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Дело Baring Vostok ,  
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FT сообщила об отказе следователей снимать с Калви браслет при МРТ

Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом в Москве по обвинению в растрате, следователи не позволили снять с ноги электронный браслет , чтобы он сделал магнитно-резонансную томографию (МРТ) раковой опухоли. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, близких к Калви.

В связи с этим врачам пришлось удалять раковую опухоль на бедре бизнесмена устаревшим методом, из-за чего Калви прошел дополнительный курс лучевой терапии, пишет издание.

В июне защита Калви просила суд отменить ему домашний арест из-за обнаруженного онкологического заболевания. Сам Калви на суде заявил, что в марте этого года ему сделали операцию в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра.

«Дальнейшие исследования показали, что данная опухоль является злокачественной. Наблюдающие медики обеспокоены низким уровнем витамина D у меня в крови и рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки», — сообщил предприниматель. Тем не менее суд оставил его под домашним арестом.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
Майкл Калви Baring Vostok электронный браслет онкология
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