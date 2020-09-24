Дело Baring Vostok , 24 сен, 20:47
0
FT сообщила об отказе следователей снимать с Калви браслет при МРТ
Майкл Калви
В связи с этим врачам пришлось удалять раковую опухоль на бедре бизнесмена устаревшим методом, из-за чего Калви прошел дополнительный курс лучевой терапии, пишет издание.
В июне защита Калви просила суд отменить ему домашний арест из-за обнаруженного онкологического заболевания. Сам Калви на суде заявил, что в марте этого года ему сделали операцию в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра.
«Дальнейшие исследования показали, что данная опухоль является злокачественной. Наблюдающие медики обеспокоены низким уровнем витамина D у меня в крови и рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки», — сообщил предприниматель. Тем не менее суд оставил его под домашним арестом.
Материал дополняется