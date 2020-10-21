Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,63 76,85 EUR Нал. 91,92 91,11 USD Бирж. 77,01 -0,33 EUR Бирж. 91,28 -0,21 USD ЦБ. 77,78 -0,15 EUR ЦБ. 91,56 +0,25 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 12159,00 +234,00 IMOEX 2814,66 +0,41% RTSI 1151,15 +0,92% Brent 42,70 +0,23% DJIA 28308,79 +0,40% Nasdaq 11516,49 +0,33%
Волны выходят на рабочий режим
Лента новостей
Автор дубля в полуфинале Лиги чемпионов заразился коронавирусом 10:34, Спорт В России впервые зафиксировали более 300 смертей от COVID-19 за сутки 10:33, Общество Как поддержать себя и семью в условиях многозадачности и стресса 10:30, РБК и Bayer Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 года 10:29, Крипто Учебный кабинет в Лобне после гибели ребенка из-за взрыва снаряда. Видео 10:24, Общество Сущий слайд: как робот снял с офисных сотрудников часть рутинной работы 10:21, PRO Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда на день рождения 10:13, Общество «Оренбург» опроверг информацию о возможной отмене матча Кубка России 10:10, Спорт Армения завила о сбитом самолете ВВС Азербайджана 10:10, Политика Эрминия Ибарра: честность мешает выйти из зоны комфорта 10:06, PRO Почему людям стало важно делать что-то своими руками. Исследование 10:02, РБК Стиль и Яндекс Дзен NYT сообщила о счете Трампа в китайском банке 09:59, Политика Михеев продлил контракт с клубом НХЛ "Торонто" 09:46, Спорт Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы 09:33, РБК и Hyundai Mobility Число ипотечных сделок в Москве выросло в 1,6 раза в годовом выражении 09:33, Недвижимость В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 2,4 тыс. человек 09:32, Общество Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное 09:27, Общество После гибели ребенка из-за взрыва в Лобне задержали педагога и директора 09:25, Общество Как определить перспективную криптовалюту. Список правил 09:20, Крипто Как попавшие в черный список ФАС подрядчики судились во время пандемии 09:09, PRO Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать 09:04, РБК и ВТБ Привилегия Бывший тренер «Спартака» возглавил футбольный клуб «СКА-Хабаровск» 09:03, Спорт Титов предложил освобождать заключенных с эпилепсией и тяжелой депрессией 08:58, Общество Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России 08:35, РБК и SAP Трамп посоветовал Ирану стать сильной страной без ядерного оружия 08:34, Политика Излишек средств банков в ЦБ упал до уровня трехлетней давности 08:30, Финансы Что раздражает россиян, новый механизм санкций ЕС. Главные новости РБК 08:25, Общество Как в Сингапуре зарабатывают на ностальгии по «нормальным» путешествиям 08:08, PRO
Газета
Волны выходят на рабочий режим
Газета № 075 (3242) (2110)
0

Волны выходят на рабочий режим

Федеральные власти не намерены вводить новый карантин в связи с пандемией
Власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключен, рассказали источники РБК
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявит о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается, рассказали РБК два федеральных чиновника.

«Это исключено», — заявил один из собеседников РБК. По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

14 октября в ходе совещания Путина с членами правительства об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация в стране «управляема». «Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала вице-премьер.

Общество
Вирусологи оценили обнаруженное учеными уязвимое место коронавируса Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Накануне с аналогичным заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по словам которой российские власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.

Не планируется сейчас и отдельное обращение Владимира Путина к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, как это было в весенний период: президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, сказал федеральный чиновник РБК.

На вопрос РБК, действительно ли президент не намерен вновь объявлять режим нерабочих недель в стране, а также готовить специальное обращение к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Таких планов нет».

