руб. в рамках двух синдицированных кредитов) и ВЭБ.РФ (1,38 млрд руб.). Банк «Россия» по-прежнему заинтересован в выкупе кредитов «Траста», других покупателей нет, сказал в пятницу, 23 октября, источник РБК, близкий к одной из сторон сделки.

Однако банк «Россия» не будет принимать участие в аукционе «Траста», так как считает цену завышенной, сообщил РБК еще один источник, знакомый с ходом переговоров кредиторов по выкупу долгов авиакомпании.

Банк «Россия» заинтересован в большем дисконте, чем предлагает «Траст» (30% от номинала), — он был готов покупать долги госбанков за 25% от номинала, объясняет один из собеседников РБК. Как раз с таким дисконтом «Россия» покупала долги у частных кредиторов Utair, говорил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждал один из кредиторов. Таким образом, на переговорах может подниматься вопрос о снижении суммы сделки на 750 млн руб. — с 4,5 млрд до 3,75 млрд руб.

Продажа долгов за 25% от номинала «лучше, чем ничего», говорил ранее один из собеседников РБК. По его словам, госбанки планировали продавать свои требования через публичные торги, а не напрямую, потому что «Россия» находится под западными санкциями. «От планов [продажи требований] не отказываемся, сделка еще не закрыта», — сказал в пятницу представитель ВЭБ.РФ. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу банка «Россия».

Зачем «Россия» выкупает долги Utair

В случае выкупа требований у всех участников двух синдицированных кредитов Utair на 42,6 млрд руб. банк «Россия» сможет стать ее крупнейшим кредитором (общий долг компании на конец 2019 года оценивался в 75,7 млрд руб.), а в залоге у него окажется контрольный пакет авиакомпании — 50% плюс одна акция, то есть он может получить контроль над Utair.

Бизнес
Авиакомпания Utair начала переговоры с банками о реструктуризации долгов Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Utair объявила о начале переговоров о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года. По словам источника в одном из банков-кредиторов, госбанки стали серьезно рассматривать возможность продажи долгов на условиях «России», после того как начался коронавирус и резко упали авиаперевозки (например, в апреле—мае 2020 года у Utair они снизились на 89–90%, за январь—август компания перевезла лишь 2,88 млн человек, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года), а предложения авиакомпании по реструктуризации задолженности ухудшились. Еще в апреле авиакомпания Utair предлагала растянуть выплаты по 12-летнему кредиту на 35 лет под 0,01%, а по семилетнему просила списать 70% суммы и выплатить оставшуюся часть через 35 лет под те же 0,01%. Новых условий собеседник РБК не раскрыл. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, говорил, что это был последний вариант реструктуризации, который уже учитывал эффект от пандемии.

Выкуп банком «Россия» долгов Utair может быть связан с обязательствами «Сургутнефтегаза», структуры которой контролируют авиакомпанию, говорил РБК источник среди банков-кредиторов и подтверждал один из конкурентов авиакомпании. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства Utair, поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком (по отдельному, не входящему в синдикат кредиту на 17,4 млрд руб.). А «Россия» в этом случае выступает «дружественным банком», помогая ему сохранить авиакомпанию, добавляет он.

Представитель «Сургутнефтегаза» отказался от комментариев.

Структура долгов Utair

  • 39 млрд руб. по двум синдицированным кредитам (без учета процентов) — семилетний на 15,3 млрд руб. до 2022 года и 12-летний на 23,7 млрд руб. до 2027 года. С учетом процентов обязательства по этим кредитам выросли до 42,6 млрд руб. По этим долгам заложено 50% плюс одна акция Utair.
  • 17,4 млрд руб. — кредит Сбербанка до конца 2020 года.
  • 13,3 млрд руб. — обязательства по облигациям, еще на 6 млрд руб. — перед структурами «Сургутнефтегаза» (в обоих случаях — до 2022–2027 годов).
Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко, Павел Казарновский.
При участии: Анна Пустякова.
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