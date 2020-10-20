«Росатому» добавилось целлюлозно-бумажной работы

Власти намерены сменить исполнителя рекультивационных работ на Байкале

Структура «Росатома» будет назначена исполнителем работ по ликвидации вреда, нанесенного Байкальским ЦБК природе. С 2013 года это уже четвертый подрядчик, но работы предположительной стоимостью около ₽6 млрд так и не начались

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (Фото: ТАСС)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, предложила президенту Владимиру Путину сменить единственного исполнителя работ по устранению накопленного вреда, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Вместо компании «Газэнергострой — Экологические технологии», которая была назначена таким исполнителем распоряжением правительства от 19 марта 2020 года, вице-премьер рекомендовала наделить таким статусом входящую в структуру «Росатома» организацию «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»).

Соответствующее письмо Абрамченко направила Путину в конце сентября, рассказал РБК источник, знакомый с текстом письма. Это подтвердил федеральный чиновник. По их словам, на письме стоит виза президента «Согласен». ФЭО станет четвертым подрядчиком по ликвидации накопленного вреда и рекультивации БЦБК с 2013 года, когда была остановлена работа комбината.

Представитель вице-премьера отказалась комментировать служебную переписку.

«Такие решения [о смене подрядчика проекта] принимаются постановлением правительства», — сообщила РБК представитель «Росатома», отказавшись от других комментариев.

В Минприроды поступило поручение Абрамченко, и в настоящее время проект распоряжения правительства о смене единственного исполнителя (на Байкале) проходит процедуру согласования, сообщили в пресс-службе ведомства.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Какую опасность представляет остановленный БЦБК БЦБК, до 2010 года подконтрольный Олегу Дерипаске, ежегодно сбрасывал в озеро Байкал от 27 млн до 49 млн т сточных вод, за что предприятие регулярно критиковали экологи. Хотя комбинат был закрыт еще в 2013 году, проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов. А так как комбинат расположен в зоне повышенной сейсмической активности, техногенная авария или природная катастрофа могут привести к разрушению объектов размещения отходов, прорыву искусственных дамб и попаданию токсичных веществ в озеро. Два прежних подрядчика по рекультивации БЦБК — «ВЭБ-Инжиниринг» (2013–2017 годы) и Росгеология (2017 год — март 2020 года) — не приступали к работам на объекте, так как технологии превращения опасных отходов в монолит или в грунт, которые они предложили, не прошли государственную экологическую экспертизу. С третьим подрядчиком, компанией «Газэнергострой — Экологические технологии», контракт так и не был заключен.

Почему Байкал решили доверить структуре «Росатома»

Выбор «Федерального экологического оператора» в качестве нового исполнителя работ на БЦБК объясняется тем, что это ФГУП курирует обращение с отходами I–II классов опасности (к ним относятся, в частности, радиоактивные отходы, батарейки и ртутные лампы), рассказывают собеседники РБК.

21 августа 2020 года правительство назначило эту компанию единственным исполнителем работ на другом опасном объекте в Иркутской области — на промплощадке «Усольехимпром», где в 2018 году был введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения территории завода химически опасными веществами. Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на этом объекте ведутся с опережением графика, что фиксируется на еженедельных заседаниях межведомственной рабочей группы, отмечает Абрамченко в письме Путину.

«Нам нужны руки, которые не подведут. И таких рук в стране немного, — говорила Абрамченко в интервью РБК 28 сентября. — Но даже «Росатом» не смог бы работать на этой площадке без прикрытия Министерства обороны — военные обеспечивают безопасность вскрытия конкретной емкости, если, не дай бог, что-то пойдет не так».

После выхода постановления правительства и заключения контракта с ФЭО это предприятие должно будет провести конкурс по выбору технологий рекультивации комбината, они должны будут пройти научную и экологическую экспертизу и затем использоваться для устранения накопленного вреда на Байкале, пояснил РБК основатель фонда «Гражданин» Максим Шингаркин.

