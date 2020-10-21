Волны выходят на рабочий режим

Федеральные власти не намерены вводить новый карантин в связи с пандемией

Власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключен, рассказали источники РБК

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявит о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается, рассказали РБК два федеральных чиновника.

«Это исключено», — заявил один из собеседников РБК. По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

14 октября в ходе совещания Путина с членами правительства об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация в стране «управляема». «Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала вице-премьер.

Накануне с аналогичным заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по словам которой российские власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.

Не планируется сейчас и отдельное обращение Владимира Путина к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, как это было в весенний период: президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, сказал федеральный чиновник РБК.

На вопрос РБК, действительно ли президент не намерен вновь объявлять режим нерабочих недель в стране, а также готовить специальное обращение к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Таких планов нет».

Весной глава государства дважды выступал с отдельным обращением к гражданам в связи с эпидемией COVID-19. 25 марта он сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении режим нерабочих недель был продлен до 30 апреля. О новом продлении режима, уже до конца майских праздников, Путин объявил не в специальном обращении, а в ходе совещания с главами регионов, а об окончании формата нерабочих недель — на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

В настоящее время все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп регионам, говорит еще один федеральный чиновник. Ситуация везде разная, «пусть покажут, насколько они чувствуют ее, насколько могут справиться». Главное сейчас, по его словам, — это разъяснительная работа с гражданами: чтобы соблюдали меры предосторожности, носили маски, без лишней необходимости не появлялись в людных местах. «Запретить все — простой способ, но это вызовет раздражение людей и бизнеса», — рассуждает собеседник РБК.

На сегодняшний день ни в одном отдельно взятом регионе ситуация не требует введения локдауна, говорит другой федеральный чиновник: «Есть сильная заполняемость коечного фонда, но перегрузки пока нет». Ситуация с заполнением больниц разная, но система здравоохранения «везде держится, не падает». А главное — в стране не растет летальность COVID-19, подчеркивает он.

Что происходит с летальностью По данным оперштаба, летальность коронавируса снижается: если в июле—августе она составляла 2,42 и 2,07% соответственно (расчеты РБК по данным портала «стопкоронавирус.рф»), то в сентябре — 1,96%, а в октябре (по состоянию на 19 октября включительно) — 1,53%. Росстат, публикуя уточненную статистику, собранную в российских загсах, называет четыре причины смерти людей, заразившихся COVID: смерть непосредственно от вируса, когда он был диагностирован; смерть предположительно от вируса, когда он не был диагностирован; смерть, когда вирус ускорил кончину, но не был основной ее причиной; и смерть с вирусом в организме, когда он не повлиял на смерть. Если считать летальность по сумме смертей, ассоциированных с коронавирусом, то она в целом по России в первую волну (в апреле—августе) составила 4,6%, то есть умер почти каждый двадцатый, заразившийся коронавирусом. Если оценить уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (26 615 умерших с апреля по август), то, по данным Росстата, летальность составила 2,7%. Соотнести с первой волной ситуацию осени 2020 года, таким образом, удастся только в декабре — уточненные данные Росстат публикует с двухмесячной задержкой. При этом абсолютное число смертей, о которых стал отчитываться оперштаб, в сентябре начало расти. Если в августе их было 3,2 тыс., то в сентябре — 3,5 тыс., а за первые 19 дней октября оперштаб отчитался о 3,65 тыс. смертей. Уменьшение летальности при абсолютном росте числа смертей может быть связано как с более масштабным тестированием (из-за чего выявляется больше людей с коронавирусом, в том числе не имеющих симптомов), так и с тем, что умершим носителям коронавируса стали быстрее ставить более точную причину смерти.

О том, что вопрос о жестком карантине в Москве или других регионах сейчас не обсуждается, также сообщала «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Ни один губернатор по собственной инициативе не захочет объявлять карантин, уверен собеседник, близкий к руководству одного из регионов: «Вопрос не только в экономике, но и в общественном недовольстве. Люди на улицы выйдут».

Описывать ситуацию с коронавирусом иногда приходится в слишком мрачных тонах, но это делается специально для того, чтобы люди не расхолаживались, а соблюдали меры предосторожности, говорит собеседник на одном из федеральных телеканалов. Необходимо донести, чтобы граждане не занимались самолечением, не тянули с обращением к врачу, а немедленно обращались за консультациями, добавляет он.

По состоянию на 19 октября с начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, в России заболели более 1,415 млн человек (плюс рекордные 15 982 за сутки). Умерли от коронавируса за это время более 24 тыс. человек, выздоровели более 1 млн.