Проекты выстроились за поощрением

Крупный бизнес представил претендентов на новый инвестиционный режим

Владимир Лисин, Андрей Бокарев, глава Wildberries Татьяна Бакальчук представили на совещании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым первые проекты в рамках нового инвестрежима СЗПК. Он предполагает льготы и возмещение затрат

Владимир Лисин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и первый замминистра экономического развития Андрей Иванов (главный инициатор нового инвестрежима) в понедельник, 12 октября, на встрече с бизнесменами обсудили проекты, по которым будут заключены первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

«Мы уже получили заявления по первым 15 инвестпроектам общим объемом 850 млрд руб. (имеется в виду общий объем инвестиций в проекты. — РБК)», — сообщил Иванов на совещании. Среди них, по его словам, есть проекты практически во всех основных сферах экономики — общественный транспорт, машиностроение, АПК, добыча полезных ископаемых, химические производства и т.д.

Что такое СЗПК

Закон о СЗПК, который президент Владимир Путин подписал 1 апреля, предусматривает для инвесторов неизменность условий (стабилизационную оговорку) по налогам (на прибыль, имущество, по транспортным налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС), условиям землепользования и градостроительной деятельности, а также субсидии на строительство инфраструктуры.

Белоусов на совещании в понедельник отметил, что механизм СЗПК часто упрекают в том, что это фактически субсидирование государством тех проектов, которые бизнес и так бы реализовывал: «В этом сразу две ошибки есть. Во-первых, ничего не субсидируется, за исключением создания новой инфраструктуры [из будущих доходов]. <...> Те налоговые льготы, которые предполагаются в рамках этих проектов, это прежде всего часть поступлений от будущих налогов. Если этого проекта нет, то и налогов этих нет».

По его словам, стабилизационная оговорка нужна, потому что соглашения в рамках нового инвестиционного режима будут заключаться по длинным проектам — от шести до 20 лет. «Без такого снижения [рисков] очень многие проекты, которые мы сегодня обсуждаем, просто-напросто оказываются убыточными, низкорентабельными, с низкой доходностью, с очень большими, запредельными сроками окупаемости, банки их отказываются кредитовать, риски для инвесторов оказываются чрезмерными», — пояснил он.

Какие проекты представили Белоусову

О проектах, которые могут рассчитывать на новый вид соглашений, объявили совладелец «Трансмашхолдинга» и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Андрей Бокарев, владелец НЛМК Владимир Лисин, председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов, глава Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

Часть этих проектов новые, а другие — уже реализуемые. Например, Wildberries уже объявил об открытии первой очереди распределительного центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск» в Татарстане площадью 50 тыс. кв. м. На совещании с Белоусовым Бакальчук представила проект по достройке этого центра (общий объем инвестиций — около 5 млрд руб.).

У Бокарева два проекта, которые он представил на совещании. Принадлежащий бизнесмену «Трансмашхолдинг», который производит городской транспорт (вагоны для метро, электропоезда «Иволга» и рельсовые автобусы), займется комплексным развитием городского общественного транспорта в Свердловской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Тверской областях и Татарстане. По размеру инвестиций это пока что крупнейший проект, по которому может быть заключено соглашение в рамках СЗПК, — 213 млрд руб. У морского порта в бухте Троицы (также принадлежит Бокареву) — проект по организации зернового коридора из Сибири на Дальний Восток для экспорта зерна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона под названием «Восточные зерновые ворота» (28,84 млрд руб.). Он включает в себя строительство зернового терминала в бухте Троицы в Приморье.

Попов обещал инвестировать $1,5 млрд в строительство «самого большого в Европе комплекса по производству аммиака и карбамида» в Великом Новгороде. «Сегодня мы провели все предпроектные проработки, получили предложения от EPC-контракторов (строят под ключ. — РБК), от банков по предоставлению проектного финансирования. Готовы к реализации сразу после подписания СЗПК», — сказал он.

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин, который предложил для заключения СЗПК проект метанольного завода в Сковородино (инвестиции составят около 50 млрд руб.), отметил, что в новом инвестрежиме нужно проработать переход на долгосрочные принципы ценообразования тарифов естественных монополий — формулы. Представитель ЕСН пояснил, что среди плюсов СЗПК — гарантии по неувеличению ставок по налогам на имущество и прибыль, вывозной таможенной пошлины, а также по сохранению действующих на момент заключения соглашений требований по землепользованию и застройке и ряд других. Кроме того, компания, заключившая соглашение, на три года получает отсрочку по вступлению в силу нормативных актов в сфере экологического регулирования, а после ввода объекта в эксплуатацию инвестору будут предоставлены субсидии за счет уплаченных налогов в размере до 50% на обеспечивающую инфраструктуру и до 100% — на сопутствующую (в течение пяти и десяти лет соответственно).

По итогам совещания Минэкономразвития уточнило, что получило заявления о заключении СЗПК, в том числе от всех компаний, представивших свои проекты на совещании.

Зачем нужен новый инвестрежим

Закон о СЗПК внедряет механизм возмещения затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. СЗПК — очень важный документ инвесторов, особенно сейчас, когда рынки сжимаются и привлечь инвесторов сложно, отмечает президент «Мираторга» Виктор Линник, который предложил правительству несколько проектов на общую сумму около 20 млрд руб. Соглашения в рамках нового инвестрежима предполагают выполнение обязательств между инвестором, федеральной и региональной властью, которые в основном касаются сетей присоединения и инфраструктуры.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин утвердил последние необходимые для запуска механизма СЗПК постановления правительства. «Мы запускаем специальный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Желающие реализовать крупный инвестиционный проект на территории нашей страны смогут подписать соглашение с Минэкономразвития в заявительном порядке, там будут четко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период, в зависимости от отрасли и объема инвестиций», — анонсировал премьер.

Минфин начал работать над законом о поощрении инвестиций два года назад, после того как Белоусов, бывший на тот момент помощником президента, предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов экспортеров ненефтегазовых секторов для выполнения майских указов Путина. Владельцам крупных компаний при участии Минфина и других ведомств удалось убедить правительство и президента в необходимости вместо этого разработать механизмы для стимулирования инвестиций.

Законодательство о СЗПК — это попытка создать экономический институт, дающий возможность фиксировать налоговые и тарифные условия для реализации инвестиционных проектов в России, отмечает эксперт АКРА Альфия Васильева. Сейчас форм поддержки проектного финансирования государством не так много, указывает она: основными правовыми режимами, в рамках которых реализуются инвестпроекты, пользующиеся государственной поддержкой, являются законодательные инициативы в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) — например, закон о ГЧП, принятый в июле 2015 года, и закон о концессионных соглашениях, подписанный в июле 2005 года. «Готовность участников рынка опробовать инструмент СЗПК является позитивным сигналом. Льготы, предоставляемые в рамках нового закона, безусловно, могут быть интересны для реализации долгосрочных проектов, однако для того, чтобы механизм, предложенный в нем, получил массовый интерес (в том числе заинтересовал банки, активно кредитующие проекты), нужны позитивные примеры реализации таких проектов на практике», — заключила Васильева.