При этом вместе с подрядчиком работ по устранению нанесенного БЦБК вреда меняется и заказчик — вместо правительства Иркутской области, которое сообщило об отсутствии средств на них из-за расходов на борьбу с коронавирусом, им станет федеральное Минприроды, утверждают собеседники РБК, знакомые с письмом Абрамченко президенту. В пресс-службе главы Иркутской области отказались от комментариев.

На сроках реализации проекта эти перемены не отразятся, утверждает представитель Минприроды. По его словам, предельный срок выполнения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате деятельности БЦБК, — 31 января 2024 года. Финансирование работ по ликвидации будет утверждено только после разработки проектной документации, добавил представитель ведомства.

В октябре 2017 года общая стоимость контракта на утилизацию отходов БЦБК оценивалась в 5,9 млрд руб.

Почему власти не устроил прежний подрядчик

Президент компании «Газэнергострой — Экологические технологии» Сергей Чернин сказал РБК, что узнал о планах властей сменить подрядчика БЦБК из региональной прессы. «Никаких претензий по выполнению этого контракта к нам не было, тем более ни одного бюджетного рубля на проект по утилизации отходов БЦБК мы не потратили, так как госконтракт до сих пор не заключен», — сказал он.

Предложение об определении «Газэнергостроя» исполнителем работ по рекультивации БЦБК основывалось на информации о том, что эта компания имеет успешный опыт реализации проектов по ликвидации отходов в Нижегородской области, говорится в письме Абрамченко. Речь идет о свалке промышленных отходов «Черная дыра», полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» и шламонакопителе «Белое море». Общая стоимость госконтрактов на ликвидацию этих трех объектов превысила 7 млрд руб., а окончательная сдача-приемка работ должна была состояться в апреле 2020 года.

Однако завершение ликвидации свалки «Черная дыра» перенесли на осень 2021 года. При этом Счетная палата по итогам проверки «Газэнергостроя» выявила, что подрядчик «ненадлежащим» образом исполнял эти госконтракты, указывает вице-премьер в письме президенту. В частности, аудиторы отметили недостоверность сведений о наличии у компании апробированной технологии и уникального оборудования, необходимых для проведения таких работ, говорит один из источников РБК. Кроме того, не были в полном объеме выполнены работы по ликвидации полигона «Игумново», а цена контракта оказалась завышена (изначально ликвидация полигона оценивалась в 2,1 млрд руб.), уточнил собеседник РБК.

Кроме того, в конце сентября стало известно, что межрегиональное управление Росприроднадзора по поручению Абрамченко начало внеплановые выездные проверки в отношении «Газэнергостроя». Эксперты проведут осмотр объектов в Нижегородской области, изучат экологическую документацию и произведут необходимые отборы проб компонентов окружающей среды, что позволит объективно установить объем выполненных работ и дать заключение об их соответствии требованиям природоохранного законодательства, сообщала пресс-служба ведомства.

Чернин утверждает, что помимо Росприроднадзора проверку нижегородских объектов проводит Генпрокуратура, но у этих ведомств пока нет никаких серьезных претензий в адрес компании. РБК направил запросы в Счетную палату, Генпрокуратуру и Росприроднадзор.

«Нижегородские объекты «Игумново» и «Белое море» выполнены с опережением сроков и полностью закончены. В этом лично убедились и власти региона, и депутаты Госдумы, ученые-экологи», — подчеркивает Чернин. По его словам, отставание по «Черной дыре» связано с ошибками предыдущего подрядчика — ООО «Экорос» (РБК направил запрос в эту компанию). «Его данные по составу и количеству отходов не сошлись с фактическими, что от нас потребовали дополнительных экспертиз и увеличения объема работ», — добавил Чернин. Он также настаивает, что у его компании не было превышения цены контракта ни по одному из проектов в Нижегородской области и все они прошли необходимые госэкспертизы.