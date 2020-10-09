Запретный стимул

Россия может прекратить импорт материалов из переработанных отходов

В правительстве проработают вопрос о запрете на ввоз в Россию материалов из вторсырья, чтобы стимулировать использование отходов внутри страны. Но его переработчики опасаются дефицита сырья и роста цен при отсутствии импорта

Полимерный гранулят разных цветов в цехе переработки пластмасс на заводе имени «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать вопрос о запрете на ввоз в Россию материалов из переработанных отходов — вторичного полимерного гранулята и других видов вторсырья. Цель меры — создание стимула для повышения уровня использования отходов и вторичного сырья при производстве товаров внутри страны.

Это следует из протокола совещания, которое Абрамченко провела 11 сентября с участием профильных ведомств и бизнеса. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили два участника совещания и представитель вице-премьера Марта Галичева.

Галичева подчеркнула, что в России необходимо стимулировать собственную промышленность по переработке отходов, но еще предстоит решить, вводить ли для этого запрет на импорт материалов из вторсырья. «Поручение проработать запрет — это еще не запрет. Срок введения запрета на совещании не обсуждался», — добавила она. Ведомства должны представить предложения к 16 октября, указано в протоколе.

Нет смысла и технической возможности вводить запрет на импорт какого-либо вторсырья, замечает представитель Минприроды. По его словам, ранее обсуждался запрет на ввоз макулатуры, но принято решение о нецелесообразности его ввода, так как в России для производства бумажной продукции используется в основном лес (первичное сырье). РБК направил запросы в Минпромторг и Минэкономразвития.

Как в России перерабатывается вторсырье

Во вторичную переработку в России вовлечены такие виды вторсырья, как макулатура, лом металлов, стеклобой, тара из стекла и полимеров (полиэтилентерефталат, ПЭТ) — пластиковые бутылки и упаковка. Но производители отмечают дефицит качественного вторсырья в стране из-за недостаточного развития раздельного сбора отходов. Например, представитель ассоциации ломосборщиков «Руслом» сказал РБК, что импорт лома меди в 2019 году занимал 27% рынка в России и он нужен для балансировки цен на эту продукцию. А руководитель службы обеспечения макулатурным сырьем «Кнауф Петроборд» (принадлежит международной группе Knauf) Андрей Басси указал, что при производстве картона для упаковки компания использует макулатуру, которой в России дефицит, и часть ее приходится импортировать.

Российские мощности по переработке полимеров составляют около 1 млн т в год (данные Российского экологического оператора), но фактически они загружены лишь наполовину — уровень производства из вторсырья полимерных гранул (используются для производства упаковки, мусорных пакетов, упаковочных лент и пленок и др.) составляет лишь 500 тыс. т в год, говорит директор группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев, присутствовавший на сентябрьском совещании у вице-премьера.

Для стимулирования рециклинговой экономики (предполагает вовлечение вторсырья в повторное использование для производства товаров) в конце 2015 года в России заработал механизм расширенной ответственности производителя (РОП). Он обязывает производителей товаров и упаковки утилизировать использованную продукцию либо платить экосбор. Но к резкому всплеску спроса на вторсырье это не привело, поскольку сейчас производители обязаны утилизировать только 15% производимых товаров или упаковки, а импортные товары или упаковка и вовсе не попадают под уплату экосбора. «На старте института РОП, четыре года назад, изначально заложили очень низкий процент утилизации, который вообще никого ни к чему не стимулировал. И тогда не было проанализировано наличие мощностей по утилизации. Поэтому на сегодняшний день мы имеем стагнирующий РОП», — заявила Абрамченко в интервью РБК в конце сентября. По данным Минприроды, сейчас государство в виде экологического сбора получает менее 3 млрд руб., а население платит за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд руб. в год.

На совещании 11 сентября вице-премьер поручила профильным ведомствам до конца октября представить предложения по созданию механизмов, обеспечивающих спрос на вторичное сырье, в том числе при осуществлении госзакупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Также необходимо проработать вопрос об организации сбора и накопления отходов потребления, включая вторичные материальные ресурсы (вторсырье), и создании дополнительных мощностей, которые позволят к 2030 году перерабатывать 100% извлекаемого из отходов вторсырья, а в отношении упаковки — к 2023 году, говорится в протоколе. Еще одна задача — подготовка мер для стимулирования использования упаковки, которая может быть утилизирована, и ввод «постепенного запрета» на использование неперерабатываемой упаковки.