Весной глава государства дважды выступал с отдельным обращением к гражданам в связи с эпидемией COVID-19. 25 марта он сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении режим нерабочих недель был продлен до 30 апреля. О новом продлении режима, уже до конца майских праздников, Путин объявил не в специальном обращении, а в ходе совещания с главами регионов, а об окончании формата нерабочих недель — на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 октября

В настоящее время все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп регионам, говорит еще один федеральный чиновник. Ситуация везде разная, «пусть покажут, насколько они чувствуют ее, насколько могут справиться». Главное сейчас, по его словам, — это разъяснительная работа с гражданами: чтобы соблюдали меры предосторожности, носили маски, без лишней необходимости не появлялись в людных местах. «Запретить все — простой способ, но это вызовет раздражение людей и бизнеса», — рассуждает собеседник РБК.

На сегодняшний день ни в одном отдельно взятом регионе ситуация не требует введения локдауна, говорит другой федеральный чиновник: «Есть сильная заполняемость коечного фонда, но перегрузки пока нет». Ситуация с заполнением больниц разная, но система здравоохранения «везде держится, не падает». А главное — в стране не растет летальность COVID-19, подчеркивает он.

Что происходит с летальностью

По данным оперштаба, летальность коронавируса снижается: если в июле—августе она составляла 2,42 и 2,07% соответственно (расчеты РБК по данным портала «стопкоронавирус.рф»), то в сентябре — 1,96%, а в октябре (по состоянию на 19 октября включительно) — 1,53%.

Росстат, публикуя уточненную статистику, собранную в российских загсах, называет четыре причины смерти людей, заразившихся COVID: смерть непосредственно от вируса, когда он был диагностирован; смерть предположительно от вируса, когда он не был диагностирован; смерть, когда вирус ускорил кончину, но не был основной ее причиной; и смерть с вирусом в организме, когда он не повлиял на смерть. Если считать летальность по сумме смертей, ассоциированных с коронавирусом, то она в целом по России в первую волну (в апреле—августе) составила 4,6%, то есть умер почти каждый двадцатый, заразившийся коронавирусом. Если оценить уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (26 615 умерших с апреля по август), то, по данным Росстата, летальность составила 2,7%.

Соотнести с первой волной ситуацию осени 2020 года, таким образом, удастся только в декабре — уточненные данные Росстат публикует с двухмесячной задержкой.

При этом абсолютное число смертей, о которых стал отчитываться оперштаб, в сентябре начало расти. Если в августе их было 3,2 тыс., то в сентябре — 3,5 тыс., а за первые 19 дней октября оперштаб отчитался о 3,65 тыс. смертей. Уменьшение летальности при абсолютном росте числа смертей может быть связано как с более масштабным тестированием (из-за чего выявляется больше людей с коронавирусом, в том числе не имеющих симптомов), так и с тем, что умершим носителям коронавируса стали быстрее ставить более точную причину смерти.

О том, что вопрос о жестком карантине в Москве или других регионах сейчас не обсуждается, также сообщала «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Ни один губернатор по собственной инициативе не захочет объявлять карантин, уверен собеседник, близкий к руководству одного из регионов: «Вопрос не только в экономике, но и в общественном недовольстве. Люди на улицы выйдут».

Описывать ситуацию с коронавирусом иногда приходится в слишком мрачных тонах, но это делается специально для того, чтобы люди не расхолаживались, а соблюдали меры предосторожности, говорит собеседник на одном из федеральных телеканалов. Необходимо донести, чтобы граждане не занимались самолечением, не тянули с обращением к врачу, а немедленно обращались за консультациями, добавляет он.

По состоянию на 19 октября с начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, в России заболели более 1,415 млн человек (плюс рекордные 15 982 за сутки). Умерли от коронавируса за это время более 24 тыс. человек, выздоровели более 1 млн.

Автор: Наталья Галимова.
При участии: Дада Линделл.
Теги: Владимир Путин , Татьяна Голикова , Анна Попова , коронавирус , карантин
Материалы по теме
Мэрия Москвы запустила сервис подачи информации о работающих на удаленке Общество
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter