«Восточный» прибег к самозаморозке

Суд Лимасола арестовал пакет акций Evison в спорном банке

Суд на Кипре заморозил акции банка «Восточный», принадлежащие структуре фонда Baring Vostok. Иск подал сам банк из-за сделки 2016 года на €7 млн

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк «Восточный» добился ареста 42% собственных акций, принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok, следует из решения суда Лимасола, с которым ознакомился РБК.

«Восточный» сейчас находится под контролем компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его деловых партнеров, в том числе Шерзода Юсупова. «Финвижн» и Baring Vostok находятся в корпоративном конфликте с весны 2018 года, стороны судятся в Англии, Италии, России и на Кипре. Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры в России взяты под домашний арест по делу о растрате 2,5 млрд руб., возбужденному по заявлению Юсупова в правоохранительные органы.

5 октября «Восточный» подал иск к Evison, Калви и другим ответчикам на €7 млн и добился принятия по нему обеспечительных мер в виде ареста акций банка, принадлежащих дочерней компании фонда.

Что требует «Восточный»

Иск банка в кипрский суд адресован компании Evison, Майклу Калви, кипрской Croushi Enterprises, а также директорам Evison Евдокии Георгиу и Мариносу Беросу. Поводом для заявления о «мошеннических действиях» стала сделка между банком «Восточный» и Croushi Enterprises. Банк в ноябре 2016 года приобрел у кипрской Croushi 10,1% акций ООО «Альянс-Консалтинг» за 696 млн руб. Одновременно с этим Evison передала банку еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты, говорится в аффидевите (показаниях) кипрского юриста «Восточного» Сотирии Христу, с которым ознакомился РБК.

Новый менеджмент банка выяснил, что стоимость 19,9% акций «Альянс-Консалтинга» составляет около 400 млн руб., говорится в документе: таким образом, стоимость 10,1% равна 200 млн руб. Расследование, заказанное банком у компании «Евроэксперт», показало, что стоимость купленных акций «Альянс-Консалтинга» составляет еще меньшую сумму — 95 млн руб. Убыток в «Евроэксперте» оценили в 600 млн руб. (€6,7 млн).

Подача иска к Калви объясняется тем, что в ходе осуществления сделки по покупке акций «Альянса» у Croushi «Восточный» находился под контролем Evison, управляемой Калви, в то же время Калви был конечным бенефициарным владельцем Croushi, сказали РБК в пресс-службе банка «Восточный».

Суд 10 октября (решение есть у РБК) в ускоренном порядке до рассмотрения иска принял решение заморозить активы Evison, Калви и Croushi в пределах суммы требований €7 млн, в том числе отдельно были применены меры в отношении 42% акций банка и 87% акций Evison. В случае акций речь идет о запрете действий, которые приведут к снижению их стоимости до или ниже €7 млн.

«Альянс-Консалтинг» принадлежит на 100% страховой компании «Резерв». СК «Резерв» стала партнером банка «Восточный» в 2012 году, говорится на ее сайте. В 2014–2015 годах «Резерв» предлагал несколько страховых программ клиентам «Восточного». По данным СПАРК «Интерфакса», 49,32% ООО «Альянс-Консалтинг» принадлежит совладельцу Экспобанка Игорю Киму, 19,9% — «Восточному», остальное — кипрской Nemolius и физическим лицам. В 2016 году капитал и резервы «Альянс-Консалтинга» составляли 936 млн руб., следует из отчетности компании в СПАРК. В 2017–2019 годах компания выплатила 1,35 млрд руб. дивидендов из прибыли прошлых лет, заработав за этот период около 1 млрд руб. 20% от суммы дивидендных выплат — это 270 млн руб. Кипрская Croushi принадлежит компании Dehus Dolmen, зарегистрированной на острове Гернси. Dehus принадлежит на 100% Baring Vostok Fund IV Managers Ltd. Фонд в свою очередь контролируется Baring Vostok Managers Holding Limited (им и владеет Калви).

Что говорят стороны конфликта

Представитель Baring Vostok утверждает, что компании «Аветисяна уже полтора года безуспешно пытаются использовать этот надуманный аргумент в лондонском арбитраже, потому что сделка была прозрачной и банк получил выгоду». «Мы рассматриваем это тасование юрисдикций и беспочвенных исков как попытку гражданина Италии Аветисяна отомстить за арест своих зарубежных активов (Evison добилась ареста недвижимости семьи Аветисяна в Италии. — РБК) и отвлечь внимание от исков против многомиллиардного мошенничества в «Юниаструме» (банк принадлежал Аветисяну и партнерам, а в 2018 году был объединен с «Восточным». — РБК) и силового давления на партнеров», — добавили в фонде.

Представитель «Финвижн» сказал РБК, что «иски банков к бывшим контролирующим акционерам, к сожалению, стали нормой на российском банковском рынке». «Когда недобросовестные акционеры используют банк в своих интересах и в ущерб его интересам, подобные иски зачастую оправданны. Любой иск, в результате которого банку будет возмещен ущерб, может только положительно влиять на его деятельность», — добавил он.

Стороны ведут не один спор в зарубежных юрисдикциях и в России. Evison и «Финвижн» обменялись многомиллиардными исками в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA), но LCIA еще не рассматривал спор по существу. В России «Восточный» выдвинул многомиллиардные претензии к Калви и Evison.

Следственный комитет России практически завершил расследование уголовного дела против Майкла Калви, топ-менеджеров Baring Vostok, «Восточного» и «Первого коллекторского бюро», обвиняемых в растрате 2,5 млрд руб. Калви связывал уголовное дело, возбужденное в феврале 2019 года, с корпоративным конфликтом. Аветисян отрицал связь спора за банк и уголовного преследования.