Заемщики израсходовали весь отложенный спрос

ОКБ представило свежие данные о выдаче беззалоговых кредитов физическим лицам

Отложенный спрос населения на кредиты наличными исчерпан, сообщили в ОКБ. Банки в сентябре выдали на 5% меньше новых ссуд, чем в августе. На ситуацию также могли повлиять риски второй волны пандемии

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.

В прошлом месяце российские банки оформили 1,34 млн кредитов наличными на 453,6 млрд руб.: по сравнению с августом объем выданных ссуд упал на 3%, а их количество — на 5%, в годовом выражении выдачи упали на 5 и 13% соответственно, следует из данных ОКБ. С мая, несмотря на еще действующие в России ограничения из-за пандемии, выдачи необеспеченных кредитов восстанавливались двузначными темпами. В июле—августе объем одобренных ссуд даже вернулся к докризисному уровню и на 3–4% превышал показатели аналогичных месяцев 2019 года.

Охлаждение в сегменте беззалоговых ссуд зафиксировали и в БКИ «Эквифакс». По данным бюро, объем их выдачи в сентябре остался практически на уровне августа.

Почему банки сократили оформление кредитов наличными

Важный фактор, влияющий на кредитование в начале осени, — сезонность, замечает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева: «После августовского периода подготовки россиян и их детей к началу учебного года и завершающегося периода отпусков сентябрь традиционно демонстрирует снижение спроса населения на кредиты».

Сезонный фактор действительно отразился на выдачах, но он был не единственным, объясняет генеральный директор ОКБ Артур Александрович. По его словам, спад выдач в сентябре отчасти объясняется тем, что кредитование перестал поддерживать эффект отложенного спроса — он был исчерпан за июль—август.

«Отсутствие роста, с одной стороны, может означать то, что отложенный спрос [на необеспеченные кредиты], который был драйвером роста в последние месяцы, удовлетворен и более не является драйвером», — соглашается гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он также обращает внимание, что в последние месяцы банки, «хоть и неохотно», снижали ставки по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ. А в сентябре Банк России оставил ставку на прежнем уровне, и это могло отразиться на выдачах, допускает Лагуткин.

Стабилизация экономической ситуации летом действительно могла быть временным фактором поддержки спроса на кредиты, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Но банки все равно пока с точки зрения выдач консервативнее, чем были до пандемии, так как доходы населения не растут, да и в целом макроэкономические риски остаются значительными», — добавляет он.

На динамику выданных кредитов влияет не только спрос, но и готовность банков принимать риски, соглашается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он, однако, напоминает, что в четвертом квартале происходит традиционное ускорение банковской розницы в преддверии праздников. «О полной остановке роста необеспеченных кредитов физлиц говорить пока не приходится, многое будет зависеть от ситуации с вирусом в последнем квартале», — заключает эксперт.

Как вторая волна пандемии отразится на кредитовании

С конца сентября в России наблюдается увеличение случаев заражения COVID-19: на этом фоне власти Москвы и других регионов рекомендовали гражданам и бизнесу вернуться к некоторым ограничениям, которые принимались весной, на пике первой волны пандемии коронавируса (например, вновь перевести 30% сотрудников на удаленную работу).

«Если будет введен жесткий карантин по типу весеннего, то падение выдачи кредитов месяц к месяцу может быть вполне сопоставимым с апрелем текущего года», — подчеркивает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Он напоминает, что по сравнению с мартом сегмент необеспеченных кредитов в апреле сократился на 54%, а сегмент кредитных карт — на 57%. Но пока ситуация с ограничениями отличается от того, что было весной, напоминает топ-менеджер НБКИ.

По данным ЦБ, в апреле портфель необеспеченных кредитов у российских банков сократился впервые с 2017 года. До этого темпы роста розничного кредитования были двузначными в 2018–2019 годах и беспокоили Банк России из-за риска перегрева рынка.

В условиях неопределенности рост кредитования пока будет сдержанным, но все может измениться в ноябре и декабре, считает Лагуткин. Как минимум крупнейшие частные и государственные банки продемонстрируют рост объемов кредитования для выполнения KPI, поясняет он.

Объемы кредитования традиционно растут в четвертом квартале, но в этот раз из-за рисков второй волны пандемии политика банков может серьезно скорректироваться, полагает Александрович. «Банки нарастят конкуренцию за выдачу кредитов наиболее надежным заемщикам — с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами», — заключает эксперт.