Утилизация в приоритете В предыдущем варианте концепции модернизации РОП, который готовило Минприроды, предполагалось, что производители и импортеры упаковки уже с 2021 года будут платить экологический сбор из расчета 100% ее утилизации, а производители и импортеры товаров — с 2022–2024 годов. Но по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко не были установлены сроки ввода таких нормативов, следует из протокола. На совещании был зафиксирован приоритет фактической утилизации товаров или упаковки над уплатой экосбора. Минприроды же предлагало, наоборот, запретить самостоятельную утилизацию таких отходов.

Как запрет на импорт скажется на промышленности

«Запрет импорта полимерных гранул (их возят из ЕС и Белоруссии) и другой продукции из вторсырья простимулирует собственный рынок», — считает гендиректор компании «Втор-пласт» Александр Свидовский. «Втор-пласт» производит из вторсырья 500 т вторичного гранулята полимеров в месяц, которые используют производители продукции для дачников (от ведер и лопат до ящиков), а также производители канализационных и дренажных труб, кровли и т.д. Свидовский считает, что в России хватает мощностей на переработку вторсырья, но их нужно развивать.

Запрет на импорт готовых гранул вторичных полимеров из Европы может быть направлен на защиту российских переработчиков, подтверждает Рзаев. «Европейские переработчики в отличие от российских активно поддерживаются Евросоюзом и финансово, и законодательно, поэтому их продукция может оказаться дешевле, особенно если рубль укрепится к евро», — говорит он.

Помимо Евросоюза готовые гранулы из переработанных полимеров для производства пластиковой упаковки сейчас ввозятся в Россию из Египта, Мексики и стран Азии, уточняет президент Ассоциации производителей и переработчиков ПЭТ Наталья Селезнева. Но она считает целесообразным не полностью запретить ввоз в Россию таких материалов из вторсырья, а ввести ощутимую таможенную пошлину на уровне не ниже 30% от стоимости. «Сейчас эта продукция ввозится под тем же таможенным кодом и на тех же условиях, что и гранула первичная. У локальных переработчиков, вложивших серьезные инвестиции в собственные высокотехнологичные мощности, возникает дилемма — куда девать то, что насобирали и переработали в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителя? Закупая импортный гранулят, производители потребительской упаковки стимулируют сбор и переработку пластика за рубежом», — отмечает эксперт.

Например, у нефтехимической компании «Сибур» есть проект по выпуску «зеленой» ПЭТ-гранулы с содержанием вторичного сырья, который планируется запустить к середине 2022 года. Но «Сибур» уверен в способности рынка сбалансировать себя самостоятельно, без введения жестких запретительных мер, говорит его представитель. По его словам, способствовать этому процессу могло бы создание института сертификации вторичного сырья и введения дополнительных стимулов для роста его потребления.

Какие риски у широкого толкования «материалов из вторсырья»

Заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева считает, что запретом импорта полимерных гранул чиновники могут не ограничиться. К материалам из вторсырья также относится лом металлов, стеклобой и макулатура — если все это запретить ввозить, промышленность столкнется с дефицитом сырья, предупреждает она. В условиях, когда раздельный сбор отходов в России все еще не развит, сложно будет этот дефицит восполнить, добавляет эксперт. Представитель Абрамченко такие предположения не комментирует.

Запрет на импорт самого вторсырья, а не готовых материалов из него может создать проблемы для многих отраслей, предупреждает Рзаев. Сейчас локальные производители нетканых полотен, основ для линолеума и кровли, труб, упаковочных лент и пленок (они все используют полимерные гранулы из вторсырья) жестко конкурируют с импортерами и в случае роста дефицита и цен на вторсырье окажутся в проигрышной ситуации, поясняет он.

«Если запретить импорт макулатурного сырья как продукции из переработанных отходов, то это будет ударом по отрасли производства картонной упаковки», — подтверждает Басси. Он также замечает, что российское вторсырье уступает по качеству европейскому, его развитие нужно простимулировать. «Тогда наша промышленность выиграет, и ввозить дорогое вторсырье из-за рубежа не придется», — заключил он.